Hodnocení poroty v jednotlivých kategoriích

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo v našem testu internetového bankovnictví hodnocení s porotou. Ta hodnotila tři kritéria - přehlednost aplikace a celkový dojem, snadnost a komfort při zadávání příkazu k úhradě v rámci České republiky a nápovědu a uživatelskou podporou v rámci aplikace.

Členy poroty byli:

Jiří Kubíček, 57 let

Předseda Odborového svazu energetiky

Používá telefonní bankovnictví.

Helena Hrůzová, 45 let

Odborný asistent, VŠE Praha

Žádné.

Petr Šafránek, 36 let

Finanční poradce

Žádné.

Alice Ranjousová, 28 let

Marketingový specialista

Žádné.

Michal Krejčí, 34 let

Head of TV and internet sales, ARBOmedia

Používá GSM banking.

Tereza Tomášová, 22 let

Studentka, VŠE Praha

Žádné.

Ondřej Bartoš, 26 let

Ředitel, First Tuesday CZ

Aktivně využívá služeb přímého bankovnictví.

Jan Menšík, 29 let

IT Manažer, bilezbozi.cz

Aktivně využívá služeb přímého bankovnictví.

Před uvedením tabulek s výsledky bodování je ještě nutné podotknout, že při hodnocení snadnosti zadání příkazu k úhradě byly poněkud hendikepovány Union banka a eBanka. Jejich aplikace byly totiž testovány při použití PIN kalkulátoru s cílem srovnat banky při používání co nejpodobnějšího technického řešení. Tyto dvě banky ovšem nabízejí i autentifikaci prostřednictvím mobilního telefonu s nahranou aplikací GSM Banking a tím se komfort při ovládání účtu značně zvyšuje.

Banky byly bodovány škálou od jedné do pěti, přičemž pět bodů je maximum.

Přehlednost aplikace, celkový dojem Pořadí Banka Průměrný počet bodů z pěti 1. Komerční banka 3,75 Citibank 3. eBanka 3,71 4. Raiffeisenbank 3,66 5. HVB Bank Czech Republic 3,5 6. Česká spořitelna 3,29 7. Živnostenská banka 2,83 8. Union banka 2,75

Snadnost zadání k přípravě k úhradě v rámci ČR Pořadí Banka Průměrný počet bodů z pěti 1. Citibank 4,5 2. Komerční banka 4,25 3. Živnostenská banka 4 4. HVB Bank Czech Republic 3,83 5. eBanka 3,57 6. Union banka 3,5 Raiffeisenbank 8. Česká spořitelna 3

Nápověda, vysvětlivky v rámci aplikace Pořadí Banka Průměrný počet bodů z pěti 1. eBanka 4,57 2. HVB Bank Czech Republic 4 3. Komerční banka 3,25 4. Raiffeisenbank 3,17 5. Union banka 2,75 6. Živnostenská banka 2,17 7. Citibank 2 8. Česká spořitelna 1,85

CELKOVÉ POŘADÍ - PRŮMĚR ZÍSKANÝCH BODŮ Pořadí Banka Průměrný počet bodů z pěti 1. eBanka 3,95 2. HVB Bank Czech Republic 3,78 3. Komerční banka 3,75 4. Raiffeisenbank 3,44 5. Citibank 3,42 6. Živnostenská banka 3 Union banka 8. Česká spořitelna 2,71

Kompletní výsledky testu naleznete zde.

Používáte některou z námi testovaných aplikací internetového bankovnictví? Kde jsou podle Vás jeho slabiny a v čem je naopak jeho silná stránka? Souhlasíte s názorem naší poroty?