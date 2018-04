Hodím se do této firmy?

Ptejte se na vše, co vás zajímá

Ne každý se po nástupu na nové pracovní místo zaraduje. Předepsaný oděv, pravidelné přesčasy, práce pro několik oddělení zároveň - to mohou být věci, které vám nový start znepříjemní. Tedy pokud jste o nich nevěděli předem.Jak se dozvědět podstatné skutečnosti o firmě dříve, než se stanete jedním ze zaměstnanců? Šance se naskýtá při osobním pohovoru. Při něm totiž nestačí jen odpovídat na otázky, které personalista pokládá, ale je vhodné si připravit i několik vlastních. Vhodně formulované dotazy odhalí spoustu důležitých věcí. Při návštěvě firmy se vyplatí pozorovat dění kolem.

Nejdůležitější je náplň práce, stejně tak přesčasy, možnost kariérního postupu či dotaz, pod jaké oddělení a osobu budete ve firmě patřit. "Vhodné je zeptat se i na to, zda pozice, o kterou se ucházíte, je nově vytvořena, nebo byla už předtím obsazena. V tom případě pak položte otázku, proč zaměstnanec odešel," radí Petr Šebek z agentury Index Plus.



Nespoléhejte se však jen na to, co vám personalista prozradí. Předtím, než se vás ujme osoba, která rozhovor povede, se můžete po firmě pořádně porozhlédnout. Většinou totiž čekáte v recepci, a tak máte dostatek času na to, abyste vypozorovali, jak se v dané firmě žije. Jaké oblečení zaměstnanci nosí? Jsou vlídní? Je v patře k dispozici kávovar nebo automat na pití?

Firemní tiskoviny pomohou

Občas se dá nahlédnout i do kanceláří, čímž můžete odhalit, kolik zaměstnanců v jedné místnosti sedí, jaký nábytek je uvnitř, zda jsou dveře otevřené, nebo naopak zavřené. Jak to vypadá ve firmě, poznáte i z prostoru, ve kterém se pohovor vede. Technické vybavení, ukázky výsledků vlastní práce, ocenění produktů v různých soutěžích, portfolio klientů, to všechno můžete zjistit sami. Vrecepci pak bývají k nahlédnutí firemní časopisy nebo různé informační letáky - ty vám pomohou nejen vyplnit čekání, ale poskytnou i zajímavé doplňující informace.

Čemu uvěřit?

Jakým nábytkem jsou kanceláře vybavené, to nemusí být pro pracovní činnost podstatné. Důležitější jsou konkrétní informace, které vám sdělí při pohovoru. Otázkou však zůstává, zda lze slibům personalistů věřit. "Pokud člověk někoho ve firmě nezná, jen stěží si ověří, zda to, co mu u pohovoru naslibovali, je skutečně pravda. Od toho je zkušební doba. Pracovník se pak může rozhodnout, zda ve firmě dále setrvá, či nikoliv," říká Petr Šebek.



Před vyptáváním si otázky pečlivě promyslete. Na některá témata jsou pracovníci vedoucí pohovor hákliví. "Zeptat se na složení týmu, jeho věkovou strukturu, to jsou základní otázky. Ale chtít vědět, jaké je klima ve firmě, to už může být problém. Jaká je atmosféra ve firmě, lze zjistit při pohovoru, kdy vidíte, jak se ostatní lidé chovají," vysvětluje Šebek. Kdo se nezajímá o nic jiného než o plat a další výhody, nepůsobí dobře. Vadí mi to především u absolventů. Ti by se měli nejdříve zaměřit na získání praxe než rovnou sahat po benefitech," radí Šebek. Spíše než o otázku samu jde v případě platových informací o vhodné načasování. Šetřete si to raději až na konec pohovoru.



Co vám vadilo při nástupu do nového místa?

Přesčasy, o kterých jsem nevěděl 14 %

Nutnost dodržovat firemní kulturu 14 %

Jiná náplň práce, než byla dohodnuta 56 %

Práce pro několik oddělení zároveň 16 %

Zdroj: www.jobdnes.cz





