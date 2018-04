Hypotéky stále zlevňují. Česká národní banka varovně zvedá prst

Letos se rekord přepisuje skoro každý měsíc a zatím to nevypadá, že by pád sazeb měl končit. Otázkou je, jak s hypotečním trhem zamíchá nový zákon o spotřebitelském úvěru, který vejde v účinnost 1. prosince.

V říjnu letošního roku si přišlo do bank sjednat hypotéku 9 484 lidí, což je o něco méně, než tomu bylo v září, kdy si hypotéku sjednalo celkem 9 825 klientů.

Mírný pokles zaznamenaly i objemy. Lidé uzavřeli v desátém měsíci tohoto roku hypoteční úvěry v celkovém objemu 18,785 miliardy korun, tedy o 822 milionů méně než před měsícem.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 leden 2016 2 138 995 únor 2015 1 731 248 únor 2016 1 878 013 březen 2015 1 751 311 březen 2016 1 909 937 duben 2015 1 783 330 duben 2016 1 886 765 květen 2015 1 816 423 květen 2016 1 911 376 červen 2015 1 829 483 červen 2016 1 929 207 červenec 2015 1 832 976 červenec 2016 1 999 405 srpen 2015 1 841 182 srpen 2016 1 952 489 září 2015 1 852 485 září 2016 1 995 626 říjen 2015 1 866 517 říjen 2016 1 980 701 listopad 2015 1 843 878 prosinec 2015 1 913 396 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Klienti si půjčují pozvolna více a více

V letošním roce se průměrná výše hypotečního úvěru drží okolo částky 1,9 milionu korun, v lednu dokonce přesáhla hranici 2,1 milionu korun. Ale rostoucí výše hypoték může lidem zadělat na finanční problémy.

Při nízkých úrokových sazbách zvládne dnes splácet měsíční splátky hypotéky i rodina s běžnými až nižšími příjmy. Například měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši jednoho milionu korun se splatností na 20 let dnes dosahuje 4 965 korun, při splatnosti na 15 let pak činí splátka 6 344 korun měsíčně. Jenže hypoteční úvěr je běh na dlouhou trať, proto při refinancování a případném nárůstu úrokových sazeb může být hypotéka za pár let velikou finanční zátěží.

Klesajícím sazbám nic v cestě nestojí. Zatím

Pokles úrokových sazeb nezastavilo ani doporučení ČNB, aby banky neposkytovaly stoprocentní hypotéky. Česká národní banka varovně zvedá prst a doporučuje raději poskytovat hypotéky do 95 procent LTV (Loan To Value - tedy poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti). Snaží se tak ochránit banky, aby nedoplatily na klienty, kteří se dostanou do potíží se splácením hypotečního úvěru. Další zpřísnění přijde příští rok.

„Nepatrný říjnový pokles průměrných úrokových sazeb lze vysledovat u většiny bank zapojených ve Fincentrum Hypoindexu. Důvodem může být jak pokles váhy dražších úvěrů v portfoliu sjednaných hypoték po zavedení nových doporučení ČNB na výši úvěru k hodnotě nemovitosti, tak snaha nabídnout klientům před účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru delší fixace podpořené slevami,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik Fincentrum.

Ale hypoteční trh spíše ovlivní nový zákon o spotřebitelském úvěru, který už začne platit v prosinci. Zákon bude spíše na straně klienta, proto mají banky s úpravou poskytování hypotečních úvěrů plné ruce práce.