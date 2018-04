Hygiena: Pocení v práci kolegy potrápí

Pracovat s člověkem, který zanedbává hygienu, je nanejvýš nepříjemné. Bohužel se najde jen málo odvážlivců, kteří jsou schopni jim to šetrně sdělit. „Je to obrovský problém. V každém případě spolupracovník, který svým nepříjemným zápachem otravuje prostředí ostatním, to většinou netuší. Sám se necítí. Kolegové by mu to měli říct,“ míní Andrew Urbiš, psychoterapeut z Čeladné. „Někdy stačí darovat dotyčnému k svátku či narozeninám vhodný parfém či deodorant, přemýšlivý člověk se dovtípí.“

Češi se zlepšili

Ještě před pár lety se zahraniční turisté občas pozastavovali nad tím, že lidé v Česku páchnou. Letní cestování v tramvajích a autobusech bylo pro ně zkouškou kosmetické zdatnosti národa, v níž Češi zrovna neuspěli. Situace je dnes přece jen trochu jiná. Nabídka drogerií a parfumerií je obrovská a lidé se učí používat deodoranty a antiperspiranty, stejně jako sousedi na západ od hranic. Zatímco deodorant dodá vašemu tělu svěží vůni, antiperspirant přímo zabrání pocení.

K dokonalosti však chybí ještě krůček. Stále je spousta těch, kteří jako jeden z důvodů dojíždění do práce autem a utrácení značných částek za benzin, uvádějí nechuť čichat zápachy linoucí se tramvají z upocených těl či nepraných oděvů.

V práci s klapkou na nose

Klapka na nos by se hodila i na některá pracoviště. Třicetiletá Sylva z Olomouce pracuje za přepážkou na poště. Místnost je rozdělena do jednotlivých boxů. Kolem jednoho z nich všichni procházejí o něco rychleji. Sedí tam drobná žena, vždy čistě oblečená, a přesto se od ní line nepříjemný zápach. „Má tak silně zapáchající pot, že se to nedá vydržet,“ říká Sylva. „Chodíme za ní za trest.“ Stejnou zkušenost mají i obchodní zástupci reklamní agentury v Ostravě, kteří s velkým přemáháním navštěvovali jednoho z klientů. „Jeho kancelář byla tak silně ,provoněná‘ potem, že jsme si pod nos natírali před vstupem vonnou mast,“ vzpomínají. Hana sdílela zase kancelář s mužem, který byl cítit už z dálky. „Podle pachu jsem poznala už na chodbě, že je v práci. Řešila jsem to vonnou svíčkou a spreji, které jsem stříkala kolem sebe a tiše trpěla.“

Pot sám o sobě nepáchne

Nezapomínejte na depilaci

Pocení zabezpečuje termoregulaci těla, potem se vylučují i toxické látky. Potíme se všichni a po celý rok. Při námaze, v horku i při změnách emocionálního stavu se pocení zvyšuje. „Pot sám o sobě nemá obvykle žádný nápadný pach. Zůstane-li však na kůži více než několik hodin, může vést k zápachu. Je to způsobeno činností bakterií, které normálně žijí na povrchu kůže a rozkládají bílkoviny a mastné kyseliny,“ vysvětluje primářka kožního oddělení novojičínské nemocnice Marie Selerová. Specifický zápach u člověka však může signalizovat i nějaké onemocnění. Souvisí třeba s hormonální nerovnováhou, nadměrnou činností štítné žlázy, s vysokou aktivitou nervového systému či některými zhoubnými nemocemi. „Problém nadměrného pocení je třeba řešit ve spolupráci s odborníkem,“ doplňuje Selerová. „Tito lidé by měli nosit jednoznačně prodyšné, bavlněné oblečení. Všude tam, kde je tělo ,přiškrcené‘ prádlem či oděvem, reaguje zvýšeným pocením. Doporučuji i častější sprchování, pokud je to možné i přes den na pracovišti, a používání kvalitních deodorantů a antiperspirantů.“

K základní letní hygieně patří v létě u žen, a stále častěji i u mužů, depilace podpaží, které je pro pocení tím nejkritičtějším místem. „Houština“ v podpaží rozhodně není vhodným doplňkem k lehkým šatům na ramínkách. Depilace podpaží, ale i nohou či třísel se v civilizovaných evropských zemích i v zámoří považuje za naprostou samozřejmost.

Muži se potí více než ženy. Je to proto, že bývají větší a pro udržování tělesné teploty potřebují více potu. Pokud jim k utlumení potu nestačí běžné deodoranty a antiperspiranty, je lepší vyzkoušet antiseptický tělový pudr. Ten nabízí pocit sucha všude a po celý den.

Jak na pocení?