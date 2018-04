Hokejista Jiří Šlégr: teploty pod bodem mrazu jsem využil k podnikání

Jste znám jako úspěšný hokejista, je známé jméno v podnikání výhodou?

Myslím, že mi zjednodušilo začátek podnikání a rozjetí mého byznysu.

Kdy vás poprvé napadlo podnikat v oboru služeb? Proč právě polárium?

Podnikání v poláriu bylo nápadem mého spoluhráče a kamaráda Honzy Hranáče, který si to vyzkoušel na Moravě v Čeladné.



Tato služba je na trhu minimální a můj názor je, že se bude jen a jen rozšiřovat. Po mých vlastních zkušenostech, kdy jsem zjistil, že nejenom mně jako sportovci, ale i druhým tato terapie pomáhá.

Jedná se jen o polárium, nebo máte nějaký wellness komplex?

Máme zatím jen polárium.

Co vše jste musel podstoupit, aby jste mohl prostory otevřít?

Otevření polária obnášelo spoustu papírování a běhání po úřadech, na což jsem zaplaťpánbu nebyl sám. Chopila se toho manželka mého partnera. Jak známo, s úřady to nikdy není úplně jednoduché. Myslím, že největší problémy jsme měli s památkáři, týkaly se především zachování vzhledu budovy a vystavení reklamních ploch.

Věděl jste hned od začátku, kde podnik bude, nebo jste adresu hledal?

Po dohodě s partnerem jsme usoudili, že nejlepší lokalitou u nás v okolí (na severu Čech) by mohly být lázně Teplice v Čechách.



Podle čeho jste vybíral lokalitu?

Z důvodu, že se v okolí nachází větší města jako Ústí nad Labem, Most, a také toho, že do lázní se každoročně sjíždí tisíce lidí.



Ty prostory máte v nájmu? Kolik platíte za nájem? Musel jste budovu upravit, rekonstruovat? A podle čeho jste budovu vybíral?

Prostory jsme si pronajali od lázní po smluvené nájemní ceně, která je standardní, i když jako v každém byznysu by nám ulehčilo, kdyby částka za nájem byla nižší... Budovu a celé vnitřní prostory jsme prakticky museli zrekonstruovat a přizpůsobit podmínky tak, aby samotná komora mohla být správně umístěna pro její samotný a bezproblémový chod.

S tím samozřejmě souvisí i patřičné zázemí, jako jsou šatny, WC, sprchy, recepce, prostory pro rotopedy a relax po absolvování terapie. Měli jsme najatou firmu na provedení rekonstrukce. S umístěním komory nám radil její dodavatel. Cena polária se pohybuje v řádech milionů korun.



Musel jste třeba informovat městský úřad o svém záměru?

Při jakémkoli podnikání se vždy musí informovat městský úřad, ani my jsme nebyli výjimkou. S nějakým velkým problémem jsme se nesetkali.



Máte asi zaměstnance, někoho, kdo je fyzicky ve firmě a stará se o zákazníky...

V poláriu pracují momentálně naše manželky, má a mého partnera, a má sestra. Také jsme oslovili úřad práce, který nám vyhověl a doporučil nám několik zaměstnanců, které využíváme.



Jaké byly podmínky pro přijetí zaměstnanců?

Každý musel projít školením od firmy dodavatele polária. Co se týče hygieny, probíhá každodenní pečlivý úklid celých prostor. Nevidím v tom nějaký problém.



Stalo se někdy, že by klient přišel s přáním, které šlo jen těžko splnit?

Setkali jsme se s klientem, který chtěl nastavit teplotu nižší, než je teplota doporučená dodavatelem. Bohužel jsme nemohli vyhovět z důvodu nebezpečí ohrožení zdraví.



S čím byly kdy největší problémy, starosti?

Myslím, že největším problémem pro nás momentálně je sehnat dostatečnou klientelu, protože polárium je nová věc, kterou lidé příliš neznají. I přesto, že lidé, kteří k nám chodí, jsou z většiny maximálně spokojeni a přicházejí znovu.



Jste klientem své firmy?

Polárium navštěvuji také a mohu je vřele doporučit z důvodu, že jsem měl a mám problémy se zády. Co jsem začal pravidelně navštěvovat polárium, pociťuji výrazné zmírnění bolesti a velkou úlevu.



Co vám udělalo v podnikání největší radost?

Právě zjištění, že polárium opravdu funguje a léčí.



Co všechno poskytujete za služby? Máte i nějakou kuriozitku nebo raritu – něco, co poskytujete jen vaše firma?

Myslím, že léčivou zimu až minus 160 stupňů poskytujeme v okolí jenom my. Naše polárium navštívila řada známých jmen, jako je například politik Jiří Paroubek, fotbalisté Martin Fenin a Petr Johana a další.



Jaká bude budoucnost firmy, co nového chystáte?

Pevně věříme, že nás lidé začnou navštěvovat ve větším počtu. Opravdu nabízíme něco nového, co ještě neznají. Ale když přijdou, tak zjistí, že to opravdu pomáhá.

Řekněte nám něco o svých zájmech. Co děláte v době svého volna?

Většina lidí ví, že mojí profesí je lední hokej a v sezoně volného času moc nemám. Pokud mohu, ve volných chvílích se hlavně věnuji rodině. Po sezoně je volna víc, snažím se zlepšovat v golfu. Baví i mou dceru Jessi, takže chodíme spolu. Rád chodím do přírody, občas si zajezdím na koni.