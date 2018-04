Práce pro humanitně vzdělané je málo, Evropa je na tom ještě hůř

Fakta Absolventi v souvislostech Na Ukrajině má polovina mladých ve věku 25-34 let vysokoškolský diplom, zatímco v České republice ani ne čtvrtina.

V České republice je 4. nejnižší nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných osob v EU, činí méně než pět procent.

V České republice pracuje čtyři až pět let po absolvování mimo svůj obor zhruba každý pátý vysokoškolák, zatímco v roce 2006 to byl každý sedmý.

Nejvyšší příjmy mívají absolventi právnických, informatických a ekonomických oborů.

Nejnižších příjmů se dostává vystudovaným zemědělcům a lidem v oborech umění a vzdělávání.

Pracovat v jiném než vystudovaném oboru se nejvíce vyplatí absolventům pedagogických fakult, polepšit si mohou až o čtvrtinu platu.

Opouštět obor se nejméně vyplatí v oboru elektrotechniky, zdravotnictví a práva.

Nezaměstnanost osob s doktorským titulem činila v roce 2011 méně než dvě procenta, s magisterským titulem čtyři procenta a s titulem bakaláře osm procent.

Poslední dobou výrazně stoupá zaměstnanost absolventů soukromých škol.

