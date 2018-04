Hodí se vám chytrý bankovní pomocník?

Smart Banka bude dalším kanálem přímého bankovnictví dostupným běžnému klientovi. Založená je na technologii Java Mobile Banking a komunikace mezi klientem a bankou probíhá přes mobilní telefon pomocí datových přenosů. Tento produkt se od dosud používaného GSM bankovnictví liší tím, že účet je ovládán online připojením, nikoli pomocí SMS zpráv a technologie SIM Toolkit.

Rozdíly bankovnictví v mobilu

Takový produkt již Živnobanka ve své nabídce má pod názvem MiniBanka a nabízí jej, na rozdíl od jiných bank, ve spolupráci se všemi mobilními operátory. GSM banking funguje totiž pouze v návaznosti na SIM kartu, která podporuje SIM Toolkit. Zájemce si tak musí před zažádáním o zprovoznění GSM bankovnictví nejprve zjistit, zda telefon podporuje výše zmíněnou technologii, zda SIM karta umožňuje zpřístupnění aplikace a zda daný operátor s bankou spolupracuje. Což rozhodně není pravidlem.

Jak tedy charakterizovat SmartBanku? Kombinuje v sobě prvky mobilního a internetového bankovnictví prostřednictvím aplikace stažené do mobilního telefonu. Pomocí té se pak dostáváte ke svému účtu v bance. Nejprve se ale musíte přihlásit pomocí uživatelského jména a vstupního hesla. To je totožné s přihlašovacími prvky do ostatních kanálů přímého bankovnictví.

Co nabízí SmartBanka?

SmartBanka nabízí odkudkoli, kde je signál, provádět jak aktivní, tak pasivní operace. Můžete tak například zjistit informace o stavu účtu, kreditní a debetní pohyby, zadání jednorázového tuzemského platebního příkazu a to jak v CZK, tak i cizích měnách, včetně možnosti potvrzení příkazu e-mailem, faxem nebo SMS zprávou. Dále také spravovat trvalé příkazy, zakládat termínované vklady či dobíjet předplacené karty všech operátorů. Podobné operace nabízí ostatně i Mobilní banka Komerční banky.

Jak si pořídit přístup a kolik to bude stát?

SmartBanka využívá Java technologii, a tak váš mobilní telefon musí tomuto požadavku odpovídat. Banka sama vydá seznam mobilních telefonů, které budou produkt podporovat. Bude to většina nyní používaných telefonů Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Motorola, atd. Na operátorovi nezáleží, funkční ovšem musí být datové služby vašeho mobilu. Kromě toho musí mít zájemce otevřený běžný účet nebo některý z balíčků služeb z nabídky Živnobanky.

Produkt je tedy možné získat samostatně, což je výhoda oproti konkurenční Mobilní bance KB. Ta ji totiž nabízí pouze v kombinaci s dalším kanálem přímého bankovnictví – Expresní linkou, pomocí které se i aktivuje. KB tak účtuje měsíčně hned dva poplatky: 15 korun za Mobilní banku a 55 korun za Expresní linku, nebo 59 Kč za Perfekt konto, které ji obsahuje. Celková cena za všechny potřebné produkty a služby je 74 korun.

Opravdu je bez poplatků?

Živnobanka bude poplatek účtovat pouze když bude SmartBanka zřízena k běžnému účtu, v tom případě zaplatíte za ni 30 korun měsíčně. Jestliže bude zařazena do některého z balíčků Osobní menu (Standard 99 Kč, Forte 169 Kč, Grand 349 Kč), její měsíční provoz bude bez poplatku, i když…

Přece jen nějaký ten poplatek k úhradě se najde. Za prvé: zaplatit můžete za provedení příkazu k úhradě na běžném účtu nebo v rámci Konto Economy (2 Kč příkaz v rámci banky, 6 Kč mimo banku), ostatní Osobní menu poplatky za transakce nemají. Za druhé: jakmile zadáte příkaz k úhradě, musíte jej potvrdit heslem TAN. Sada 50 kusů TAN stojí 50 Kč, což je 1 koruna za každé zadání. Musíte je však nosit s sebou, protože možnost, že byste si o TAN zažádali pomocí SMS jako u NetBanky možná není. Jako poslední položku je třeba připočíst cenu datových přenosů. U KB Mobilní banky uživatel platí za příkaz vždy 3 koruny, pokud se jedná o příkaz do jiné banky, pak je to pětikoruna.

SmartBanka je rozhodně dobrým pomocníkem, zvlášť pokud potřebujete svůj účet ovládat na cestách nebo mimo kancelář. Získat díky ní můžete pohodlý přístup k účtu s větším komfortem, jež se přibližuje internetovému bankovnictví. Musíte ovšem mít telefon, který splňuje požadavky pro instalaci, jinak SmartBanku využívat nemůžete.

