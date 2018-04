kdo je...Pod názvem hot line se obvykle skrývá okamžitá služba či rada zákazníkovi, Hlavní náplní pracovníka, který pro ni bude pracovat, je služba klientovi. Hot line engineera mívají mezi svými zaměstnanci společnosti, které se zabývají distribucí automobilů. Jejich konkrétní pracovní náplň může vypadat třeba takto. Dealer v obchodě s auty nabízí určitý typ a zákazník má velmi podrobné technické dotazy nebo ho překvapí nějaký mechanický nedostatek. V tomto okamžiku se obchodník obrací o radu k hot line engineerovi - ten bud problém vysvětlí telefonicky, nebo přijde za zákazníkem osobně. Kdo má šanci se stát dobrým hot line engineerem? Podle Ivy Trýznové z personální společnosti T and T je vhodným uchazečem středoškolák s technickým vzděláním. Může to být absolvent průmyslovky nebo třeba automechanik s maturitou a minimálně dvouletou praxí. K jeho nezbytnému vybavení patří komunikativnost - v kontaktu s lidmi tráví převážnou část své pracovní doby. Měl by se proto umět stručně a přesně vyjadřovat, podmínkou zaměstnavatelů je také řidičské oprávnění. Od uchazeče o tuto práci se očekává také ochota dále se vzdělávat. Hot-line engineer je většinou odpovědný manažerovi technického oddělení. Platové podmínky jsou dobré, pohybují se od 18 do 30 tisíc korun.