Konec levných hypoték, sazby znatelně rostou

V říjnu byly sjednány hypotéky v celkovém objemu 17,94 miliardy korun a pro hypotéku si přišlo do bank celkem 8 667 klientů, což je o 432 více než v září.

„Průměrné sazby Fincentrum Hypoindexu nadále potvrzují, že si banky jako reakci na zvyšování základních sazeb ČNB zvolily pomalé promítání utahování měnové politiky do hypotečních úvěrů. Každé další zvýšení sazeb ČNB však přinese vyšší reakci bank, a pokud bude mít ČNB repo sazbu do 2 let na úrovni okolo 3 %, které nedávno zmínil guvernér ČNB, čekaly by nás v té době i u hypotečních úvěrů sazby, na které jsme byli zvyklí před 10 lety,“ říká hlavní analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Pro představu, v říjnu 2007 byla průměrná úroková sazba 5,24 % a sazby postupně rostly až do roku 2008, kdy v srpnu tohoto roku dosáhly vrcholu 5,82 %.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2015 Průměrná výše v Kč 2016 Průměrná výše v Kč 2017 Průměrná výše v Kč leden 1 725 728 leden 2 138 995 leden 2 023 286 únor 1 731 248 únor 1 878 013 únor 2 013 220 březen 1 751 311 březen 1 909 937 březen 2 034 193 duben 1 783 330 duben 1 886 765 duben 2 054 856 květen 1 816 423 květen 1 911 376 květen 2 047 098 červen 1 829 483 červen 1 929 207 červen 2 051 890 červenec 1 832 976 červenec 1 999 405 červenec 2 021 107 srpen 1 841 182 srpen 1 952 489 srpen 2 119 687 září 1 852 485 září 1 995 626 září 2 075 601 říjen 1 866 517 říjen 1 980 701 říjen 2 069 946 listopad 1 843 878 listopad 2 063 292 Zdroj: Fincentrum Hypoindex prosinec 1 913 396 prosinec 2 034 199

Průměrná výše hypotéky neklesla ani v říjnu pod dva miliony korun, v průměru si lidé půjčovali 2 069 946 korun. Měsíční splátka hypotéky ve výši jeden milion korun se splatností na 20 let v průměru činí 5 106 korun, při splatnosti na 15 let klienti splácejí v průměru 6 480 korun měsíčně.

Novinky na hypotečním trhu

Na začátku listopadu Česká národní banka (ČNB) již podruhé v letošním roce zvýšila základní úrokové sazby. První růst nijak zvlášť patrný nebyl a banky se do zdražovaní příliš nehrnuly. Dopad dalšího zvýšení sazeb bude mít znatelnější následky.

Zvýšení úrokových sazeb u hypoték na sebe nenechalo dlouho čekat. Hned pár dní po zvýšení sazeb ČNB zdražila svoje hypotéky Česká spořitelna. Týden po události ji následovala UniCredit Bank, Komerční banka, Sberbank i Hypoteční banka. Sehnat hypoteční úvěr pod dvě procenta bude brzy pravděpodobně problém.