Kapesné dávejte a moc neřešte, za co děti utrácí, radí psycholožka

Dávat, nebo nedávat dětem kapesné? A když to rodiče nedělají, co se může stát?

Kapesné je vhodný způsob, jak naučit děti finanční odpovědnosti. Děti mají určitou, byť třeba malou částku, se kterou se učí hospodařit. Navíc získávají reálný přehled o cenách a vůbec o fungování trhu. Když kapesné není, k ničemu takovému nemá dítě příležitost.

Jak často dávat dětem kapesné?

Někteří rodiče upřednostňují pravidelnou výplatu kapesného. Jiní zase dítěti dají příslušnou částku na požádání nebo pokud dítě potřebuje něco koupit či zaplatit. V tomto případě je riziko, zvlášť pokud jsou částky vyšší, že dítě bude vnímat zdroj peněz jako nevyčerpatelný proud. Někteří rodiče to řeší tak, že stanoví měsíční strop. Pokud je to pro rodiče jen trochu možné, pravidelné kapesné doporučuji. Nejlépe už od první třídy nebo i dříve, pokud dítě umí počítat.

Jak moc by děti měly být informovány o finanční situaci rodiny? Odkdy se mají podílet na finančním rozhodování o rodinných věcech?

Je-li rodina v takové situaci, že nemůže obětovat ani malý obnos, rodiče by neměli trpět výčitkami, že děti ochuzují. I to, že na kapesné prostě nemáme, je totiž pro dítě důležitá informace. Potomek si zaslouží být, přiměřeně věku, informován o tom, jaká je finanční situace rodiny. Je přece také její součástí.

Nějaký tip, jak dětem vysvětlit, že my jsme chudí a vyšší kapesné prostě nedostanou?

Menšímu dítěti vysvětlíme, co je potřeba zaplatit a co si můžeme dovolit, dítě staršího školního věku už můžeme zasvětit do konkrétních částek. Pozor však na to, abychom je zbytečně nestresovali. Zejména děti ze zadlužených rodin mívají starosti neúměrné svému věku.

Je dobré, když se výše kapesného nějak váže na výsledky ve škole či na pomoc v domácnosti?

Konkrétní částky a pravidla jsou v kompetenci rodičů. Je otázkou, zda je vhodné podmiňovat kapesné prospěchem nebo dobrým chováním. V některých rodinách děti nejsou schopné přísným pravidlům dostát, a nakonec tak skončí bez kapesného. Je vhodné dodržovat termín měsíční nebo týdenní výplaty. Důvod je jednoduchý: jak by se asi cítila maminka nebo tatínek, kdyby museli o svou výplatu svého nadřízeného pravidelně upomínat?

Mají rodiče kontrolovat či ovlivňovat, jak děti s kapesným nakládají? A co když zjistí, že si kupují třeba cigarety?

Co s kapesným nebo našetřenými penězi podnikne, by mělo být v kompetenci dítěte, ovšem s výjimkou věcí nevhodných nebo nebezpečných. U starších dětí můžeme zavést systém vyššího kapesného, ze kterého si děti platí i některé pravidelné platby, například obědy ve škole, školní výlety a podobně.

Na trhu je i široká nabídka bankovních účtů pro mladé lidi. Pozor však na kreditní karty, málokteré dítě dokáže odolat svodům peněžní půjčky. A finanční ústavy mnohdy nabídnou kreditku sotva plnoletým lidem.

Co když si dítě koncem měsíce vzpomene, že mu kapesné došlo a potřebuje víc? Mám dát?

To se stává, že malý finančník utratí celé kapesné a žádá od rodičů další peníze. U menších dětí je to přirozené, protože právě to je způsob, jak se s financemi učí hospodařit. Pokud se to však stane pravidlem, je namístě důslednost. Nezapomínejme, že dítě se učí nápodobou. A to nejčastěji od rodičů. Proto je dobré se zamyslet, jak s penězi nakládáme my, co je pro nás důležité, jaké máme hodnoty.

Co když stanovím nějaká pravidla za účelem dítě finančně formovat a třeba prarodiče si nedají říct a dávají vnukovi peníze, kdykoli si řekne?

Tak na to opravdu nemám univerzální odpověď. To je spíš o vzájemné komunikaci uvnitř rodiny.

V otázce zodpovědného vztahu k penězům mnohé rodiny selhávají. Mělo by být finanční vzdělávání dětí školním předmětem?

Můj názor je, že základy finanční gramotnosti by měly být součástí výuky už na základní škole. Na středních školách, obzvlášť učilištích, odkud odcházejí rovnou do zaměstnání, by se studenti měli dozvědět základy pracovního práva a získat reálný přehled o ceně práce na trhu. Nicméně škola není od toho, aby suplovala poslání rodiny. Naučit dítě hospodařit s penězi je odpovědnost především rodičů.

