Hluboký dekolt se může vymstít

Kdy jsou holá ramena tabu

Je vám vedro, že byste svlékli i kůži? Pokud máte jít na významnou obchodní schůzku, smiřte se s tím, že budete zahaleni téměř od hlavy až k patě. Ani v běžných dnech byste to v práci s odkrýváním těla neměli přehánět.Letní vedra odhalí i jiné stránky zaměstnanců, než jsou jejich pracovní schopnosti. Hluboké výstřihy, průsvitné halenky, krátké sukně či šaty na ramínka dají vyniknout tělesným křivkám pracovnic. Pánské kraťasy, šortky a trika bez rukávů zase prozradí, zda kolega chodí do posilovny, jestli má na paži tetování nebo nosí řetízek kolem krku. Tohle je však realita jen v některých firmách.

Většina zaměstnavatelů o určitou kulturu oblečení svých lidí dbá. Ne že by jim kontrolovali šatník. Na pracovišti se prostě respektuje, že se nehodí mít holé, bosé nohy a odhalená ramena. Platí to nejvíce pro zaměstnance, kteří pracují s klienty. „Není to sice nikde uzákoněno, ale obecně platí, že naši pracovníci musí působit seriózně, i co se týká oblečení. Tabu je vyzývavý oděv, který více odhaluje, než skrývá,“ říká mluvčí ČSOB Milan Orság. Kdo pravidlo poruší, přinejmenším riskuje, že k němu bude mít nadřízený vážnou řeč.

Co tedy nosit?

„Je to bohužel tak - manažeři se na formálním obchodním jednání opravdu musí pařit v obleku a škrtit v kravatě,“ říká Pavel Šebek ze společnosti Personal Image Design. Jako hulvát, který neví, co se sluší, působí na takovém setkání manažer v košili rozepnuté tak, že je vidět hruď. Neměl by si ani sundávat sako.



„Když mám jednání v létě, nikdy na ně nepřijdu v tričku, natož v šortkách. Pro nejdůležitější setkání volím oblek, pro ostatní košili s krátkým rukávem a kravatu,“ potvrzuje manažer Tomáš Duba ze Sew-Eurodrive.



I pro ženy platí, že by mělo být vidět co nejméně kůže. „Jako obchodní ředitelka společnosti musím dbát při jednání s klienty na formální oblékání,“ říká Charlotta Kocevová z Papiriusu. Co se za takový oděv považuje? „Halenka z neprůsvitného materiálu, bez velkého výstřihu a s rukávkem. Sukně končí ve výšce kolen a níže. V každém případě žena musí mít silonky a stejně jako muži uzavřené boty,“ upřesňuje Šebek.

Potlačte svůj sex-appeal

V zaměstnání není dobré ukazovat spíše nahé než zakryté tělo i z jiného důvodu. „Borce odhalujícího svaly či spoře oblečené ženy bere v zaměstnání vážně málokdo, a hlavně ne v souvislosti s jejich pracovní pozicí. Někdo si sporé oblečení také může vysvětlit jako výzvu k flirtu,“ říká personalistka Alice Hamidová z Mercury Group.



Pokud se pánové radují z pohledu na vnadné kolegyně, měli by se ve vlastním zájmu radovat opravdu jen z něho. „Obdivné poznámky, pískání a pokřikování může být vnímáno jako sexuální obtěžování,“ říká právník Libor Hůla. Obvinění z harassmentu vaší kariéře také neprospěje. Pokud by si na dotyčná stěžovala, může vás podle zákoníku práce zaměstnavatel potrestat. Nebo i vašeho přímého nadřízeného za to, že takové jednání na pracovišti vůbec trpěl, byť nevědomky.