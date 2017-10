Hypotéky se odrážejí ode dna a začínají zdražovat, zájem je menší

V devátém měsíci letošního roku počty sjednaných hypoték meziměsíčně klesly o 274 smluv na 8 235. Rozdíl sice není velký, ale většinou zájem o hypotéky v září mírně rostl. V září byly sjednány hypotéky v celkovém objemu 17,093 miliardy korun, což je o necelou miliardu méně než v srpnu. Klesly tedy i objemy sjednaných hypoték.

„Ze zářijových dat vyčnívá zejména silnější meziroční pokles počtu sjednaných hypotečních úvěrů,“ říká hlavní analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Bude letošní rok rekordní?

Minulý rok bylo za devět měsíců sjednáno 81 996 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 159,676 miliardy korun. Letos jsou objemy i počty vyšší.

Za první tři čtvrtletí roku 2017 si přišlo do bank pro hypotéku 82 134 klientů a sjednali si hypoteční úvěry celkem za 168,26 miliardy korun. Vypadá to tedy, že se letos znovu dočkáme rekordních objemů i počtů.

„Letošní celoroční objemy budou díky výrazně zdražujícím nemovitostem nejspíše opět rekordní, počty smluv již loňské úrovně nedosáhnou,“ předpovídá Josef Rajdl.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2015 Průměrná výše v Kč 2016 Průměrná výše v Kč 2017 Průměrná výše v Kč leden 1 725 728 leden 2 138 995 leden 2 023 286 únor 1 731 248 únor 1 878 013 únor 2 013 220 březen 1 751 311 březen 1 909 937 březen 2 034 193 duben 1 783 330 duben 1 886 765 duben 2 054 856 květen 1 816 423 květen 1 911 376 květen 2 047 098 červen 1 829 483 červen 1 929 207 červen 2 051 890 červenec 1 832 976 červenec 1 999 405 červenec 2 021 107 srpen 1 841 182 srpen 1 952 489 srpen 2 119 687 září 1 852 485 září 1 995 626 září 2 075 601 říjen 1 866 517 říjen 1 980 701 Zdroj: Fincentrum Hypoindex listopad 1 843 878 listopad 2 063 292 prosinec 1 913 396 prosinec 2 034 199

Průměrná výše hypotéky neklesla ani v září pod dva miliony korun, v průměru si lidé půjčovali 2 075 601 korun. Měsíční splátka hypotéky ve výši jeden milion korun se splatností na 20 let v průměru činí 5 080 korun, při splatnosti na 15 let klienti splácejí v průměru 6 446 korun měsíčně.

Moc podzimních akcí zatím není

Hypotečních akcí na podzim zatím moc není. Hlavní zajímavostí bylo na konci září to, že AirBank, která se až dosud věnovala jen refinancování hypoték, spustila i poskytování nových hypoték pro nové klienty. Banka poskytuje hypotéky do 80 procent hodnoty zástavy nemovitosti. Úrokové sazby jsou jednoduché. Do 1,5 milionu korun je sazba 2,19 procenta a od 1,5 milionu korun 1,99 procenta. Fixace je pro všechny stejná, a to na pět let.

Novou hypotéku od AirBank lze zatím využít jen na koupi hotového bytu nebo domu. S čerpáním hypotéky na stavbu domu či bytu počítá banka později. Kromě toho, že hypotéka od Air Bank je bez poplatků, dokáže se klientovi přizpůsobit ve většině životních situací. Zdarma je změna výše splátky, mimořádná splátka i předčasné splacení a v případě načerpání hypotéky bude v plné výši vrácen poplatek také za externí odhad.

Pokud má tedy klient nějaké peníze navíc, umožní mu banka splácet hypotéku rychleji. Když mu naopak budou peníze chybět, umožní mu splácet o něco pomaleji nebo si dokonce vzít část už splacených splátek pomocí Chytré rezervy zpátky. V případě předčasného splacení kvůli refinancování banka klientovi naúčtuje pouze náklady na zajištění úroku během doby fixace. Jediný poplatek, který tak klient ve výsledku zaplatí, je tisíc korun za vklad do katastru nemovitostí.

Další hypoteční akcí jsou tradiční podzimní Hypodny od Raiffeisenbank. Ty probíhají až do konce listopadu a slevu jeden procentní bod získá standardně každý, kdo si zřídí účet a aktivně ho bude využívat. Namísto 3,09 procenta tak dostane klient sazbu 2,09 procenta.