Hodinky: cenné od levných na pohled nerozeznáte

A to ať už jde o klasické značky, jakými jsou například Rolex nebo Omega, nebo o novější modely IWC, Cartier, Patek Fillipe nebo Breitling. Věřte však, že pravé rolexky koupíte třeba v Praze jen na dvou místech ve specializovaných hodinářstvích ve Štěpánské a Pařížské ulici.

Člen Sdružení klenotníků a hodinářů ČR Jiří Volavka k tomu říká: „V běžném hodinářství do takových hodinek nevymění ani sklíčko. Dokonce ani nejdou objednat pomocí katalogu, je to skutečně výjimečná záležitost, ke které si zákazník musí najít cestu do specializovaných prodejen, které dostaly licenci výrobce.“

Opravdu luxusní hodinky se vyrábějí ručně na zakázku a stojí stovky tisíc. Dolarů, samozřejmě. Jejich majiteli se stávají šejkové a ropní magnáti, obyčejný ředitel banky si obvykle koupí něco levnějšího. „Nejdražší hodinky, které jsem u nás prodala, stály 400 tisíc korun a byly to celozlaté breitlingy,“ svěřuje prodavačka ze specializované prodejny Chronos na pražském Václavském náměstí.

Co se na hodinkách cení?

Vzhled, precizní zpracování, přesnost, odolnost proti vodě. Důležitý je materiál – safírové sklíčko je odolné proti poškrábání, moderní materiály jako titan či keramika vyhovují alergikům. Podle slov Jiřího Volavky se do módy vracejí mechanické hodinky, i když bývají dražší než elektronické strojky. „Hodinky s mnoha funkcemi jsou stále koníčkem zvláště zákazníků-mužů, ti ocení všechny vymoženosti: stopky, budík, datumovku, kompas, GPS, měření tepové frekvence, tlaku, výškoměr či hloubkoměr,“ usmívá se Tomáš Pětivoký, ředitel internetových projektů společnosti Aspa, která provozuje stránky www.luxus.cz.

Co dělat, když nemáte možnost koupit si hodinky za desetitisíce? Kvalitu si koupíte i za méně, možná to nebude světová značka, kvalitu však můžete očekávat u hodinek v řádu několika set či tisíců korun. Jen nemůžete počítat s doživotní zárukou. Na druhou stranu můžete hodinky častěji měnit, protože i v této oblasti existují módní trendy – v poslední době je například zájem o pánské hodinky soudkovitého tvaru.



Hodinky Breitling za 27 850 eur (cca 835 500 korun) si běžně v obchodě nekoupíte – je třeba objednat je ve specializovaném obchodě podle katalogu.