Hlupák tvrdí, moudrý pochybuje

Hlupák zpravidla vyvažuje nízkou všeobecnou inteligenci vyšší suverenitou. Člověk až kroutí hlavou, jak dokáže osoba tak hodně hloupá být na to vyvolávání dojmu své chytrosti a schopnosti chytrá a vynalézavá. Hlupák nesmírně rád cokoliv tvrdí. Zejména něco, co je odlišné od názorů vašich. Hlupák je zamilován do prohlášení typu: nemáte pravdu, tak to není, vyvedu vás z omylu, mám nárok na to a to. A také je s chutí nadužívá.

S vámi mezi čtyřma očima - a ještě častěji před jinými lidmi v práci; vůbec nejraději před vaším společným šéfem. Nerozlišuje mezi vlastním názorem a skutečností - nejednou je pokládá za totožné. "Musí to být pravda - přece a právě proto, že to tvrdím já." To je fanatická víra hlupákova. A když pravda je v určité situaci jedna a vy máte jiný pohled - tak právě on je tím, kdo si zaslouží ocenění, vyšší plat, výhody a pochvaly. To je logika hlupákova -a on si ji nesmírně nerad nechává zviklat. Nicméně vy ji zviklat musíte - kam byste jinak v práci přišli? Následující rada je jedna z nejúčinnějších: Zkoušejte na blbce otázky. Cokoliv, co vám přijde na mysl v podobě věty oznamovací, převeďte beze změny obsahu do věty tázací. Místo "Ale to není pravda, co říkáš!" zkuste "Jsi si tím, co říkáš, tak naprosto jistý? A z jakého důvodu?"





Dávám výpověď. Nevážíte si mě

Ryjte do hlupáka otázkami. Ptejte se po zdrojích jeho jistot - zpravidla jsou pochybné. Ptejte se, zda k tomu, co on tvrdí, neexistují ještě jiné možnosti. Zkrátka - nikdo nevydrží argumentovat věčně. Zakončíte-li svou argumentaci tečkou nebo vykřičníkem (a vše vás k tomu svádí), nastalé ticho jde k vaší tíži. (Aha, už nemá, co by řekl - pomyslí si o vás leckdo kolem.) Zakončíte-li věcně stejnou argumentaci otazníkem, nastalé ticho jde k tíži vašeho protivníka. Je to on, na kom je řada, aby s ním něco udělal.

Existují i celé knížky s desítkami takových řečnických protitriků, takových slovních vyproštění ze sevření, takových protiúderů, takových obran proti manipulaci. Kdo byť trochu hledá, najde.