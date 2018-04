HSBC – cesta z Hong Kongu do Evropy

Jak se HSBC dostala do Evropy? Na počátku druhé světové války se Japonsku podařilo obsadit téměř celý region východní Asie, tedy i Hong Kong. Mnoho představitelů banky emigrovalo do Londýna, kde pokračovali ve své práci. Z regionu však banka nezmizela a po válce se úspěšně podílela na obnově. Během prvních deseti poválečných let ztrojnásobila svá aktiva.

V současnosti je HSBC Group zastoupena po celém světě v 81 zemích, ve kterých se nachází více než 7000 poboček. Skupina zajišťuje všechny možné finanční služby, od klasického privátního a institucionálního bankovnictví přes pojišťovnictví až ke správě aktiv, kterou zajišťuje dcera HSBC Asset Management (HSBC AM).

Asset management s celosvětovým pokrytím

Služby asset managementu nabízí HSBC již více než 25 let, ale až v roce 1994 byly sjednoceny pod jednu střechu a vznikla tak HSBC AM. Hlavním sídlem je rovněž Londýn, využívány jsou informace z regionálních sídel v New Yorku, Vancouveru, Tokia, Hong Kongu, Singapuru, Paříže, Melbourne, Sao Paula a Buenos Aires.

Investiční strategie se řídí především přístupem top-down. Ten se vyznačuje následujícím postupem:

zmapování makroekonomické situace a výhled do budoucna prováděné HSBC Global Investment Stragtegy Group určení alokace aktiv schválení tržní strategie sektorová alokace prováděná jednotlivými regionálními centry výběr konkrétních cenných papírů

Díky svému zastoupení v regionech v bezprostřední blízkosti trhů získává HSBC AM výhodu oproti konkurenci ve flexibilitě a rychlém přizpůsobení portfolia vývoji na trzích. Také díky své stabilitě, kterou představují aktiva pod správou ve výši bezmála 130 miliard dolarů, patří HSBC AM k nejvýznamnějším světovým hráčům. O tom svědčí i rating AA-, tedy stejný, jaký má Česká republika.

Podílové fondy – síla v Evropě

V nabídce pro Českou republiku lze v současnosti nalézt 23 klasických podílových fondů. V této nabídce se však nenachází jediný smíšený fond. Investoři jsou tak nuceni si sestavit své portfolio z akciových a dluhopisových fondů podle své potřeby sami.

Kromě toho disponuje HSBC v České republice nabídkou 48 zajištěných fondů. Např. nedávno proběhla tranše 3 zajištěných fondů se splatností 4 roky, orientujících se na Nasdaq, Swiss Market Index a Dow Jones Euro Stoxx 50. Zajištěnými fondy vychází společnost vstříc investorům, kteří mají obavy z budoucího vývoje na akciových trzích, zvláště pak po vývoji od počátku tohoto roku, který byl poznamenán propadem akciových trhů způsobeným v neposlední řadě účetními skandály mnohých firem. Nevýhodou těchto fondů pro českého investora je to, že nejsou nijak zajištěny do českých korun proti kurzovému riziku. Více se o zajištěných fondech můžete dozvědět z článku ZDE.

Z nabídky klasických podílových fondů vám nabízíme tyto tři možnosti investování:

Název fondu Výkonnost (v měně fondu EUR, USD) Vlastní jmění (mil. EUR) od počátku roku 2 roky 3 roky 5 let HSBC Pan European Equity -20,38% -40,25% -8,88% 40,26% 937,84 HSBC US Index -20,19% -38,77% N/A N/A 25,27 HSBC European Equity -20,41% -40,81% -15,46% 49,63% 248,84

Zdroj: Fincentrum

Rozdílné úspěchy slaví podílové fondy zaměřené na Evropu a na zbytek světa. Zatímco evropským se daří výrazně překonávat benchmark, americké (např. HSBC North American Equity), za benchmarkem dlouhodobě zaostávají. Proto se v našem výběru objevil HSBC US Index, který pouze s malými odchylkami kopíruje S&P 500 a dosahuje tak lepší výkonnosti než fond nevázaný těsně na index. Přehled všech fondů HSBC naleznete ZDE.

HSBC Pan European Equity – nejzajímavější a podle vlastního jmění i největší z fondů nabízených v ČR. Ve scoringu Fincentra obdržel tento fond 4 z 5 hvězdiček. Jedná se o fond s nejširším záběrem ze skupiny fondů HSBC zaměřených na Evropu. Daří se mu dlouhodobě překonávat referenční index FTSE World Europe. Mezi nejvýznamnější tituly zastoupené v portfoliu fondu patří tituly z defenzivních sektorů energie (BP Amoco a Shell) a farmacie (GlaxoSmithKline a Novartis). Sektorovému rozdělení však vévodí finanční sektor, který zaujímá více než čtvrtinu portfolia.

HSBC US Index – fond zaměřený na referenční index S&P 500. Oproti HSBC North American Equity má výhodu nejen v dlouhodobě lepší výkonnosti, ale také v nižších poplatcích. Správní poplatek je třikrát nižší. To je dáno tím, že je fond pevněji vázán na index a nevyžaduje tedy tolik aktivní správu, která je pochopitelně daleko náročnější a nákladnější. Největší zastoupení v portfoliu mají akcie General Electric, Microsoft a Exxon Mobil.

HSBC European Equity – fond investující po celé Evropě s výjimkou Velké Británie. Těžiště investic tohoto růstově orientovaného fondu tvoří firmy s velkou a střední tržní kapitalizací, malé zastoupení mají i malé firmy (pod 1 mld. EUR). Fond využívá kromě top-down analýzy společné pro všechny fondy také přístup bottom-up, který zajišťují manažeři tohoto fondu. Ačkoliv se jedná o růstově orientovaný fond, může ve vhodný okamžik přepnout na hodnotové akcie.V současné době je fond nejvíce zaměřen na tituly ze sektorů financí a necyklické spotřeby.

Velkou nevýhodou oproti fondům jiných správců je výše minimální investice, která je nastavena na 5000 EUR, popř. USD. Také vstupní poplatky ve výši až 5,25% patří k nejvyšším na českém trhu. Tyto nevýhody jsou však kompenzovány zkušeným správcem, který nabízí i několik opravdu kvalitních podílových fondů.