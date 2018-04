Holý účet již nikomu nestačí

Raiffeisenbank přišla v nedávné době s novým balíčkem služeb, který by měl usnadnit svému majiteli přístup k různým základním produktům. Ve své podstatě se však nejedná o žádnou unikátní službu. Takovéto balíčky služeb nabízí hned několik velkých tuzemských bank. Podívejme se proto, co všechno Kompletkonto, jak Raiffeisenbank svůj balíček nazvala, nabízí a jak si stojí mezi konkurenčními produkty.

Výchozím bodem klientských balíčků služeb je zpravidla jediný měsíční poplatek, který v sobě skrývá různé výhody. Klient pochopitelně očekává, že za tento poplatek získá co nejvíce výhod. Kompletkonto je originální v tom, že jej Raiffeisenbank nabízí hned ve čtyřech variantách s ohledem na různé potřeby klientů. Různá cena – různé služby.

Základní varianta v ceně 80 Kč měsíčně obsahuje následující:

Běžný korunový účet, za který neplatíte žádný další poplatek. Nebudete již platit ani za založení účtu, ani za jeho vedení nebo snad za výpisy z účtu. (Za běžný účet jinak zaplatíte 15 korun měsíčně.)

Debetní elektronickou platební kartu (VISA elektron či Maestro Cirrus), rovněž bez dalších poplatků. (Jinak by vás přišla na 90 Kč – cena za její získání a 15 korun měsíčně – poplatek za její vedení.)

Zvýhodněný spořící účet bez výpovědní lhůty. Zvýhodněný proto, že získáte možnost úročení svých financí ve výši 2,5%, a to již od 500 korun, což je minimální požadovaný vklad na tento spořící účet. Pokud byste chtěli využít takového zúročení na obyčejném spořícím účtu Raiffeisenbank (Efekt konto) bez Kompletkonta, získali byste jej až při sumě 1 milion korun.

Po třech měsících zdarma získání a vedení kontokorentu (výše dle vaší bonity), který by vás jinak přišel na 20 Kč měsíčně.

Zdarma získání jednoho z kanálů přímého bankovnictví. (Jinak by vás přišel na 35 korun měsíčně.)

Pokud hledáte další informace o běžných účtech, naleznete je ZDE. Podmínkou pro získání tohoto balíčku služeb je minimální vklad ve výši 1 000 korun. 500 korun musí být vloženo na běžný účet a dalších 500 na spořící účet.

Další typy balíčků jsou různé variace, které se liší v následujícím:

Druhá varianta zohledňuje ty klienty, kteří by měli rádi k dispozici všechny tři kanály přímého bankovnictví zároveň. Jedná se o telefonní bankovnictví, GSM banking a internet banking. (Tyto všechny tři kanály by vás jinak stály dohromady 80 korun.) Celý balíček vás přijde na 105 korun měsíčně a minimální vklad je stejný jako v předchozím případě.

Třetí varianta je vhodná pro toho, komu nestačí pouze elektronická karta, ale měl by rád embosovanou debetní kartu, navíc s kompletním cestovním pojištěním. Na výběr máte mezi kartami MasterCard Standard a VISA Classic. (Jinak byste za embosovanou kartu zaplatili 90 korun za její získání a 60 korun každý měsíc). K tomu ještě získáte automatický kontokorent ve výši 5 000 korun, a to od okamžiku zřízení Kompletkonta. Po dalších třech měsících pak můžete očekávat zvýšení úvěrového rámce kontokorentu. Pokud vás zajímá, kolik zaplatíte za tuto variantu, pak je to 125 korun měsíčně. Musíte se však také připravit na to, že budete nuceni provést minimální požadovaný vklad ve výši 500 korun na běžný a 10 000 korun na spořící účet.

Čtvrtá a poslední varianta pak kombinuje všechny výhody – embosovanou platební kartu, možnost ovládání běžného účtu pomocí všech tří kanálů přímého bankovnictví a automatický kontokorent ve výši 5 000 korun od založení Kompletkonta. Za tento balíček banka požaduje 140 korun měsíčně a opět 10 500 korun jako minimální počáteční vklad. Chcete se dozvědět více o platebních kartách? Navštivte tuto sekci.

Pokud by vás zajímalo, kolik můžete díky těmto balíčkům ušetřit, pak není těžké si spočítat, že v prvním případě ušetříte v prvním roce 150 korun, v druhém případě již 390 korun, ve třetím pak 150 korun a v posledním čtvrtém případě celých 510 korun.

Podívejme se nyní, jak si Kompletkonto stojí mezi svými konkurenty. Pro srovnání vám nabízíme balíčky Komerční banky a HVB Bank.

Podmínky Raiffeisenbank (KOMPLETKONTO - poslední varianta) HVB Bank (Konto KOMFORT) Komerční banka (A-konto) Cena - měsíčně 140 Kč 199 Kč 200 Kč Povinný minimální vklad 10 500 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč Běžný účet zdarma ano ano ano Embosovaná platební karta zdarma ano ano dvě Výše kontokorentu ihned 5 000 Kč ihned až 10 000 Kč až po 3 měsích, a to až do 30 000 Kč Bezhotovostní platební styk zdarma ne ano zříz. trvalých příkazů, první 3 měs. i SIPO a telecom zdarma Telefonní a internetové bank. zdarma ano ano ano Spořící účet zdarma spořící účet termínovaný vklad ne Vydání kreditní karty zdarma ne ano ne

Zdroj: banky

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, Kompletkonto si mezi konkurenty nestojí nejhůře. V ceně jasně vede, vyžaduje nižší vklad a nabízí zajímavě úročený spořící účet. Na druhou stranu, narazíme i na body, ve kterých dosti Výhody nízká cena nízký počáteční vklad zajímavé zúročení na spořícím účtu Nevýhody nezvýhodněný bezhotovostní platební styk nízký kontokorent chybí možnost získání kreditní karty pokulhává. Pokud jste například zvyklí provádět často operace se svým běžným účtem, jistě v tomto případě postrádáte zvýhodnění v podobě bezhotovostního platebního styku zdarma, který nabízí konto Komfort. Stejně tak balíček HVB Bank vede ve výši kontokorentu (přiznejme si na rovinu, že 5 000 Kč Kompletkonta není žádný zázrak) a v možnosti získání kreditní karty bez poplatku. Raiffeisenbank kreditní karty nenabízí vůbec.

Co z toho všeho plyne? Pokud hledáte takový balíček, který vás nebude stát příliš mnoho, nevyžaduje vysoký počáteční vklad, ale přesto vám umožní poměrně zajímavě zhodnocovat volné peníze v rámci minimálních starostí, pak zvolte Kompletkonto. Také volba mezi jeho různými variantami je velice příznivá. Pokud však lpíte na kreditní kartě nebo třeba očekáváte výhody plynoucí z bezplatných transakcí, sáhněte po docela jiném produktu.