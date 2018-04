Hokejisté počítají dny do začátku extraligy

Čtyři dny zbývají do startu hokejové extraligy. Hráče Keramiky Plzeň v nich ještě čeká dnešní dvoufázový trénink s odpoledním nácvikem přesilovek a hry v oslabení. Ve středu a ve čtvrtek budou trénovat dopoledne a v pátek vpodvečer vyjedou v prvním mistrovském utkání na led Českých Budějovic. Plzeňští trenéři Marek Sýkora a Radim Rulík jsou v nelehké situaci. Kvůli zranění útočníka Václava Eiselta v utkání s rakouským Klagenfurtem se rozpadl první útok vedený Michalem Strakou a pravým křídlem Pavlem Vostřákem. Do té doby hrála formace výborně. "Je to velmi nepříjemné. Na Eiseltovo místo přijde Jiří Žůrek. Pár dní před startem ligy nechci mužstvo rozbourat ," uvedl trenér Marek Sýkora. Vloni ještě třinecký Žůrek, levé bránící křídlo, nastupoval po boku Michala Straky a Vostřáka v prvních přípravných zápasech. "To bylo ještě předtím, než jsme sestavu přestavěli. Navíc zraněním Eiselta se změnila situace i pro hru v přesilovkách a v oslabení," sdělil Sýkora. Poslední přípravný duel se plzeňskému týmu moc nevydařil. Utkání s mistrovským celkem rakouské ligy Klagenfurtem rozhodčí Ivo Haber ukončil pro hromadnou bitku ve 32. minutě. Plzeň v té době vedla 3:1. "Soupeř nechtěl, aby se opakoval debakl 11:1 z prvního střetnutí. Hrál od začátku velmi tvrdě a nečistě. Trochu nás tím zastrašil, přesto jsme nehráli úplně špatně," komenoval úvod utkání Sýkora. V polovině duelu se strhla bitka a Sýkora byl rád, že sudí zápas ukončil. "V případě, že na led vjede při bitce víc než polovina mužstva z lavičky, může rozhodčí zápas ukončit. Jsem rád, že to udělal," řekl kouč. Už př i prvním vzájemném duelu se jiskřilo - na konci utkání se poprali plzeňští Nedorost a Dvořák. Plzeňští hokejisté se na sobotní duel s Klagenfurtem připravili. Čekali, že soupeř vyrukuje s tvrdou a nečistou hrou. "Bylo to samé sekání a krosčeky. S hrou do těla to nemělo nic společného. Čekali jsme, že to bude takové. Na zápas jsme si proto vzali i chrániče, které obvykle na přípravné zápasy nenosíme," řekl plzeňský útočník Milan Antoš.