Hospodyně: profese, která se rozmáhá

Neláká vás stát se uklízečkou? Není divu. Toto povolání patří v Česku k těm nejhůře placeným a zároveň nejméně prestižním. Hospodyně však není jen uklízečka. "Nechci uklízečky podceňovat, ale rozdíl tu je. Uklízečka má na starosti velké kancelářské nebo průmyslové plochy a hodně dře. Hospodyně musí mít něco navíc, musí si dát spoustu věcí do souvislostí, vědět, jak se postarat například o starožitný nábytek, musí si umět poradit se spoustou přístrojů, jednat se zákazníkem nebo řešit konfliktní situace," vysvětluje Eva Kopečná z agentury Domestica.

V některých domácnostech povinnosti hospodyně nezahrnují pouze úklid, ale také nákupy, dohled nad údržbou domu nebo vaření a stolování. Za tyto služby si hospodyně na plný úvazek buď v jedné rodině, nebo v několika různých domácnostech může bez problémů vydělat 15 000 korun měsíčně. A to jsou například pro padesátiletou ženu se základním vzděláním slušné peníze.

Plný úvazek v jedné rodině je přitom stále častěji spojován nejen s domácností, ale také s péčí o děti, jak je to běžné například ve Velké Británii. "Vysloveně hospodyni tam mají zpravidla jen bezdětné páry nebo páry s odrostlými dětmi," říká Dita Vlčková, která dva roky pracovala jako hospodyně v Londýně.

Zkušenosti z domova nemusí stačit

Chcete-li se stát hospodyní, nepotřebujete maturitu ani znalost cizího jazyka. Musíte však mít oko na nepořádek a zálibu v uklízení. A chcete-li být v tomto povolání opravdu dobré, neměly byste se spokojit se způsobem uklízení, který používáte doma. "Často se nám stává, že paní neumí uklízet na požadované úrovni, ale odmítá to uznat. Ale zákazník předpokládá, že si najímá profesionálku, která mu poradí, jak napříčen klad vyčistit skvrnu nebo jaký čisticí prostředek použít," říká Eva Kopečná. Chcete-li překročit hranici mezi laikem a profesionálem, vzdělávejte se z literatury věnované údržbě domácnosti nebo tento obor přímo vystudujte. První vlaštovkou je v tomto oboru rekvalifikační kurz Profesionální hospodyně v soukromé domácnosti, který ve spolupráci s Evropským sociálním fondem organizuje agentura Domestica. Vyučují se v něm takové předměty, jako je teorie a praxe úklidu domácnosti, čisticí prostředky, stravování a stolování nebo ekonomika a řízení domácnosti. "Kurz je bezplatný a je zatím urpro lidi registrované na úřadu práce a pro skupiny znevýhodněné na trhu práce, především pro ženy nad padesát let," říká Eva Kopečná.

Právě starší ženy se v Česku tomuto povolání věnují nejčastěji. "Mladší ženy v tom stále nevidí perspektivu," upozorňuje Iva BartoňováPálková, absolventka Britského institutu úklidových věd působící ve společnosti IP managering. Přitom by práce hospodyně mohla vyhovovat například matkám malých dětí, které chtějí pracovat na zkrácený úvazek a ve své původní profesi k tomu nedostanou příležitost.

Zákazníků je stále víc

"Když jsme začínali, byl problém v tom, že paní, které si tuto službu objednávaly, se styděly, že nestíhají pečovat o domácnost, a ty, co tuhle práci dělaly, se zase styděly, že dělají někomu služku," vzpomíná Eva Kopečná. Stále více Čechů však mění názor. Především ženy si začínají připouštět, že nemohou všechno zvládat na sto procent - práci, rodinu, domácnost. Díky tomu se v posledních letech neustále zvyšuje poptávka po hospodyních, které by s domácími povinnostmi pomohly. "Spektrum našich zákazníků je široké. Od svobodných lidí, kteří se domů chodí v podstatě jen vyspat, ale chtějí mít podobný servis jako v hotelu, po majitele velkých domů, kde je sice paní doma, ale například vedle péče o děti už domácnost nezvládá," říká Eva Kopečná. Své zákazníky dělí do dvou skupin. "Takzvaným aristokratům nevadí, že má někdo cizí klíče od jejich domova a může se jim například zrovna teď probírat věcmi v šuplíku. Zajímá je jen, jestli dobře dělá svoji práci. Hospodyni respektují, ale nemají potřebu jí děkovat, protože za její práci platí, ani se neomlouvají za to, že je doma nepořádek," vysvětluje Eva Kopečná. Takové zákazníky považuje z hlediska práce hospodyně za ideální.

Většina lidí, kteří mají tolik práce, že domácnost nestíhají, do téhle skupiny nepatří. "Omlouvají se hospodyni, že má takovou horu prádla na žehlení, takže v ní vyvolávají pocit, že dělá něco zvláštního, a to je chyba," dodává Eva Kopečná. Mívají také problém s tím, že si do svého soukromí pustí cizí ženu. Tyto obavy většinou poměrně brzy odezní. Díky tomu jde už teď o nejrychleji rostoucí obor v úklidových službách. "Opravdový boom ale teprve přijde," tvrdí Iva Bartoňová-Pálková.