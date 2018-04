Hvězdy na (po)vánočním nebi

Fondům v ostatních kategoriích se v posledních třech měsících příliš nedařilo, když hvězdičky spíše ztrácely než získávaly. Jelikož je scoring počítán jako relativní hodnocení na souboru českých i zahraničních fondů, znamená to, že si české fondy vedly relativně hůře než zahraniční fondy. Dobrou zprávou je ale skutečnost, že si české dluhopisové fondy stále udržují slušně vysokou výkonnost a tudíž i nadprůměrný scoring.

Příznivé je i to, že se řada hodnocených českých fondů pomalu rozrůstá s tím, jak se protahuje historie výkonnosti fondů. V lednu nově hodnocenými fondy jsou PKIS růstový OPF a ČSOB výnosový. Dále se v hodnocení objevil fond J&T AM PERSPEKTIVA-Peněžního trhu, který byl nově začleněn do našich databází. Pojďme se nyní blíže podívat na hodnocení podle kategorií fondů.

Fondy peněžního trhu

Jak již bylo řečeno, v této kategorii si většina fondů polepšila, a to o jednu hvězdičku. Výjimkou je fond AKRO Obligace, který se neodlepil ode dna a stále drží pouze jednu hvězdičku, a fondy CitiMoney Czech Crown Fund (dříve Citicorp OPF peněžního trhu) a ČSOB peněžního trhu, které naopak jednu hvězdičku ztratily a nyní se mohou pyšnit pouze dvěmi hvězdičkami. První hodnocení nováčka mezi fondy - fondu J&T AM PERSPEKTIVA-Peněžního trhu, není nijak oslňující, když získal nejnižší možný počet hvězdiček – jednu.

Dluhopisové fondy

V této kategorii se neobjevily žádné nové fondy, naopak vypadl fond IKS Eurobondový, který se sloučil s fondem IKS Dluhopisový. Scoring této kategorie je bezkonkurenčně nejvyšší, když více než polovička hodnocených fondů obdržela ocenění nejvyšší – pět hvězdiček. Jedinou změnou oproti říjnu v této kategorii je snížení scoringu o jednu hvězdičku u fondu ČSOB český dluhopisový (nyní tři hvězdičky). Spekulace o dalším poklesu úrokových sazeb nasvědčují tomu, že si tato kategorie udrží vysoký scoring i v následujících měsících.

Smíšené fondy

V této kategorii dochází obvykle k největším posunům v hodnocení, neboť investiční strategie českých smíšených fondů je značně rozdílná – některé smíšené fondy jsou podle složení portfolia de facto akciovými fondy a jiné zase dluhopisovými fondy. Je tedy překvapivé, že tentokrát se změnil scoring pouze u tří fondů. Po jedné hvězdičce ztratily fondy 1.IN Středoevropský fond, IKS Balancovaný (oba dva nyní dvě hvězdičky) a fond Živnobanka – Korunový balancovaný fond (nyní jedna hvězdička). Nováčkem mezi hodnocenými fondy je fond PKIS růstový OPF, který získal dvě hvězdičky. Na špici hodnocení se s pěti hvězdičkami již delší dobu udržuje fond investAGe AG7 FOND, který vyniká jak z hlediska výkonnosti, tak i rizika.

Akciové fondy

V této kategorii se mezi hodnocenými fondy objevil nově fond ČSOB výnosový. Již dva české akciové fondy tak mají pětiletou historii, která je podmínkou pro hodnocení výkonnosti k minimálnímu investičnímu horizontu této kategorie. Hodnocení obou fondů je průměrné – tři hvězdičky. Oba fondy mají sice podprůměrný výnos, ale na druhou stranu i podprůměrnou kolísavost hodnoty podílového listu.

V poslední kategorii – fondů fondů – zatím není hodnocen ani jeden český fond, protože tyto fondy jsou příliš „mladé“ a zatím nemají zdaleka dostatečně dlouhou historii k jejich hodnocení.

Fondy peněžního trhu Scoring leden 2002 Scoring říjen 2001 Union peněžní trh ***** **** 1. IN. Fond peněžního trhu ***** **** ISČS-Sporoinvest **** *** ISČS-MERKUR *** ** Živnobanka-Sporokonto *** ** IKS Peněžní trh *** ** CitiMoney Czech Crown Fund ** *** ČSOB peněžní trh ** *** AKRO Obligace * * J&T AM PERSPEKTIVA-P * n.a. ČSOB výnosový *** n.a. Dluhopisové fondy IKS Dluhopisový ***** ***** 1.IN Dluhopisový fond ***** ***** ISČS-Sporobond ***** ***** ISČS-Bondinvest ***** ***** CitiBond Czech Fund **** **** ČSOB český dluhopisový *** **** NEWTON Investment, Kosíř ** ** Smíšené fondy investAGe AG7 FOND ***** ***** Živnobanka-Interkonto **** **** NEWTON FOND PLUS **** **** 1.IN Výnosový fond *** *** ČP Invest – Smíšený OPF *** *** Union vyvážený *** *** 1.IN Středoevropský fond ** *** IKS Balancovaný ** *** AKRO mezinárodní balancovaný ** ** Pioneer Trust ** ** PKIS růstový OPF ** n.a. AKRO výnosový * * AKRO Český * * NEWTON Investment, Praděd * * Živnobanka-Korunový balancovaný fond * ** Akciové fondy 1.IN Akciový fond *** ***

n.a. – údaje nejsou k dispozici, a to z jednoho z následujících důvodů: a) fond neměl v minulosti dostatečně dlouhou historii k výpočtu scoringu, b) fond je nově začleněn na stránky Fincentra

