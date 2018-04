Honorář: kdy se musí autor starat o daně?

Posíláte články do novin, jste vynálezci, fotografové nebo výtvarníci a za svou práci dostáváte honoráře? Ke své výdělečné činnosti nemusíte žádat o povolení, ale placení daní a zdravotního pojištění se nevyhnete. Nezapomeňte daňové přiznání na finančním úřadě odevzdat do pondělí 2. dubna. Vyplňovat ho nemusíte, jen pokud byla vaše činnost příležitostná a nevydělali jste si ročně víc než 20 tisíc.

Povolení nepotřebujete

„Autorské honoráře podléhají jiným zákonům, než je zákon o živnostenském podnikání, a není k nim tedy potřeba vyřízení živnostenského listu. Začnete-li vydělávat pomocí honorářů, je však nutné tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu v místě trvalého bydliště,“ říká Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí. „Finanční úřad vám pak přidělí daňové identifikační číslo.“

Kromě daní musíte z autorských příjmů vždycky platit i zdravotní pojištění. Tomu se nevyhnou ani studenti denního studia. Je-li vaše umělecká činnost soustavná, měli byste se přihlásit i u okresní správy sociálního zabezpečení a platit sociální pojištění. Jestliže si takto jen občasně přivyděláváte, hlásit se na správě sociálního zabezpečení nemusíte.

Jak odepsat náklady

Autorské honoráře se zdaňují jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Je u nich možné uplatnit výdaje, které s vaší prací souvisí, a můžete je zároveň i prokázat účty. Podmínkou je však vést si daňovou evidenci. Nebo se dají všechny výdaje uplatňovat paušální částkou ve výši 40 procent příjmů.

Helena začala pracovat jako dopisovatelka do časopisů. Říká, že si raději vybrala paušální zdanění ve výši 40 procent. „Záleží na člověku, jak vysoké má výdaje. Já těch účtů do nákladů moc nemám, proto je tato možnost pro mě výhodnější,“ uvádí. Tereza, která se živí jako fotografka na volné noze, raději vede daňovou evidenci. Hodně cestuje, dává si proto do nákladů benzin, ubytování, telefony, internet. „Pořídila jsem si nový počítač a fotoaparát, teď mě čeká nákup televize, to vše potřebuji ke své práci, v nákladech to tedy uplatním,“ vysvětluje.

Někdy srazí daň plátce

Tiskový mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob doplňuje, že příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, které nepřesáhly v kalendářním měsíci 3000 korun od jednoho média, by k vám měly dorazit už zdaněny. „Ten, kdo vám je vyplácí, z nich automaticky srazí daň ve výši 10 procent. Ta je konečná a v daňovém přiznání ji už uvádět nemusíte,“ poznamenává mluvčí.

Činí-li honorář 3000 korun, přijde vám tedy na účet 2700 korun. Honorář však musíte přiznat zdravotní pojišťovně. Uvedete ho v plné výši, tedy třeba 3000 Kč, u výdajů uplatníte paušální částku 40 procent, pojistné tedy budete platit z 1800 Kč.

Hranice zdanění 3000 korun se netýká zakázek, kdy autor napíše například reklamní brožuru, vytváří prospekty nebo napíše nějaký projekt. Tehdy obdrží peníze nezdaněné a musí je do přiznání zahrnout.

„Příjemce honorářů, který nebyl po celý rok v penzi, si může za rok 2006 od daně uplatnit slevu ve výši 7200 korun. Vpřípadě, že příjem má student denního studia, může si odečíst ještě navíc slevu výši 2400 korun,“ doplňuje Ondřej Jakob.