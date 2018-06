Průměrná úroková sazba u hypoték zůstala v květnu přikovaná k 2,51 %, počet sjednaných úvěrů klesl o 77 na 7 819 hypoték a obdobně klesl jejich objem o 114 milionů na 16,757 miliardy korun.

„Jarní akční nabídky v květnu přerušily osm měsíců trvající pozvolný růst průměrné sazby hypotečních úvěrů. Ačkoliv ne všechny banky zastavily jejich zvyšování, většina buď přišla s jarní zvýhodněnou nabídkou, nebo alespoň v návaznosti na tyto akce konkurence vyčkala s dalším růstem sazeb,“ hodnotí vývoj úrokové sazby Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Květnová stagnace ovšem signalizuje významné zpomalení hypotečního trhu. Poprvé od roku 2009 došlo k meziměsíčnímu, byť k mírnému, poklesu počtu i objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů. 15. září 2008 přitom došlo k pádu investiční banky Lehman Brothers, který nastartoval naplno finanční krizi. Propad hypotečního trhu byl jejím důsledkem.

Příčiny současného květnového poklesu nejsou zdaleka tak dramatické. Česká národní banka (ČNB) postupně utahuje měnové kohoutky a po ukončení tisku peněz prostřednictvím intervencí proti české koruně začala zvyšovat základní úrokové sazby. Dražší úvěry ve spojení s extrémním růstem cen nemovitostí vedou k ochlazení zájmu domácností o pořízení vlastního bydlení.

Průměrná výše hypotéky nadále přesahuje částku 2,1 milionu korun. Měsíční splátka sjednaná v květnu 2018 ve výši jeden milion korun se splatností na 20 let v průměru činí 5 303 korun, při splatnosti na 15 let klienti splácejí v průměru 6 674 korun měsíčně.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2016 Průměrná výše v Kč 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč leden 2 138 995 leden 2 023 286 leden 2 120 444 únor 1 878 013 únor 2 013 220 únor 2 143 371 březen 1 909 937 březen 2 034 193 březen 2 118 087 duben 1 886 765 duben 2 054 856 duben 2 136 643 květen 1 911 376 květen 2 047 098 květen 2 143 118 červen 1 929 207 červen 2 051 890 zdroj: Fincentrum Hypoindex červenec 1 999 405 červenec 2 021 107 srpen 1 952 489 srpen 2 119 687 září 1 995 626 září 2 075 601 říjen 1 980 701 říjen 2 069 946 listopad 2 063 292 listopad 2 055 747 prosinec 2 034 199 prosinec 2 153 542

Hypoteční trh čeká další ochlazení

ČNB vnímá rychlý růst cen nemovitostí s možností vytvoření realitní bubliny ve spojitosti s úvěrovým boomem jako riziko bankovního systému. Pokud by došlo ke zhoršení ekonomické situace, což je jen otázkou času, mohly by se domácnosti dostat do potíží se splácením. Ve spojitosti s tím by mohlo dojít k poklesu cen nemovitostí – a banky by se mohly dostat do potíží, protože zástavy by nepokryly jejich pohledávky.

LTV = výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti

Od dubna 2017 tak banky nesmějí poskytovat hypotéky s LTV vyšším než 90 % a úvěrů nad 80 % LTV mohou poskytnout jen 15 %. Toto opatření se od 1. října 2018 zpřísní o další dva ukazatele a bude přihlížet i k tomu, kolik žadatel o hypotéku vydělává. Celková výše dluhu by nově neměla překročit devítinásobek ročního čistého příjmu.

Na splátku by měl žadatel vydat nejvýše 45 procent čistého měsíčního příjmu. Výsledkem bude omezení dostupnosti hypoték pro žadatele s průměrnými a nižšími příjmy a nižší poptávka po hypotečních úvěrech.

„Pokud si chce rodina pořídit třípokojový nový byt v Praze, musí mít našetřeno téměř 1,5 milionu korun a zároveň disponovat příjmem přes 50 tisíc hrubého. Od října 2018, kdy začnou platit další restrikce ČNB, už bude potřeba hrubý příjem téměř 76 tisíc korun, což je pro drtivou většinu domácností naprosto mimo jejich možnosti,“ říká Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Novinky na hypotečním trhu

Od 1. června 2018 mohou na úvěrovém trhu působit pouze úvěrové instituce a zprostředkovatelé, kteří získali licenci od ČNB. To se dotklo především nebankovních poskytovatelů půjček, nicméně ani hypoteční úvěry dnes již nesmí poskytovat kdokoli.

Do hypotečního trhu se opět pouštějí stavební spořitelny. Chtějí využít růstu úrokových sazeb hypoték, které stoupají rychleji než sazby úvěrů ze stavebního spoření. Českomoravská stavební spořitelna (Liška) zkouší zaujmout „Úvěrem v předstihu“, tedy schválením úvěru i bez vybrané nemovitosti. Nově tak klienti mohou získat za standardních podmínek překlenovací i řádný úvěr a až poté si do 12 měsíců vybrat konkrétní nemovitost. Obdobnou službu nabízely i banky, ale ty od toho postupně ustupují.

Rychlostí chce zaujmout Raiffeisen stavební spořitelna. S novým systémem má v plánu schválit až 30 % úvěrových žádostí v průběhu jediného dne. Klient při žádosti o úvěr předloží pouze občanský průkaz, dále uvede své zaměstnání a výši příjmů. Na základě těchto informací mu RSTS nabídne produkt (úvěr se zajištěním nemovitosti, či bez zajištění) včetně úrokové sazby na míru a seznamu potřebných dokumentů. Úvěrové žádosti tak budou vyřízené mnohem rychleji, a to v řádu několika hodin.

Wüstenrot prodloužila poplatkové prázdniny na zpracování a poskytnutí úvěru. Zdarma tak zájemci mohou vyřídit Hypotéku na vlastní bydlení, Hypotéku na cokoli i Hypotéku Refin. Při refinancování navíc nabízí interní ocenění nemovitosti za sníženou cenu 1 000 korun, pokud je k dispozici původní odhad. Wüstenrot též rozšířila možnosti úvěrů na chaty a chalupy. Nově klient může čerpat až 90 % jejich zástavní hodnoty.