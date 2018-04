Hypotéky se usadily na hladině dvou procent, zdražují pozvolna

Během června letošního roku si do banky přišlo pro hypoteční úvěr celkem 10 822 klientů, což je jen o 488 víc než v květnu. V červnu si lidé sjednali hypotéky celkem za 22,206 miliardy korun, v meziměsíčním srovnání tak objemy vzrostly o jednu miliardu.

„Červen byl v režii postupného sbližování sazeb jednotlivých bank. Variační rozpětí sazeb, to je nejvyšší rozdíl mezi reportovanými průměrnými sazbami bank přispívajících do Hypoindexu, bylo v červnu nejnižší za posledních 10 let. Hlavní nabízené sazby jednotlivých bank se tak velmi vzácně vzájemně sblížily a rozdíly napříč trhem lze nalézt zejména ve specializaci na konkrétní délku fixace,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů stoupla v červnu 2017 na 2,04 procenta.

Podle Josefa Rajdla si tak banky prozatím “oťukaly” zvýšení sazeb jen velmi opatrně. „Jsou si vědomy potenciálních důsledků výraznějšího zdražení pro tržní podíl,“ dodává analytik.

Souhrn za pololetí nevypadá špatně

I když hypotéky jsou letos samá změna a úrokové sazby rostou, klienty to zatím neodrazuje. Ačkoli jsou sazby vyšší než před půl rokem, stále jsou příznivé a hypotéky zdražují jen pozvolna.

Červen loňského roku byl tehdy rekordní, pak ho ale překonal listopad 2016. Každopádně letos v červnu bylo sice sjednáno nejvíce hypoték za rok 2017 i s nejvyšším objemem, ale loňský červen ani listopad překonán nebyl. Pro úplnost, v červnu roku 2016 lidé uzavřeli 12 324 za 23,776 miliardy korun.

Zajímavostí je, že od listopadu 2016 průměrná výše hypotéky neklesla pod dva miliony korun. Lidé si tedy stále půjčují vyšší částky. Před tím byl výjimkou jen leden 2016, kdy průměrná výše hypotéky byla rekordní, a to 2 138 995.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2015 Průměrná výše v Kč 2016 Průměrná výše v Kč 2017 Průměrná výše v Kč leden 1 725 728 leden 2 138 995 leden 2 023 286 únor 1 731 248 únor 1 878 013 únor 2 013 220 březen 1 751 311 březen 1 909 937 březen 2 034 193 duben 1 783 330 duben 1 886 765 duben 2 054 856 květen 1 816 423 květen 1 911 376 květen 2 047 098 červen 1 829 483 červen 1 929 207 červen 2 051 890 červenec 1 832 976 červenec 1 999 405 Zdroj: Fincentrum Hypoindex srpen 1 841 182 srpen 1 952 489 září 1 852 485 září 1 995 626 říjen 1 866 517 říjen 1 980 701 listopad 1 843 878 listopad 2 063 292 prosinec 1 913 396 prosinec 2 034 199

Rok 2017 v pololetním součtu jasně vede. Loni bylo za půl roku sjednáno 55 266 hypotečních úvěrů za 106,7 miliardy korun. Letos jsou celkové počty oproti roku 2016 vyšší o 2 911 smluv a objemy vyhrály o 11,853 miliardy korun. Letošní rok má prozatím našlápnuto na rekord.

Česká spořitelna se v červnu rozhodla zlevnit hypoteční úvěry. Před více než měsícem snížila úrokové sazby pěti, osmi a desetiletých fixací o 0,2 procentního bodu. Fixaci na pět a osm let získáte nově od 1,99 procenta a na deset let od 2,09 procenta. Původně měla akce končit 9. července, ale banka se rozhodla prodloužit hypoteční slevy až do konce července 2017.

Ke zlevňování se přidala i Expobank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a Wüstenrot.