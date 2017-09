Hypotéky o prázdninách přešlapovaly, některé banky už zdražují

Co odhalil průzkum: Dvě třetiny Čechů preferují vlastní bydlení, což je o 15 % více než v sousedním Německu.

Vlastní bydlení si nejčastěji pořizují lidé kolem 33 let.

Nejčastější formou financování nákupu nemovitosti je hypoteční úvěr v kombinaci s vlastními prostředky. Na nákup vybavení Češi sáhnou po bankovní a nebankovní půjčce.

Pouze necelá čtvrtina Čechů si nemovitost pořídí ze svých vlastních zdrojů.

Zdroj: průzkum společnosti Response Now pro společnost Profi Credit