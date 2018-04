Home office, čili práce z domova, je v kurzu. Vydělají firmy i zaměstnanci

Doma pracují lidé intenzivněji, déle a s větší produktivitou. Důvodů je více, mezi ty nejčastější patří, že nejsou rušeni kolegy a předvídají nedůvěru zaměstnavatele, který nemůže kontrolovat jejich výkon. O to víc se snaží. Uvádí to zpráva Gender Studies, která se věnuje slaďování práce a rodiny.

Benefit v podobě home office a pružné pracovní doby zaznamenal loni velký nárůst popularity na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů. "Je oblíbený napříč všemi obory. Patří mezi top deset nejžádanějších benefitů. Největší meziroční nárůst je v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Využívá ho více než 40 procent všech IT profesionálů," říká ředitel personální agentury Robert Half a dodává: "Je nutné připomenout, že v tomto případě je home office chápán jako možnost pracovat určitý počet dní v měsíci nebo týdnu z domova. Větší část pracovní doby ale zaměstnanec stejně tráví ve firmě."

Čtyřicet procent IT pracovníků využívá home office

Nebýt v kanceláři se cení



Takový systém práce z domova nabízí svým pracovníkům například společnost Scio. Home office tam využívá téměř 70 procent lidí.

"Maximálně mi to vyhovuje. Mám malého syna, mohu se mu věnovat i přes den a práci si posunu na večer či noc. Pokud bych si někdy měl vybírat, jestli menší plat a home office, nebo vyšší plat a práci v kanceláři, zvolil bych první variantu," říká Bohumil Kartous z managementu Scia. Zároveň odmítá námitky některých odpůrců flexibilního zaměstnávání, že lidé doma ztrácejí kontakt s firmou, což se odráží ve výsledku jejich práce.

"Všichni jsme spolu v kontaktu, navíc se pravidelně v práci setkáváme každé úterý a čtvrtek ve stanovené hodiny. Domluvíme se na všem potřebném, vyřešíme věci, které se týkají všech, a pak se rozejdeme domů. Pokud řešíme něco aktuálního, samozřejmě se v práci sejdeme i jindy," dodává Bohumil Kartous.

Home office využívají i v administrativě a bankovnictví. Například v Citibank pracuje z domova zhruba 30 procent zaměstnanců, které banka vybavila potřebnou technikou. "Některé kolegyně pečující o malé děti mohou pracovat z domova téměř denně, jiní zaměstnanci mohou využívat tento způsob třeba jednou až dvakrát za týden," říká Branislav Cehlárik, manažer pro vnější vztahy firmy Citibank. Podle něj se systém za čtyři roky osvědčil, pracovní výsledky "domácích zaměstnanců" jsou srovnatelné s výsledky kolegů v kanceláři.

Bez odpovědnosti a důvěry to nejde



Odborníci pracovního trhu se shodují, že práce z domova je možná jen v případě oboustranné důvěry, tedy tam, kde na pracovišti panují dobré vztahy mezi vedením a podřízenými.

"Zejména ze strany zaměstnance vyžaduje vyšší míru disciplíny a samostatnosti. Z tohoto důvodu nemusí být home office vhodný pro každého zaměstnance," tvrdí Aleš Křížek z firmy Robert Half, který předpokládá, že zaměstnavatelé budou nabízet práci z domova a pružnou pracovní dobu stále častěji. "Současně bude zajímavé v příštích letech pozorovat, jak budou zaměstnavatelé reagovat na nastupující generaci Y, tedy lidi narozené mezi roky 1979 a 1999, kteří preferují rovnováhu mezi prací a soukromým životem," dodává Křížek.

Předsudky stranou



Práci z domova oceňují především rodiče malých dětí, handicapované osoby nebo lidi pečující o své blízké. A ti, kdo žijí v malých odlehlých vesnicích. Má pro ně jasné výhody.

Spokojené by mohly být i malé a střední firmy, kterým by to umožnilo využívat kvalifikovanou pracovní sílu s úsporou nákladů na místo. "Firma nemusí zajišťovat stravování, ušetří i za energie, nemusí platit za přesčasy či za práci ve dnech volna a svátků," dává příklady Kateřina Nevřalová ze společnosti Euroface Consulting, která pracovala na projektu Teleworking – šance pro zaměstnání, jenž se mimo jiné zabývá i flexibilním zaměstnáváním.

Práce z domova má však i nevýhody. „V našem průzkumu uváděli zaměstnavatelé menší kontrolu práce a problémy s předáváním informací. Při dalším zkoumání se ukázalo, že jsou to předsudky. Máme už takové komunikační prostředky, které kontrolu umožňují. A hlavně to, zda podřízený dobře plnil své úkoly, se projeví na odevzdané práci," míní Nevřalová a upozorňuje na jiný problém: "Lidé pracující z domova mohou pociťovat izolovanost, stres, absenci kontaktu s kolegy. Jsou však metody, které simulují osobní kontakt s pracovním týmem.