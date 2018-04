Hvězdy na letní obloze

Dva týdny poté, co školáci dostali za svoji snahu za školními lavicemi vysvědčení, odměnili jsme úsilí českých fondů o co nejvyšší výnos a co nejnižší riziko přidělením scoringových hvězdiček. Ve srovnání s posledním dubnovým hodnocením si české fondy v průměru pohoršily. Pouze jeden fond získal větší počet hvězdiček než v dubnu, naopak 11 českých fondů si odneslo hvězdiček méně. Jelikož je scoring počítán jako relativní hodnocení na souboru českých i zahraničních fondů, znamená to, že si české fondy v průměru ve srovnání se zahraniční konkurencí pohoršily. Nejhůře se vedlo fondům v kategorii akciových a smíšených fondů, které se svezly s pokračujícím globálním poklesem akciových trhů.