Hory za babku: na začátku a na konci zimy

V období od 10. do 20. prosince se dá sehnat lyžování za hubičku skoro všude, podobně výhodné je i počátkem ledna. Například špindlerovský penzion U Petra nabízí v lednu noc za 650 korun pro jednoho, v hlavní sezoně, tedy od konce ledna do počátku března, za 760 korun a od 5. března za 600 korun. „Hory jsou v tuzemsku nejlevnější na začátku prosince, koncem března a v dubnu,“ doplňuje tiskový mluvčí Čedoku Tomáš Brejcha.

J ak je to v zahraničí?

Nejdražší jsou pobyty v únoru, ceny začínají padat ve druhém či třetím týdnu března, o Velikonocích narostou pouze tam, kde se dá lyžovat na ledovci. Dita Bachroňová z cestovní kanceláře Firo-tour k tomu poznamenává: „Ve všech německy mluvících zemích - tedy v Rakousku, Německu a Švýcarsku - jsou nejlevnější pobyty vždy před začátkem lyžařské sezony, to znamená do Vánoc, na začátku ledna a dále od poloviny března.

Také ve Francii je nejlevnější předvánoční lyžování - takzvané skiopeningy, příznivé ceny jsou zde také v lednu. Naopak nejdráž je ve Francii v únoru a první týden v březnu, protože tady mají děti prázdniny.“ V italských Alpách jsou cenové výkyvy během zimní sezony menší než ve Francii. Nejlevnější je lyžování počátkem prosince, v lednu jsou ceny o něco vyšší, ale stále příznivé, únor je drahý. Teprve po 19. březnu je lyžování zase dostupnější.

P orovnáním nabídky se dá ušetřit

Ve které zemi lze strávit prázdniny nejlevněji?

Kdo chce vyjet lyžovat, měl by porovnávat nabídku, protože rozdělení na vysokou (drahou) a nízkou (levnější) sezónu může být odlišné i v různých zimních střediscích jedné země. Pro rodiny s dětmi je výhodné hledat slevy, které poskytují jednotlivá střediska třeba na ubytování nebo skipasy dětí. „Týdenní pobyt pro rodinu se dvěma dětmi do 11 let vyjde v penzionu se snídaní v Berchtesgadenu včetně skipasu celkem na 11 920 korun,“ uvádí Libor Křivanec z cestovní kanceláře Tempo-tours. „V některých francouzských střediscích, například v oblasti Tři údolí dostanou klienti rodinnou slevu ze skipasu, která se může někdy rovnat ceně skipasu pro jednu osobu,“ doplňuje Michal Šubrt z cestovní kanceláře Euroski.cz

Najít zájezd za nízkou cenu, byť v Alpách - to ještě není záruka kvalitního lyžování. Vždy je potřeba porovnávat cenu pobytu s počtem kilometrů a náročností sjezdovek a jejich dostupností. Nižší cena téměř vždy znamená méně sjezdovek, nižší nadmořskou výšku ve které se nacházejí, a tím při nepřízni počasí také nebezpečí nedostatku sněhu, nebo nutnost za lyžováním cestovat skibusy. „Nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou lyžování je celkově ve středisku Risoul,“ míní Michal Šubrt .

J ak se mění ceny lyžování během zimy

Zimní středisko do 18.12. 8.1.

až 15.1. 15.1

až 5.2. 5.2.

až 19.2. 9.2.

až 26.2. 26.2.

až 5.3. 26.3.

až 2.4. La Plagne, Francie 5 870 6 410 8 180 11 810 12 310 11 810 9 220 Alpe'd Huez, Francie 5 790 5 790 6 970

až 8 660 12 160 12 160 10 540 6 970 Lungau, Rakousko 7 590 7 790 7 790

až 8 290 8 290 8 290 8 290 7 990 Itálie, Bormio 4 790 5 990 5 990

až 7 790 8 290 8 290 8 290 5 990 Itálie, Val di Fassa 7 490 9 690 10 190* 12 290 12 290 12 290 8 190



Poznámka: orientační cena v korunách za sedm dní pobytu ve studiu pro čtyř a šestidenní skipas,* od 29. ledna platí vyšší cena 12 290 Kč