Sazby hypoték spadly na rekordní 2,05 procenta. Zvýšení se ale blíží

Dvě z největší bank už v červnu přistoupily ke zvyšování úrokových sazeb u hypoték. Jedna z největších bank jde ale proti proudu a naopak sazby v červnu snížila.

„Průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů pokračovaly v poklesu i v květnu. Pokles však již nebyl tažen dalším snižováním sazeb u bank s nejnižšími sazbami, ale spíše dorovnáváním nabídek ze strany ostatních konkurentů. Od přelomu dubna a května dochází u delších sazeb k růstu ceny zdrojů na mezibankovním trhu. Ačkoliv se nyní nacházíme v období změny trendu, růst sazeb by měl být zpomalen pokračujícím bojem o podíl na trhu hypoték,“ komentuje vedoucí analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl výsledky květnového Hypoindexu.

Z historického hlediska je podle dat Fincentrum Hypoindex většinou květen silnější než duben. Proto není překvapení, že i letos ultra nízké sazby přilákaly do bank více klientů než měsíc před tím. V květnu bylo tedy sjednáno 9 077 hypotečních úvěrů, což je v meziměsíčním srovnání o 127 více.

Dá se říct, že rekordní sazby znovu nutí klienty půjčovat si víc peněz. Průměrná výše hypotečního úvěru byla v květnu 1 816 423 korun, což je srovnatelné s částkami z léta 2008.

Ani objemy v květnu nezahálely. Lidé si v květnu sjednali hypotéky v celkovém objemu za 16,488 miliard korun. Letošní rok je na vysoké objemy už teď celkem bohatý. V dubnu došlo k menšímu poklesu na 15,961 miliard korun měsíčně, ale v březnu dosáhly objemy 16,630 miliard korun, což bylo nejvíce od června roku 2013.

Jak dlouho nízké sazby vydrží?

To je otázka, kterou si v podstatě klade každý, koho hypoteční trh alespoň trochu zajímá. Vypadá to, že se nad rekordními sazbami stahují mraky. Začátkem června zvýšila úrokové sazby Komerční banka a od 15. června nabízí vyšší sazby i Hypoteční banka.

Hypoteční banka uvedla, že fixní sazby na tři roky zvyšuje o 0,10 procenta, fixní sazby na pět let o 0,20 procenta, fixní sazby na sedm let o 0,30 procenta a fixní sazby s délkou 10 let a více zvyšujeme o 0,50 procent.

Česká spořitelna jde proti proudu

Jediná Česká spořitelna se nechala slyšet, že naopak ke všem nově sjednaným hypotékám s osmiletou fixací nabízí unikátní roční garantovanou úrokovou sazbu 1,99 procenta a zdarma jako bonus také službu Variabilita splátek, díky níž si mohou klienti snížit nebo navýšit měsíční splátky až o 30 procent. Akce potrvá až do 5. července 2015 a vztahuje se na všechny nové hypotéky do 90 procent hodnoty nemovitosti splácené z aktivního účtu u České spořitelny. Podmínkou je, že klienti musejí mít také sjednané pojištění schopnosti splácet, jinak je úroková sazba u osmileté fixace 2,19 procenta.