Hospodští bojují o zákazníky a zlepšují polední menu

Zdokonalujeme denní menu

Hlavní zájem: zákazník

co si ještě přečtete v mf dnes 13. 3. Vyhněte se chybám při hledání práce

14. 3. Pracujte pro stát, je to jistota

Jedna z vůbec nejstarších hospod v kraji pocítila první dopady ekonomické krize poprvé na počátku letošního roku. "Leden, to ještě jakžtakž šlo, ale únor byl bídný," říká provozovatel ostravského pivního baru a restaurace Spolek František Dvořáček. Jak dodává, je zvědavý, co se bude dít dál.Podle něj se teď snaží šetřit všichni. "Ubylo obecně zákazníků ze všech vrstev. Ať už z bank, co chodili na pivo, nebo i těch štamgastů, co chodili večer," vysvětluje Dvořáček. Krize se podepsala nejen na návštěvnosti, ale také na útratě, kterou tu návštěvníci nechávají. "Ani ten stálý štamgast si už nedá ty svoje čtyři nebo pět piv, ale dá si třeba jen tři," dodává.Za únor tak ve Spolku zaznamenali pokles tržeb o jednu pětinu. "Co jsem se bavil s ostatními kolegy, tak u nich je to podobné. V podstatě ten pokles o pětinu je všude. Někde i víc. Zatím to ještě není tak bolavé, ale už to je cítit," říká Dvořáček. Peněz na nákup nových věcí či vybavení tak začíná ubývat.A jak se s poklesem tržeb snaží ostravský Spolek vyrovnávat? "Je pravda, že moc toho neděláme. Pouze se snažím personálu vštěpovat, že host je jeho bytí. Pokud nebude host, nebudou ani oni. Snad to trošku funguje," vysvětluje. A pak si přece jen ještě na něco vzpomíná: "Když se sejde partička, dáme jim alespoň rozkrájené chleby se škvarkama na chuť a pro pocit, že o ně je zájem. A snažím se zdokonalovat denní menu, i když počty pozvolna klesají, ale velice pozvolna."František Dvořáček provozuje ostravský Spolek už desátým rokem. Podařilo se mu sem po několika letech, co byl uzavřen, zpátky nalákat hosty. Spolek je tak znovu vyhledávaným místem. Obzvláště pak v létě využívají lidé příjemného posezení na zahradě se vzrostlými stromy. "Zahradu jsem také rozšířil o nový přístřešek, kterému se zase říká vagon, a o čtrnáct lavic, což je asi sedmdesát míst navíc," nastiňuje Dvořáček. Už tak je ostravský Spolek svým prostorem asi největší v Ostravě. Bez zmíněných 70 míst se sem vejde 150 hostů.Období ve Spolku považuje František Dvořáček za své nejúspěšnější. A tak doufá, že i přes krizi se v centru Ostravy udrží. "I v minulosti, když byla krize, vždycky hosté byli."Jiří Štefek z oddělení komunikace Hospodářské komory ČR si myslí, že do hospod a restaurací se bude chodit vždycky. Hospodské bude zajímat, jak často a kolik peněz lidé v jejich zařízeních utratí. "Hostinští budou muset začít inovovat a lákat na něco, co by se mohlo nazývat kýčem. Například na jídla z babiččiny kuchařky či krajové speciality nebo speciality z cizích zemí. Smažený sýr, kuřecí prsíčka Havaj či nakládaný hermelín si může kdekdo udělat doma," říká.V případě přemrštění cen majitelům restaurací hrozí podle něj odliv hostů a krach. Své hosty by si měli "hýčkat", nabízet jim širokou nabídku jako polední výhodná menu. "Pro majitele hospod na venkově a v malých městech stojí za úvahu rozšíření kulturní nabídky jejich zařízení," domnívá se. "Od věci není ani čas od času pořádat něco na způsob happy hour, kdy třeba za každé druhé pivo bude třetí gratis, ten čas je pak pochopitelně třeba nastavit tak, aby návštěvníky tato nabídka přilákala do zařízení o hodinu či dvě dříve, než by normálně přišli."