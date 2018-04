Horníci z OKD se přeškolují na „ajťáky“, prý se pak o ně firmy poperou

Jaroslav Muta začínal na šachtě před sedmadvaceti lety jako horník v rubání. Při práci si dodělal střední školu s maturitou a povýšil na revírníka. Ale to mu nestačilo, a tak začal studovat na Vysoké škole báňské v Ostravě hornické inženýrství. V posledních letech pracuje jako dispečer.

Když se před několika lety začalo mluvit o útlumu hornictví na Ostravsku, logicky začal uvažovat, co bude dělat, až důl zavřou. I proto se průběžně informoval, zda a kde by bylo možné se rekvalifikovat na IT pracovníka. S počítačem si rozumí, takže usoudil, že práce programátora by mohla být jeho novou profesí.

Jedním z těch, kdo se do kurzu IT přihlásili, je Jaroslav Muta, který v OKD pracuje jako dispečer. Je otázka, jestli bude díky vysokoškolskému diplomu při hledání práce úspěšnější než jeho kolegové.

„Všude mi řekli, že na ajťáka jsem už starý, dokonce mi jistá úřednice sdělila, že se ve svém věku nemůžu za pár měsíců naučit to, co se učí mladí chlapci několik let,“ popisuje svou zkušenost Muta, který se rozhodl, že se jen tak nevzdá.

Stejně jako ostatní zaměstnanci OKD musí živit rodinu, platit byt a půjčky, a tak potřebuje najít takovou práci, která by mu umožnila udržet standard, na který je zvyklý.

V práci na nástěnce si nedávno přečetl inzerát o možnosti absolvovat kurz pro budoucí IT specialisty. „Přihlásil jsem se a absolvoval vstupní školení. Momentálně se připravuji na zkoušky, a pokud je udělám, zařadí mě do několikaměsíčního kurzu, který se uskuteční na Vysoké škole báňské,“ vypráví šestačtyřicetiletý Jaroslav.

Dvě mouchy jednou ranou

Stejně jako on se do kurzu přihlásilo dalších šestnáct zaměstnanců OKD, převážně horníci. Vstupní školení absolvovali v Chlebovicích u Frýdku-Místku.

„Hned první den se naučili vytvořit jednoduché webové stránky s využitím HTML a kaskádových stylů a poté zvládli naprogramovat piškvorky v JavaScriptu,“ prozradil Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která program pořádá.

Je přesvědčen, že tímto krokem zabijí dvě mouchy jednou ranou. „Jednak pomůžeme lidem, kteří v OKD přijdou dřív nebo později o práci, jednak částečně zaplníme díru na trhu práce. Mnohé firmy totiž momentálně zoufale hledají IT specialisty,“ říká Dombrovský.

V tuto chvíli je podle něj jen na severu Moravy v IT profesích přes 300 otevřených pozic. Počet příležitostí pro vývojáře v Moravskoslezském kraji se zvyšuje i proto, že řada firem v tomto regionu rozšiřuje své pobočky.

„Trend je jasný. Dnes nepotřebujeme tolik horníků, zato lidí v IT máme veliký nedostatek. Chceme ukázat, že posun tímto směrem je možný prakticky v jakémkoli věku a z jakéhokoli předchozího zaměření. Opravdu skoro každý, kdo má chuť a výdrž, může zásadně změnit kariéru,” vysvětluje pozadí projektu Dombrovský.

Tento počin vítá i samotné OKD. „Pokud už naši zaměstnanci opouštějí doly, obvykle směřují do výroby, tedy do dalších průmyslových podniků. Nicméně možnost přesměrovat je do takového oboru, jakým je IT, nám přijde natolik snová, že jsme tuto myšlenku rádi podpořili. Zároveň jsme přesvědčeni, že to může být jedna z alternativ pro zaměstnance, kteří mají nějaké zdravotní omezení,“ uvádí Markéta Klopcová z Nové šichty, outplacementového programu společnosti OKD.

Na diplomu nezáleží, důležité jsou chuť a vůle

Na dotaz, zda jsou horníci, kteří mají většinou jen základní vzdělání nebo výuční list, schopni naučit se programovat tak, aby je firmy přijaly, Dombrovský říká, že jednoznačně jsou.

„Když je chuť a vůle, může se prakticky kdokoliv v jakémkoliv věku naučit cokoliv. Dnešní možnosti samostudia přes internet to značně usnadňují. V případě horníků, s nimiž jsme se při úvodním jednodenním kurzu potkali, se ukázalo, že většina z nich i tak výraznou změnu zaměření může zvládnout,“ konstatuje.

Dombrovský se domnívá, že u profesí, v nichž firmám dlouhodobě zoufale chybějí schopní lidé, nakonec vůbec nejde o to, jakým diplomem či certifikátem ten který člověk disponuje.

„Firmy potřebují kohokoliv, kdo má požadované schopnosti, dovednosti a zkušenosti. Pokud horníci zvládnou studium a projdou dobře i navazující stáží, jsem přesvědčený, že se ve svém novém zaměření skvěle uchytí,“ konstatuje a neobává se ani toho, že je budou budoucí spolupracovníci za zády pomlouvat ve stylu „to je ten blbec, co přišel z šachty“.

LMC navíc pomůže všem úspěšným absolventům programu získat první praxi. Když při ní obstojí, na úřad práce nebudou muset spoléhat, protože firmy se prý o ně poperou. „Jakmile se informace o našem projektu trochu rozkřikly, obratem se nám začaly ozývat firmy z Ostravska, které by rády přijaly po dokončení kurzů horníky na stáž. A pokud budou dobří, tak i do stálého zaměstnání,“ doplnil.

Kdo se uchytí, s platem dolů jít nemusí

Programovací jazyky Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání VŠB-TU v Ostravě zaměstnanci OKD absolvují výuku v oblasti kódování webu a práce v MySQL a PHP. To patří k základním požadavkům na začínajícího programátora. Pokud programem projdou úspěšně, mohou získat stáž v nové ostravské pobočce LMC nebo u místních partnerů.

Horníci se prý nemusejí bát ani toho, že by šli po kurzu IT výrazně dolů s platem. „Mzdy havířů jsou v regionu stále nadprůměrně vysoké. Pokud se některým podaří posunout do segmentu IT, mají vyšší šanci na srovnatelné, nebo i vyšší příjmy. Ti, kteří půjdou pracovat na méně kvalifikované pozice ve výrobě, bohužel musejí počítat se snížením příjmů oproti tomu, nač jsou dosud zvyklí,“ dodává Dombrovský.

Náplň školení horníků na IT pracovníky si vzala na starost nezisková organizace Czechitas. Mezi její aktivity patří workshopy, kurzy, setkávání, letní školy a přednášky. Snaží se k oboru informačních technologií přilákat co nejvíce žen a dětí.

„Práce s horníky je krok do neznáma, ale je to výzva, které si vážíme. Věříme, že to bude podobná zkušenost a absolventi si najdou práci obratem,“ přeje si Dita Přikrylová, zakladatelka a ředitelka této organizace.