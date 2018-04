Hurá, jdeme vydělávat na východ!

Ne každá investiční příležitost nabízí rozumný (nebo lépe řečeno vám vyhovující) poměr rizika a výnosů. I přes širokou nabídku produktů si u nás doma nevybere každý. Pokud chcete využít opravdu každou příležitost k tomu, aby vaše výdělky dosahovaly vysokých hodnot, zkuste to na Slovensku, kde se blýská na lepší časy. Naši východní sousedé nás již předběhli v sociálních reformách, a tak si řekli, proč by nás nepředběhli také ve vydělávání.

Že nevíte o čem je řeč? Novinka funguje na stejném principu, jako systém, který zavedl bývalý prezident Schuster ve svém rodném městě – Košicích (mimochodem, sice ho nekřesťansky zadlužil, ale je to v současnosti nejhezčí město na Slovensku), když si každý mohl zakoupit jednu dlažební kostku (nebo i více) a z těchto peněz byla financována Hlavní ulice. Financována ze soukromých zdrojů teď však nebude hlavní ulice, ale hlavní dálniční tah napříč Slovenskem od východní hranice až po Bratislavu.

Po kladném přijetí důchodové a sociální reformy se vrcholní představitelé na Slovensku rozhodli, že ze soukromých zdrojů by se mohla financovat také výstavba dálnic. Pomalé tempo a věčný nedostatek finančních prostředků totiž nabourává dlouhodobé plány na výstavbu dálniční sítě.

Dálnice snadno a rychle

Soukromí investoři by tak mohli (po vzoru kuponové privatizace z devadesátých let, samozřejmě s účinným eliminováním jejich nedostatků) přispět dostatečným množstvím prostředků k rychlému a efektivnímu zprovoznění všech plánovaných dálnic.

V případě úspěchu se dokonce uvažuje také o výstavbě dosud neplánovaných dálničních úseků. Nakonec tak na Slovensku bude za pár let mnohem hustší dálniční síť, než u nás doma. A nejúžasnější na tom je skutečnost, že jim na to můžete přispět i vy (samozřejmě s vidinou zajímavého výdělku). Na rozdíl od městské dlažby, bude financování dálnice vysoce výdělečný projekt, který umožní zbohatnout skutečně každému.

D-fondy: novinka pro každého

Do speciálních podílových fondů výstavby a obnovy dálniční sítě (tzv. D-fondů, jak zní výstižně zkratka) bude možné investovat již od 1000 Sk jednorázově, nebo sto korun měsíčně (to si přeci mohou dovolit i dlouhodobě nezaměstnaní občané). Investice je vzhledem k podkladovému aktivu určena především investorům s dlouhým investičním horizontem minimálně 8,5 roku.

Základní otázka návratnosti prostředků je zabezpečena dvěma způsoby. Prvním jsou výnosy akcií společností podílejících se na výstavbě samotných dálnic. Tyto akcie tvoří dynamickou složku portfolia fondů, znamenají však také vyšší riziko. Druhou, konzervativní složkou výnosů jsou výnosy z mýtného. Za ty dokonce převezme garanci stát (to může znít zajímavě, ale je pravda, že pro některé domácí investory právě tato složka výnosů může přinášet vyšší míru rizika).

Pro ty, kteří jsou zvyklí na realitu našich komunikací, na jejichž opravu se každoročně vydají nemalé prostředky (což by samozřejmě snižovalo konzervativní složku výnosů), je dobrou zprávou to, že nové dálnice na Slovensku budou pokryty novou vysoce kvalitní a navíc trvanlivou asfaltovou směsí s přidáním gumy z vyřazených pneumatik z Gumární Púchov.

Alternativa k penzijnímu připojištění?

Vzhledem k vysokým potenciálním výnosům, diverzifikaci a dlouhodobému investičnímu horizontu mohou tyto fondy fungovat jako ideální alternativa spořících programů, případně penzijního připojištění.

Fondy budou dostupné ve slovenských korunách a v euru, jelikož má Slovensko velkou šanci a vůli se dostat do Evropské měnové unie ještě před rokem 2010. Z toho také vyplývá měnové riziko, které musí investor podstoupit. Vzhledem k nastolenému tempu reforem a zejména k úspěchu jejich zavádění do života se můžeme domnívat, že posilující slovenská koruna by mohla v budoucnu představovat jednu ze složek, které budou výnosy českých investorů ještě zvyšovat.

A ještě jedna rada na závěr. Kdo ještě nebyl v Kocourkově (pokud mu to tak nepřipadá u nás doma), ať se tam zajde podívat. Možná vydělá i na výstavbě dálnic. Ostatním zbývá jen popřát všechno dobré do nového roku, vysoké výnosy při investování a mnoho kilometrů na dálnicích bez nehod.