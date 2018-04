Hypoteční bankovnictví – žaloba na ČS na spadnutí?

Zatímco lidé toužící po vlastním bydlení si spokojeně mnou ruce, tak hypoteční banky plánují společný postup proti odvážné nabídce České spořitelny. V sázce je skutečně mnoho, neboť realizace programu levných hypoték ze strany ČS v očekávané podobě by pravděpodobně znamenala pro konkurenci zkázu a pro ČS zřejmě ovládnutí trhu financování bydlení.

Česká spořitelna vyčlenila na program zlevněných hypoték deset miliard korun, které půjdou na dotování hypotečních úvěrů. V současné době se pohybují minimální úrokové sazby hypotečních úvěrů vyhlašované hypotečními bankami těsně nad sedmi procenty, což znamená, že pro průměrně bonitního klienta jsou dostupné úvěry s úrokovou sazbou kolem osmi procent. Nikdo tedy nepochybuje o tom, jak výhodná je současná situace pro žadatele o hypotéku. Přechodně výhodnost hypoték snižuje dnes pouze dvouprocentní státní podpora, avšak ta je s největší pravděpodobností pouze dočasnou záležitostí, neboť se očekává změna zákona o rozpočtových pravidlech. Ta by měla vrátit státní příspěvek opět na původní čtyři procenta.

Právě proto se nyní do hypotečních bank zájemci o úvěry příliš nehrnou, neboť logicky čekají na pro ně příznivější podmínky státní podpory. Nabídka ČS však tuto již poměrně neklidnou hladinu českého hypotečního bankovnictví ještě více rozbouřila. Díky jejím dotacím by mohlo klesnout úročení hypotečních úvěrů bez státní podpory i na čtyři či pět procent, což jsou hodnoty zcela vymykající se nabídkám konkurence. Tak výhodné úročení by pro klienta znamenalo výraznou úsporu a zároveň by také umožnilo financování bydlení prostřednictvím úvěru i méně bonitním domácnostem.

Státní příspěvek hypotečních úvěrů má v současné době poměrně náročná kritéria. Kupříkladu při pořízení nového bytu je dotováno pouze 800 tisíc Kč, zatímco část pořizovací ceny převyšující tuto hodnotu již dotaci postrádá. Asi málokomu z nás se však podaří koupit nový byt v Praze za 800 tisíc. Česká spořitelna by měla být schopna dotovat i řekněme státem nedotovanou část hypotéky, což by byl další bonbónek adresovaný zájemcům o hypotéky.

Asi rozhodne antimonopolní úřad

Konkurenční banky jsou programem ČS zděšeny a šikují se ke společnému protitahu. Tím bude zřejmě podání žaloby k antimonopolnímu úřadu, který by měl posoudit zda se jedná ze strany ČS o nekalosoutěžní jednání nebo dumping. Za dumping jsou obecně považovány takové případy, kdy soutěžitel prodává svoje výrobky za ceny, které nedosahují nákladů vynaložených na jejich výrobu. ČS musí samozřejmě na poskytování hypoték získat finanční zdroje. Chce-li se vyhnout podezření z dumpingu, pak musí prokázat, že dokáže získat zdroje za výhodnějších podmínek než je posléze nabízí zájemcům o hypotéky.

Přestože jsou v současné době hypotéky poměrně výhodné, tak domácnosti s průměrným příjmem si je většinou nemůžou dovolit. Stále tedy dostávají nálepku „produkt pro bohaté“, i když v roce 2 000 si vzalo hypotéku mnohem více občanů. Program ČS by mohl skutečně přinést čerstvý vítr na trh bydlení a kromě občanů se z něho určitě radují realitní kanceláře. Každopádně hypoteční bankovnictví čeká po bouřlivém jaru i horké léto.

