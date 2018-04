Hrou k profesionalitě

Pobytové a expediční kursy každoročně pořádá občanské sdružení Prázdninová škola Lipnice (PŠL) v Železných horách. "Každý kurs je neopakovatelným originálem, soustředí se na sebeprosazování, tvůrčí invenci, řízení a spolupráci, sebepoznání, navazování silných osobních vztahů," říká Dan Šimon, ředitel Prázdninové lipnické školy. Setkávají se tu účastníci ve věku 6 až 60 let. Pro mladé lidi, jimž sociální situace neumožňuje účast, existuje možnost si nejpozději do 15. 5. 2001 zažádat v PŠL o stipendium. Autorské kursy jsou určeny pro veřejnost, ostatní jsou specializované programy pro stmelení či nastartování pracovních i zájmových týmů a pro výcvik firemního managementu.Teď? Leť!Otevřené kursy jsou doporučovány vybraným věkovým skupinám. Kurs Teď? Leť! pro rodiče a děti ve věku 12-5 let se těšil spokojenosti účastníků už vloni. "Na začátku si děti myslí: Co s rodiči? Nechápou nás, nerozumějí nám, jsou přehnaně úzkostliví, přísní a nároční," potvrzuje Jitka Gabašová, jedna z iniciátorek kursu, jemuž vládne pohyb, tvořivost, recese, strategické hry, diskuse i rozjímání. "V neznámém prostředí a při netradičních sportech poznávají rodiče své děti, a naopak. Po týdnu se na sebe dokážou podívat z jiného úhlu pohledu." Děti jsou někdy překvapené, jak mají sportovně zdatné rodiče nebo jak se obdivuhodně a rozhodně projevují v kritických okamžicích. "Třeba při společném seskoku dítěte a rodiče z klády ve výšce deset metrů pomáhá váhavým i povzbuzování ostatních. I když mají někteří závrať, společný zážitek a splněné přání ji přehluší. Rodinní příslušníci spolu zažijí něco, co se jim nikdy nepoštěstilo a v domácím prostředí k tomu ani nemají příležitost," dokládá Šimon.Mezi specializované kursy patří například tříaž pětidenní programy jako Týmprojekt určený těm, kteří potřebují změnit strategii školy nebo organizace, program GO, jenž usnadňuje studentům nastupujících ročníků středních škol, aby se seznámili s třídním kolektivem a našli si v něm své role. PŠL nyní spolupracuje s kolektivy studentů z několika gymnázií. Kurs Ludus se zaměřuje na náplň pobytových akcí v přírodě a je určen pedagogům a vedoucím dětských a mládežnických oddílů, kterým jde o rozvoj osobnosti svých svěřenců. V kursu Scholion jde především o rozvoj komunikačních schopností, o podněty pro lektory i pro studenty, jak řešit kázeňské, konfliktní a stresové situace či jak používat projektové vyučování. "Specializujeme se na neziskovou sféru, zabýváme se i výchovou proti rasismu. Nejnovější trend představuje výchova k leaderovství," poznamenává Dan Šimon.HEURÉKA. Jedenáctidenní cesta plná her, setkání a zážitků, které možná u mnohých ovlivní jejich budoucnost. Vysočina, 10.21. 7. 2001. Věk: 20-41 let.SPOLEČNÁ CESTA. Cesta přírodou s dotykem živlů na vlastním těle bez ochrany civilizačních vymožeností k sobě samému. Rychlebské hory, 14.28. 7. 2001 Věk: 18-40 let.PRÁZDNINY. Pobytový kurs s delším putováním za hranice bezpečí do světa dobrodružných her, k výzvám a lidem, které jsme dosud nepotkali. Vysočina, 24. 7.-3. 8. 2001. Věk: 16-19 let.VESMÍRNÁ ODYSEA. Výlet do třetího tisíciletí s využitím vlastních představ a prostřednictvím praktického začlenění sebe samého do odpovídající role. Vysočina, 11.-21. 8. 2001. Věk: 19+.INTERTOUCH. Zážitky v mezinárodním kolektivu slibují přátelství na celý život. Vysočina 2. 7.-13. 7. 2001. Věk: 23+.DEJA VU. Pro ty, kteří vstoupili do druhé poloviny života. Nacházení nové polohy vztahu se svými dětmi. Co všechno je teď možné, co všechno jste možná zapomněli. Vysočina, 15. - 24. 6. 2001. Věk: 40-60 let.116 47 Praha 1.