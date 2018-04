Hypotéky jsou levné, ceny nemovitostí na to dál reagují

Online kalkulačka hypoték Spočítejte si na kolik vás vyjde hypotéka

Po ne zrovna úspěšném červenci a mírně úspěšnějším srpnu přišlo ještě zdárnější září. Do bank přišlo v září o 535 klientů víc, konkrétně se tedy počty vyšplhaly na 9 825 smluv. Objemy v devátém měsíci letošního roku vystoupaly na 19,607 miliardy korun.

Údaje za září nám dávají možnost podívat se na průběžné počty a objemy za letošní rok. Za tři čtvrtletí tedy bylo v letošním roce sjednáno 81 996 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 159,676 miliardy korun. Pro srovnání - za celý rok 2015 si přišlo do bank sjednat hypotéku 104 639 klientů v celkovém objemu za 190,42 miliardy korun.

Srovnání hypoték v jednotlivých letech Rok Počet v srpnu Počet v září Objem v srpnu v mld. Kč Objem v září v mld. Kč 2016 9 290 9 825 18,139 19,607 2015 8 493 8 600 15,637 15,931 2014 6 515 8 302 11,187 13,831 2013 7 661 8 730 12,424 14,221 2012 6 164 5 302 9,143 8,698 2011 5 891 6 219 9,865 10,379 2010 4 046 4 800 6,757 8,011 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Vypadá to tedy, že se letos dočkáme dalších rekordních počtů i objemů. Během zbylých tří měsíců by objemy každý měsíc musely minimálně dosáhnout 10 miliard korun, aby došlo k překonání rekordu z minulého roku. Vzhledem k tomu, že nejnižší letošní měsíční objem byl v lednu, a to 12,646 miliardy korun, je rekord dost pravděpodobný.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 listopad 2015 1 843 878 únor 2015 1 731 248 prosinec 2015 1 913 396 březen 2015 1 751 311 leden 2016 2 138 995 duben 2015 1 783 330 únor 2016 1 878 013 květen 2015 1 816 423 březen 2016 1 909 937 červen 2015 1 829 483 duben 2016 1 886 765 červenec 2015 1 832 976 květen 2016 1 911 376 srpen 2015 1 841 182 červen 2016 1 929 207 září 2015 1 852 485 červenec 2016 1 999 405 říjen 2015 1 866 517 srpen 2016 1 952 489 Zdroj: Fincentrum Hypoindex září 2016 1 995 626

„Září bylo posledním měsícem, kdy mohly banky poskytovat 100% hypotéky, aniž by odporovaly doporučením regulátora. Obavy regulátora z vývoje nemovitostního trhu jsou namístě, průměrná výše hypotečního úvěru za třetí čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 %, od počátku intervencí pak o více než 20 %, za čímž je rychlý růst cen nemovitostí,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik Fincentrum.

Úrokové sazby letos stále klesají. Pokles však už není nijak markantní, spíš kosmetický. Naopak rostou ceny bytů, které se již dostaly na dosah historických úrovní z roku 2008. Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo prodáno o téměř 30 procent bytů méně něž ve druhém čtvrtletí.

Hypotečních akcí je poskrovnu

Od 1. října banky nemohou na základě doporučení ČNB poskytovat stoprocentní hypoteční úvěry. Minimálně pět procent musí klient financovat z vlastních zdrojů. Prozatím to nabídky bank nijak zvlášť neovlivnilo. Větších změn se dočkáme v prosinci, kdy začne platit velká novela o spotřebitelském úvěru.

Momentálně probíhá jen několik podzimních akcí, jako jsou například Hypodny od Raiffeisenbank. Od 19. září do 30. listopadu mohou klienti získat zvýhodněnou úrokovou sazbu, pokud podají žádost o hypoteční úvěr do 11. listopadu 2016 a do konce listopadu uzavřou hypoteční smlouvu s fixací minimálně na tři roky. Podepsaná smlouva navíc klientovi zajistí mimořádný bonus ve výši 4 000 korun.

Už jen do 23. října 2016 trvá akce České spořitelny, kdy jako benefit získají klienti odhad nemovitosti zdarma a nižší úrokovou sazbu u fixace na deset let.