Hýčkat pracovníky? Jen ty výkonné

Místo zvýšení platu auto

Notebook, auto, pobyt v lázních či permanentky do posilovny dostávají většinou firemní špičky. Podáváte-li běžné výkony na snadno nahraditelné pozici, užíváte si pravděpodobně jen výhod v podobě stravenek.

Na zaměstnanecké výhody - benefity - si mnoho českých firem stále ještě zvyká. "Lidé většinou nechtějí výhody, ale spíše zvýšit plat. A to zvlášť tam, kde je podprůměrná mzda," popisuje zkušenosti Pavel Hulák z divize zaměstnaneckých výhod společnosti Fincentrum. "Ale když zaměstnavatel nechce změnit mzdové podmínky, měli by se pracovníci snažit získat nějaké výhody - ať individuálně nebo za pomoci odborů. Všechny to pak vyjde levněji," radí.

Nedaří se? Na bonus zapomeňte

Někomu to může připadat nespravedlivé, ale benefity jsou rozšířené zvláště ve firmách, kde lidé berou průměrné a nadprůměrné platy: v bankách, pojišťovnách, telekomunikačních či výpočetních společnostech. Nejméně se s nimi setkáte ve školství a pohostinství.

Jsou však firmy, které právě proto, že si nemohou finančně příliš vyskakovat, odměňují zaměstnance alespoň těmi nejvýhodnějšími benefity. Sem patří například příspěvek na stravování, penzijní připojištění nebo i placené volno navíc. Naproti tomu některým personalistům v bohatých firmách brání vlastní konzervativismus zajímat se o výhody a s nimi spojené finanční úlevy. Pak si tam mohou i špičkoví pracovníci nechat o výhodách jen zdát.

Podle průzkumu společnosti Benefity jsou na tom s nimi úplně nejlépe lidé pracující v prosperujících firmách se zahraniční účastí. Zatímco tam loni získali zaměstnanci prostřednictvím benefitů devět tisíc korun, celorepublikový průměr byl pět a půl tisíce.

Proč mají služební mobil jen šéfové?

Na otázku, proč mají šéfové speciální výhody, jako jsou služební vozy, notebooky a mobily, je jednoduchá odpověď - protože je většinou ke své práci potřebují. "Čím výše v hierarchii firmy člověk působí, tím větší má odpovědnost. A tudíž i vyšší odměnu. Pokud by speciální výhody byly aplikovány plošně, bylo by to nejen finančně velmi náročné, ale ztratilo by to částečně i svůj motivační charakter," míní Petr Hruška, jednatel firmy Smart Point. "Na druhou stranu se nedomnívám, že takové výsady má jen management firem. Spíše se to týká širšího okruhu zaměstnanců, kteří jsou pro firmu důležití, stabilní, úspěšní a loajální." Ani ti se pak podobně jako management užíváním speciálních benefitů nechlubí, aby unikli závisti okolí.

Benefity v sobě skrývají jednu nevýhodu - rychle se na ně zvyká. "Lidé by proto měli opravdu dostat, co si zaslouží, a ne být odměňováni za odpracované hodiny, věk či roky praxe," říká Petr Čížek ze společnosti Benefity. Pro řadu firem je však stále jednodušší zavést plošně běžné výhody pro všechny zaměstnance. Nemusí tak sledovat výkonnost konkrétních lidí.

Jak si říct o výhody?

1. Pokud jste neustále chváleni, ale na zvýšení platu máte zapomenout, zkuste žádat benefit.

2. Zdůrazněte zaměstnavateli výhody jeho dotace. Víc než navýšení mzdy se mu vyplatí:

přispívat na penzi a životní pojištění

přispívat na stravování

bezplatně zapůjčit služební vůz, mobil

bezplatně umožnit využití firemního zařízení

připojení na internet z pracovního počítače

3. Můžete se dohodnout:

na práci z domova, úpravě pracovní doby

na zvýhodněné půjčce na dofinancování bydlení atd.

Váš názor na zaměstnanecké benefity?

Ty nejlepší mají jen šéfové 74 %

Dobře, že jsou 2 %

Raději bych víc peněz 17 %

Žádné nemáme 7 %

Zdroj: prace.cz, Hlasovalo 1498 lidí