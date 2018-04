Hubněte bez hladu a vaření za 6 800 korun měsíčně

Jak vás napadlo založit takovou firmu?

Tehdy jsem pracovala jako moderátorka v rádiu a do svého pořadu jsem si zvala zajímavé lidi. Tak jsem potkala Kateřinu, která tuhle metodu už dělala. Říkala tomu "mističková dieta“, měla dvacet stálých zákazníků a podnikala ve svém malém domečku.

Mě tenhle projekt zaujal už proto, že slyšet o někom, že zdravě hubne a nenastane jojo efekt, přestože ten člověk jí úplně všechno včetně sladkého jídla, jakékoli maso (když tedy nepočítám vepřové – tučné) a bez jakýchkoli příloh, že to ani nebyla dělená strava, tak to mě fakt zaujalo. Už jenom ten podtitul "zdravá strava a zdravé hubnutí“ byl pro mě hnací motor. Navíc jsem už tenkrát viděla první průzkumy o nárůstu obezity u nás (a my jsme asi šestý ve světě, což je strašné), takže jsem si říkala, že by bylo fajn tenhle produkt zviditelnit, aby se lidé naučili zdravě jíst a přitom třeba zhubnout.

Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké to je, podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.

Jste jenom dvě majitelky?

Tři, patří k nám ještě Monika, což je sestra Kateřiny. Mističkovou metodu pochopitelně od své sestry znala, obě prošly různými kurzy, přečetly si spoustu odborné literatury, takže už na rozjezd podnikání ve zdravém stravování byly připravené a mě vlastně přizvaly.

Jaké jsou tedy vaše původní profese?

Kateřina toho dělala hodně, dokonce i kuchařku v mateřské školce, protože ji vaření bavilo a toužila po změně. Nakonec ale skončila jako ředitelka PR agentury. Monika byla vždycky ženou v domácnosti, později ale také pracovala v reklamní agentuře, no a já jsem se odjakživa živila novinařinou, ať už v rádiu, televizi nebo tiskovinách.

Takže jste se napojily na těch dvacet stálých klientů?

Nemohly jsme se napojit jenom na oněch dvacet klientů, to bylo také o ceně. My jsme musely s tou cenou jít výš, protože jsme se v podstatě ze dne na den rozhodly, že založíme eseročko a že z toho uděláme podnik, který se bude věnovat veřejnosti, nejenom hrstce lidí. Naše vize byla (a stále je), provozovat multifunkční středisko zaměřené právě na zdravé lidi, což je ještě hudba budoucnosti. Musím říct, že začátky nebyly úplně nejtěžší, protože jsme vlastně byly první u nás, kdo s takovýmto produktem (s dietou plnohodnotného jídla) přišel.

Klienti tak od nás dostávají snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři. Nemusí se o nic starat, jedině dodržovat pitný režim, mají vše i kaloricky spočítané.

Řekla bych, že nejtěžší je to teď po těch dvou a půl letech, kdy vlastně paradoxně i z řad našich klientů vychází konkurence. Oni v podstatě kopírují náš produkt, ačkoli neznají naše recepty, což je hloupé, protože know-how je právě v těch receptech.

Navíc ne každý pokrm lze zmrazit na minus sedmdesát stupňů, aby to jídlo bylo po rozmrazení chutné. A to my umíme, tím jsme pořád ještě jedničky. Takže teď už naše podnikání není jen o tom, udržet standard a pokoušet se pokrmy vylepšovat, ale přesvědčit stávající klienty, že my ten produkt máme pořád nejlepší.

Znáte někoho konkrétního, komu vaše stravování fakt pomohlo?

Ano, pomohly jsme několika vozíčkářům, jeden dokonce s námi drží už rok, což je samozřejmě proto, že oni jsou nepohybliví a potřebují složení toho jídla úplně jiné než většina lidí.

Stravu dovážíme i různým celebritám, jež z pochopitelných důvodů nebudu jmenovat. Po zdravotní stránce jsme pomohli pánovi, který má vývod bokem, protože je po chemoterapii tlustého střeva - ten si nás vyloženě vyhledal. Řekl úžasnou věc, že zatímco jedl tzv. normálně, nezdravě, tak díky tomu vývodu viděl, co z něj vylejzá, že je to tmavá voda. Ale od té doby, co jí s námi, to je čirá tekutina, což je také velká známka toho, že to děláme dobře.

Náš stravovací program je ale také o hubnutí a my se můžeme pochlubit třeba paní, která měla 130 kilo a díky diet boxům už má 90, což ještě není konečná váha. Ta paní se na nás obrátila v době, kdy od ní kvůli tloušťce odešel manžel, připadala si tak odporná, že až ztratila chuť na sex, její svět se zbortil. Dneska je to docela jiný člověk, mění život, je spokojená.

Kolik máte zaměstnanců?

Zaměstnáváme tři stálé, což je relativně málo, ale máme spoustu externích. Poměrně dlouho jsme hledaly kuchyni, kde nám pokrmy zhotovují. Kromě toho, že jako jedna z mála splňovala naše nároky luxusní profi kuchyně, byla skutečně výjimkou, která si troufla jít do zmrazeného jídla. Jídlo zmrazené dusíkem na minus sedmdesát stupňů je v našich poměrech ještě stále rarita. Kromě kuchařů máme i obchodní zástupce v Olomouci, Brně a Českých Budějovicích a nesmím zapomenout na odborníky, lékaře, konzultanty a vyškolené diet-lady.



Jak to vypadá s balírnami?

Do boxů nám jídlo zataví přímo na místě té kuchyně, protože to musí splňovat veškeré hygienické normy, takže nám v kuchyni nejen uvaří, ale i zamrazí, zataví.

To dělá linka. Pak se hotové pokrmy v boxech převezou z výrobny mrazicím autem do mrazíren ve Vestci, kde máme pronajatý obrovský mrazicí box, a odtamtud si to pak odebíráme podle potřeby a později jako kompletní stravovací balíčky rozvážíme našim klientům.

Čím musím projít, mám-li se stát vaším klientem?

Základem je pochopitelně konzultace ve firmě nebo přes internet. Pokud chce zájemce opravdu zhubnout je nutná porada s dietologem, který určí, co by klient měl a neměl jíst, zhotoví mu jídelníček na míru a pak každý týden od nás dostává tašky s boxy pokrmů. Má-li klient zájem o celodenní stravu, získává veškeré potraviny, které potřebuje, tím pádem odpadá nakupování a vaření.

Dietní program v těch diet boxech doporučujeme celý, komplet. To je vlastně za 6 800 korun na měsíc, což je minimální doba, kdy s námi lidé jedí. Jedna věc je, že chcete zhubnout, a druhá, že potřebujete mít nějaký hnací motor. Když si to zaplatíte, tak už si sakra dáváte pozor, abyste to dodržovali.

Naše firma ale vyrábí pokrmy i pro lidi, kteří jsou zaměstnaní, takže nemají čas na pravidelnou stravu, ale přesto jim záleží na tom, co jedí, jak jedí, jestli to složení jídla je správné a jaká je nutriční hodnota. Office boxy, jak těmto pokrmům říkáme, jsou také zdravou výživou, jen s větší gramáží. Rozhodně zaručuji, že po takovém obědě nepřiberete, ačkoli se plnohodnotně najíte. Potom máme ještě "fit boxy“, což je program pro sportovce, kteří jsou aktivní a chtějí nabírat svalovou hmotu. Tam je ta gramáž jídla největší, obsahuje hodně proteinů, bílkovin a masa.

Může se u vás stravovat kdokoli?

Náš program je určen v podstatě pro všechny, tudíž i pro děti. Ale pokud se bavíme o dietě, tak program dětem moc nedoporučujeme. Bereme klienty, kterým je 16 a výš, protože děti by měly jíst opravdu to, na co mají chuť. Tohle je přeci jen určité omezení. Ale mezi klienty máme lidi s cukrovkou, kardiaky, lidi po operaci trávicího ústrojí, takže s námi může jíst skutečně kdokoli.

Co vám udělalo největší radost?

Když přijde klient a řekne, že se mu od základů změnil život, a když třeba po půl roce nebo i třech měsících zákazníci přijdou s tím, že potkali novou lásku. Pak nám samozřejmě obrovskou radost udělal pán s tím vývodem, kdy vyloženě řekl, že jsme mu pomohly vrátit chuť do života.

Předpokládám, že jste si vše, co nabízíte, vyzkoušely...

No jasně, do detailů - a s námi i naše rodiny.