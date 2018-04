Hyena se mstí. Lev řve. Vítejte v práci!

Je váš nadřízený velké zvíře? Možná se říká, že ano. Pokud je vlivný, bohatý... Ale víte, jaký vlastně je? Nemusíte ho mučit, abyste se o něm dozvěděli pravdu. On ji totiž každý den na sebe prozrazuje sám! Nevěříte?



Ani milion odborných příruček o šéfech vám nepomůže k tomu, abyste svého nadřízeného prohlédli. Musíte mít sami oči dokořán! Nevěřte tomu, co se vám o něm donese. Nevíte, kdo informaci původně pustil do světa. A co ho k tomu vedlo. Možná jste někdy na šéfa slyšeli z konkurenčních kruhů pět samou chválu. Přitom ve vaší firmě byl za neschopného.

Ale nebylo to tak, že šéfa někdo vynesl do nebes záměrně, aby ho konkurence přetáhla a vaše firma tak o něj elegantně přišla?

Nevěřte ani tomu, co šéf o sobě říká. Může totiž ovládat zbraně politiků. Manipulaci s lidmi. Dobře volenými slovy odvádět pozornost od svých slabin. A ledaco si o sobě přibásnit. Tvrdí třeba, že má hrozně moc práce. To může být pravda. Ale nelitujte ho, pokud vám tohle tvrdí přes hodinu. Když řekne, že tenhle problém musíte vyřešit spolu, neberte ho vážně, jestliže to zdůrazňuje už pátý týden.

Sledujte šéfovy činy! Ten správný vedoucí pracuje tvrdě. Achce to i po vás. To však každému zaměstnanci nevoní. Když něco správný šéf řekne, je to k věci. Jedná na rovinu. Ani to nemusí všem vyhovovat. Říká se, že si šéf k sobě vybírá lidi, již mají vlastnost, kterou on nemá. Nebo si vybere lidi jemu podobné.

Přemýšlejte o tom, až budete číst výsledky níže uvedeného testu. Než se začnete litovat, jaký darebák vám velí, budete si možná muset zamést před vlastním prahem.



TEST SPOLU S VÝSLEDKY NALEZNETE ZDE .

JAK VYCHÁZET SE SVÝM ŠÉFEM?

Šéf lev

Pracuje-li lev na svém, mají podřízení klid. Běda však, když se rozhodne učinit šéfování zadost. Vše obrátí vzhůru nohama. Najde-li nepravost, spustí virvál. Kdo lva zná dlouho, nebojí se. Jen zatne zuby. Ví, že i ten největší hurikán se jednou přežene. Lev většinu zaměstnanců považuje za neschopné lenochy. Do této pozice je však svým pohrdavým jednáním pasuje sám. Problémy řeší rázně a rychle. Ale nechoďte za ním kvůli špatným vztahům v práci. Citečky ho nezajímají. Lev někdy s lidmi manipuluje, aby se přesvědčil o jejich loajalitě.

Jak vyjít se lvem: Máte dvě možnosti. Poslouchejte na slovo. Neodporujte, nečekejte chválu. Nebo předveďte své ego. Lev vás nesežere, když uzná, že je minimálně tak velké jako to jeho.



Co by si lev měl vzít k srdci: Předpokládáte-li, že lidé jsou líní a neschopní, budou takoví. Uznejte právo na chyby. Méně despektu, více chvály a ti nejlepší vám pomohou dokázat nemožné. Šetřete větou - o tom nebudeme diskutovat. Když s vámi někdo nesouhlasí, nechce tím hned zpochybnit vaši královskou autoritu.



Úlisná HYENA





Šéf hyena a podřízení: Hyena je na zaměstnance milá. Někdy až podezřele moc. Povídá si s nimi, vyptává se. Ale její zájem nepramení z lidumilství. Kdepak. Ona chce jen poznat silné a slabé stránky podřízených, aby věděla, koho a jak může využít. Hyena neparazituje na práci chytrého rebela. Ten sebou totiž nenechá vláčet. Jejími oběťmi jsou ustrašenci s malým sebevědomím, kteří si nedovolí se ohradit.Jak vyjít s hyenou: Držte si ji od těla a buďte ve střehu. Nevěřte jejím medovým řečem. Jakmile jednou posloužíte, budete sloužit pořád. Nesvěřujte se jí, natož se svými slabostmi. Stůjte si pevně za svým, nechá vás na pokoji. Možná...Co by si hyena měla vzít k srdci: Vychází vám to. Ale i strach podřízených má své meze. Koledujete si o to, aby proti vám začali intrikovat. A jak poznáte, že předhozená návnada není otrávená? Využijte své schopnosti najít schopné zaměstnance a vytvořte z nich pracovní tým snů. Nezneužívejte ho ve svůj prospěch. Jen veďte. I za to můžete sklidit uznání.Šéf jelen a podřízení: Jelen často mění své názory. Proto málokdy přesně řekne, co vlastně chce. U jeho stolu se pak tvoří fronty zaměstnanců čekajících na doplňující informace. Jelen přitom ještě zvedá telefony, pracuje. Nedokáže si zjednat pořádek. Peklo s ním v práci zažívají nesamostatní pracovníci. Jelenovi jako jednomu z mála šéfů nedělá problém pochválit dobré výkony. Kritické připomínky vznáší jemně. Nad chybami často mávne rukou. Je tolerantní k jiným názorům. Kdo se však příliš vzpouzí danému směru, tomu přestane důvěřovat.Jak vyjít s jelenem: Bude vás mít rád, když po něm nebudete nic chtít. Jen následujte jím vytyčený směr. K tomu se obrňte nadpozemskou trpělivostí, protože jelen ho často mění.Co by si měl jelen vzít k srdci: Uvádíte zaměstnance ve zmatek. Jen se do něčeho pustí, už je zase všechno jinak. Jako člověka vás mají docela rádi, ale tímhle jim pijete krev.Dotáhněte do konce alespoň něco. Jinak vás podřízení začnou považovat za nedůsledného. Nebo ještě hůře - neschopného.Šéf slon a podřízení: Slon umí lidi pro práci nadchnout. Dokáže vyhmátnout a využít jejich silné stránky. Hlasitě chválí. Když kritizuje, nekřičí, nezastrašuje. Dokáže sáhnout do svědomí tak, že provinilce jejich lajdačení zamrzí. Zaměstnancům bývá líto, že slon nepostupuje radikálněji proti darebákům či nepravostem ve firmě. Na to je však moc smířlivý. Chápe stanovisko všech stran. Ví, že zasáhnout proti jedné je vždy na újmu dalších. Sám si s tím někdy neví rady, a tak raději neudělá nic. Ovšem když se opravdu rozzlobí, je lepší se mu klidit z cesty.Jak vyjít se slonem: Jste-li pilní a správně odvádíte svou práci, se slonem vyjdete v pohodě. A to i v případě, že mu příliš nevyhovujete po lidské stránce.Co by si slon měl vzít k srdci: Vaše shovívavost může napáchat škody. Ne na každého platí mírný přístup. Velké darebáky jím nezastrašíte a příště si dovolí ještě víc. Netrvejte za každou cenu na zažitých postupech. Nejenže tak berete motivaci tvůrčím lidem, ale neprospěje to ani firmě.Šéf medvěd a podřízení: Nesplní-li zaměstnanec úkol přesně, bere to medvěd spíš jako podraz než neschopnost. Je tak nejistý a vztahovačný, že ho urazíte i nevinnou poznámkou. Medvěd si neví rady sám se sebou, natož s problémy někoho jiného. Příjemné na něm je, že přistupuje k podřízenému jako k rovnocennému partnerovi. Podle medvěda by si měl nést odpovědnost za své chyby každý sám. Medvěd málokdy ukáže zaměstnancům svou lidskou stránku. Má pocit, že když vědí o jeho nejistotě, je to už tak dost. Musí to být opravdu vhodná chvilka, kdy je schopen se uvolnit a něco více o svých pocitech říct.Jak vyjít s medvědem: Problémy řešte sami. Nemůže-li se rozhodnout, udělejte to za něj. Povzbuzujte ho, když má dobrý nápad nebo učiní důležité rozhodnutí. Pilně přitom pracujte.Bude vás chválit na každém kroku a dobře odměňovat.Co by si měl medvěd vzít k srdci: Vzmužte se, nebo odejděte. Máte na to být velmi dobrým šéfem pro samostatné zaměstnance. Ale když je často necháte řešit věci za vás, budou s vámi orat.Šéf vlk a podřízení: Vlk v práci dře, takže jen troufalci mají tu drzost se po jeho boku flákat. Vedle něho se pouze silný jedinec stane ještě silnějším. Neodradí ho neustálá kontrola a vysoké šéfovy nároky. Díky nim zjistí, že má na víc, než vůbec tušil. Slabší povahy chodí kvůli vlkovi do práce se strachem. Vlk nebere podřízené jako sobě rovné, ale projevuje jim dík za to, v čem jsou dobří. Ovšem kritizuje velmi kousavě.Jak vyjít s vlkem: Nepadnete-li si s vlkem do oka hned v počátcích, nesnažte se to napravit. Nemá to cenu. Pokud však dokážete pracovat na sto procent, vlk vás bude respektovat. Kdo s ním chce polemizovat, musí věcně předložit pádné argumenty. Vlk umí přiznat, že se zmýlil.Co by si měl vlk vzít k srdci: Nevelíte strojům, ale lidem. A ti zkrátka někdy do předem vymezených škatulek nezapadnou. Nepřehánějte to s nepřetržitou kontrolou. Jinak po letech práce pod vaším vedením získají lidé pocit, že z nich odíráte kůži. Ale přitom nebudou mít sílu pracovat naplno.