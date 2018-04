Hypoteční sazby stále nebrzdí. Padl další rekord

Sazby nejsou to jediné, co v lednu kleslo. Rapidně se snížily jak objemy, tak i počty uzavřených hypotečních úvěrů za měsíc leden. Není to ale nic neobvyklého. Lidé většinou chtějí stihnout vyřídit hypoteční úvěr ještě v prosinci například za starých podmínek nebo ještě s trvající akcí či slevou. Většinou nikdo netuší, co se od nového roku změní, proto žadatelé o hypotéku raději nic neponechávají náhodě a vše si sjednají do konce roku.

Srovnání konce a začátku roku v jednotlivých letech Měsíc Objemy Počty Prosinec 2014 14,390 7 995 Leden 2015 10,227 5 926 Prosinec 2013 13,501 8 175 Leden 2014 6,964 4 225 Prosinec 2012 13,079 7 637 Leden 2014 8,386 5 146 Zdroj: Fincentrum Hypoindex; objemy jsou uvedeny v mld. Kč.

Objemy tedy v lednu 2015 klesly na 10,227 miliardy korun, což je oproti prosinci 2014 pokles o více než čtyři miliardy korun. Letos v lednu se do bank pro hypotéku dostavilo jen 5 926 klientů. Oproti prosinci minulého roku to je o 2 069 lidí méně.

Do bank klienty nelákají ani nízké sazby

Nízké sazby už nejsou nic neobvyklého. Proto zprávy o dalším poklesu nenutí klienty vstát a běžet hledat vhodnou nemovitost, na kterou by si mohli vzít hypoteční úvěr. A vypadá to, že pokles stále nekončí.

„I v novém roce pokračoval trend poklesu úrokových sazeb. Současné dno však nejspíše opět nebude mít dlouhého trvání, protože některé banky v minulém roce v rychlosti snižování sazeb za konkurencí zaostaly a nyní tento rozdíl dohánějí,“ říká Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Novinky na hypotečním trhu

Největší novinkou posledních týdnů je hypotéka od Air Bank. Je sice jen pro refinancující klienty, ale i tak je zajímavá. Klienti budou moci hypotéku splácet všemi volnými penězi, a to kdykoliv budou chtít. Banka slibuje, že je nebude omezovat maximálním počtem ani výší splátek, a ani během doby fixace nebudou muset čelit v podstatě žádným poplatkům ani sankcím. Úroková sazba pro únor je 2,4 procenta a nelze vyjednat jinou. Pilotní provoz je zatím jen na dvou pobočkách, a to v Praze a Brně, do konce března, nejpozději v dubnu, budou hypotéky k dispozici na všech pobočkách a internetových stránkách banky.

V půlce února zlevnila hypotéku Modrá pyramida i ČSOB. ČSOB přichází s úrokovou sazbou 2,09 procenta a Modrá pyramida až 1,99 procenta za rok.

Také Sberbank snížila úrokovou sazbu u Hypotéky bez starosti a Refinancování bez starosti u fixace tři roky na 2,29 procenta do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti a u fixace na pět let na 2,22 procenta do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti.