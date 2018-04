Hrady a zámky: kam a za kolik

Sobotní výlet na Karlštejn přišel tříčlennou rodinu bezmála na 2000 korun. Zhruba 1500 korun stály vstupenky a cesta, zbytek utratila za občerstvení a suvenýry. Jedna z nejnavštěvovanějších historických památek sice patří k těm dražším, ale i na méně známých místech lze za jediný den lehce utratit několik set korun.



Vstupenka pro dospělého se na zámcích běžně pohybuje mezi 50 a 100 korunami. Děti, mládež, senioři a zdravotně postižení mají vstup levnější obvykle zhruba o polovinu. Do 50 korun se většinou „vejde“ lístek na hrad. Přitom se majitelé památek shodují: často to nestačí ani na pokrytí nákladů spojených s provozem nemovitosti.

Ušetřit znamená trefit se do dne, kdy je vstup zdarma

Těch je však na hradech a zámcích velmi málo, a navíc zdaleka ne všude. „Mimořádné slevy a volné vstupné bývá obvykle u organizovaných skupin školní mládeže a seniorů při oslavách Mezinárodního dne památek (letos připadly na 16. a 17. dubna) a při oslavách Dnů evropského kulturního dědictví, které budou 10. a 11. září,“ říká Vladimíra Kučerová z pardubického pracoviště Národního památkového ústavu.

Pro všechny mají bezplatně otevřeno třeba na zámku Mikulov, a to během akce nazvané Májový víkend v polovině května. Pravidelné volné vstupy nabízí například i Národní muzeum, do hlavní budovy se bez peněz dostanete každé první pondělí v měsíci. Dny zdarma mají i další části muzea. „Volný vstup do muzeí a galerií bývá v květnu u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, obvykle připadá na víkend buď před 18. květnem, nebo po něm. A v září v rámci oslav dnů památek,“ vysvětlili v Asociaci českých a moravskoslezských muzeí a galerií. O případných dalších dnech bez vstupenek rozhoduje vždy konkrétní objekt.

Sleva pro rodinu

Méně zaplatí také lidi, kteří si koupí takzvanou rodinnou vstupenku. Ani tu nenabízejí všude. Podle Jany Bisové ze zámku v Dačicích byla totiž rodinná vstupenka podle cenového výměru Národního památkového ústavu pro všechny zámky jím spravované zrušena. Takže opět záleží na jednotlivé kulturní památce. Například na zámku Mikulov nabízejí rodinný lístek za 100 korun. Za běžné vstupenky by tu čtyřčlenná rodina zaplatila 180 korun. Jak už z názvu vyplývá, rodinná vstupenka je určena rodinám, tedy matce, otci a dětem. „Někteří návštěvníci se snaží toto pravidlo obejít a kupují si ji pro děti a dva dospělé, z nichž rodičem dětí je jen jeden,“ říká Jiří Bednář ze zámku Častolovice. I v takových případech záleží na domluvě a benevolenci pokladních.

Naopak dražší prohlídku mají obvykle cizinci, respektive ti, kteří si objednají cizojazyčný výklad. Rozdíl v ceně vstupenky se pohybuje v desítkách korun. Například v Dačicích si připlatí 40 korun, na Českém Šternberku 60 korun.

A co vlastně dnes za vstupné návštěvník dostane? Poznávací okruh zámkem ve velkých látkových pantoflích, to by bylo v dnešní době málo. Majitelé a správci historických památek nabízejí mimo jiné i různé doprovodné akce: výstavy uměleckých děl, vystoupení mušketýrů, ukázky dobových řemesel, trhy, parky, okrasné zahrady a další lákadla.

