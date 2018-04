Hrozí mi vyhazov?

Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, až na výjimky, může zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru stejně jako zdravým zaměstnancům, a to bez předchozího souhlasu státního orgánu nebo odborů.

V úvahu by mohla přicházet výpověď nejspíše proto, že máte neuspokojivé pracovní výsledky, takzvaně svou práci nezvládáte. Nestíháte plnit své úkoly tak rychle či kvalitně, jak by si zaměstnavatel představoval a potřeboval. Podmínkou, abyste z tohoto důvodu mohl dostat výpověď, je, že jste byl v době posledních dvanácti měsíců vedením na nedostatky ve své práci upozorněn. Nutné je písemné vyzvání k tomu, abyste tyto nedostatky odstranil. Často se toto upozornění označuje jako „vytýkací dopis“.

Pokud byste i přes výzvu nezačal pracovat dle představ zaměstnavatele, pak by vám mohl dát výpověď, a to bez nároku na odstupné. Výpovědní doba by činila dva měsíce a začala by běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém vám byla písemná výpověď doručena. Pokud by vás zaměstnavatel na nedostatky neupozornil, byla by výpověď neplatná.

Šéfové často zaměstnancům, kteří neodvádějí práci zcela podle jejich představ, dávají výpověď pro takzvanou nadbytečnost. Pracovníkům se změněnou pracovní schopností zákoník práce poskytuje v případě výpovědi pro nadbytečnost ochranu. Zaměstnavatel jim je povinný zajistit nové vhodné zaměstnání. Bez toho, aby občan se změněnou pracovní schopností, který dostal výpověď pro nadbytečnost, získal nové zaměstnání, pracovní poměr neskončí.

Markéta Tillerová, advokátka