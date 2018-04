Horko snižuje výkonnost

Studie dokazují, že pokud člověk nedělá fyzicky namáhavou práci, je optimální teplotou pro jeho stoprocentní výkon 22 stupňů Celsia. Stoupne-li hladina rtuti o pět stupňů výše, schopnost podávat plnohodnotný výkon klesá o čtvrtinu, při 30 stupních Celsia, které nejsou v letních dnech ničím výjimečným, dokonce až o polovinu.

"Vedle teploty je důležitá i rychlost proudění vzduchu. Jestliže máme pocit, že vzduch stojí, přispívá to vedle vyšší teploty k rychlejšímu nárůstu únavy, nesoustředěnosti, chybovosti, a tedy i zvýšené možnosti úrazů," varuje Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu v Praze.



Proč z klimatizace škrábe v krku?



Venkovní teploměr ukazuje ráno 25 stupňů Celsia, a zaměstnanci jako by říkali: Teda dneska po nás fakt nemůže nikdo nic chtít. Pokud mají na pracovišti klimatizaci, musí pracovat jako kdykoli jindy. S klimatizací se však musí umět zacházet, jinak hrozí, že

Zaměstnavatel by měl uzpůsobit pracovní podmínky pracovnníků...více v přiloženém článku ZDE.

Jaké nápoje vám dává zaměstnavatel v pracovní době? (%) Nic nedostáváme! 53

Stolní vodu včetně čaje a kávy 26

Rozmanité druhy nápojů 13

Různé druhy vod, i s příchutí 5

Pouze čaj a kávu 3

Hlasovalo 280 lidí Zdroj: jobs.cz

Kdo hlídá zaměstnavatele: * Dozor nad dodržováním bezpečnosti práce vykonávají Inspektoráty bezpečnosti práce.



* Dozor nad opatřeními k ochraně zdraví při práci vykonávají krajské hygienické stanice.



* Pokuty se pohybují podle závažnosti důsledků nesplnění či porušení povinností zaměstnavatelem až do výše dvou i tří milionů korun.

Co je dobré vědět?

Informace o povinnostech zaměstnavatele: * Poskytování pracovních oděvů se řídí nařízením vlády č. 495/2001 Sb.



* Podmínky ochrany zdraví při práci, včetně poskytování ochranných nápojů,upravuje nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

si polovina firmy poleží doma s angínou. "Největší zátěží pro lidský organismus je přechod z venkovního, teplého do vnitřního, klimatizací vychlazeného prostředí a zpět," říká Mathauserová. Rozdíl mezi venkovní letní teplotou a teplotou v klimatizovaném prostředí by neměl být proto větší než pět šest stupňů Celsia. Tedy je-li venku 30 stupňů, uvnitř by nemělo být méně než 24 stupňů Celsia.Je na zaměstnavateli, aby zajistil dodržení únosných teplot pracovního prostředí, které jsou dané předpisy (například pro kanceláře je průměrná teplota za osmihodinovou směnu 28 stupňů Celsia). "Není-li to možné, může třeba posunout po dohodě se zaměstnanci pracovní dobu do časnějších ranních hodin," říká Michael Vít,hlavní hygienik České republiky.To platí pro práce v objektech i na venkovních pracovištích. Zkrátit pracovní dobu musí zaměstnavatel za mimořádně teplých dnů (nejvyšší venkovní teplota nad 30 stupňů Celsia), jestliže jsou překročeny hodnoty teplot stanovené předpisem pro jednotlivé třídy práce podle její fyzické náročnosti . Například v kanceláři by ke zkrácení osmihodinové pracovní doby mělo dojít, pokud by tam průměrná teplota za tuto směnu dosáhla 36 stupňů Celsia.Čím více je vykonávaná práce fyzicky náročnější, tím je limitní hodnota teploty určující zkrácení pracovní doby samozřejmě nižší. "Je-li třeba pracoviště na přímém slunci za oknem, musí je zaměstnavatel opatřit žaluziemi, nebo fóliemi, aby snížil tepelnou zátěž pracovníka," připomíná Mathauserová.U některých zaměstnavatelů patří k dobrému imagi, že bez ohledu na to, jak těžkoufyzickou práci zaměstnanci vykonávají, podávají jim zdarma nebo s přispěním nápoje po celý rok, nebo alespoň v horkém létě. "Podávání nápojů je za určitých podmínek, specifikovaných v předpisech podle fyzické obtížnosti práce, dokonce povinné," říká hlavní hygienik Vít. V takovém případě jde o takzvané ochranné nápoje.Pokud například pracují dělnice v potravinářské výrobě nebo s ručním lisem při průměrné teplotě za osmihodinovou směnu 26 stupňů Celsia , mají na ochranný nápoj nárok. Roli tu hraje i limit ztráty tekutin potem a dýcháním (1,25 litru za osmihodinovou směnu), při jehož dosažení či překročení se ochranné nápoje musí podávat."Ochranným nápojem se doplňuje voda a v ní obsažené ionty a minerální látky ztracené potem a dýcháním," vysvětluje Vít. Množství cukru a alkoholu v ochranném nápoji je dáno předpisem a nelze za něj považovat pitnou vodu.