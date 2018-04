Hypoteční banky konečně půjčily více než sedm miliard

Hypoteční banky v březnu letošního roku poskytly 4 222 hypoték v celkovém objemu 7 032 miliard korun. Průměrná částka úvěru tedy činila 1 665 597 korun. V meziročním srovnání hypoteční banky za loňskými výsledky stále mírně ztrácí, v počtu o 4,5 %, v objemu o 6,4 %. Nicméně v porovnání s předchozím měsícem tato čísla znamenají nárůst produkce o více než polovinu.



Snižování úrokových sazeb, ke kterému hypoteční banky přistoupily na začátku roku, zabralo a hypoteční trh se dostal v uplynulém měsíci zhruba na úroveň loňského trhu. Banky nechtějí nic ponechat náhodě a spouští kampaně na podporu prodeje hypoték.

V uplynulém měsíci, stejně jako v těch předchozích, se největší zájem klientů koncentroval na hypotéky s úrokovou sazbou zafixovanou na pět let. Celkově si tuto variantu zvolilo 2 457 klientů, tedy více než 58 % všech klientů, kteří v březnu dorazili na pobočky bank a získali hypotéku. Menší zájem než obvykle byl o hypotéky s tříletou fixací. Jejich podíl klesl na 27,8 %.

S příchodem jara lidé začínají stavět

Průměrné úrokové sazby hypoték v březnu nenavázaly na klesající trend z předchozích dvou měsíců a vzrostly o čtyři setiny procentního bodu. Souhrnný FINCENTRUM HYPOINDEX, který sleduje průměrné úrokové sazby hypoték bez rozdílu fixace, tak v březnu zakotvil na úrovni 5,41 %.

Jednoleté fixace zlevňují

Zásadní podíl na nárůstu průměrných úrokových sazeb měly právě hypotéky s pětiletou fixací, které od posledního měření jako jediné podražily (+0,05 %).

Úrokové sazby ostatních fixací pokračovaly i v březnu v mírném poklesu. Ještě více se tak přiblížily krátkodobé a dlouhodobé úrokové sazby. Hypotéky s pětiletou fixací banky v uplynulém měsíci poskytly s průměrnou úrokovou sazbou 5,38 %, variantu s jednoletou fixací již za 5,47 %, přitom ještě v polovině loňského roku činil rozdíl mezi těmito fixačními variantami více než 0,5 procentního bodu.

Kde lze aktuálně ušetřit?

V uplynulém měsíci se s akčními nabídkami doslova roztrhl pytel. Nejprve Wüstenrot hypoteční banka o celý půlprocentní bod snížila úrokové sazby u hypoték do 85 %. Vedle nižších úrokových sazeb nyní nabízí 100% slevu na poplatku za vyřízení u hypoték na bydlení do 85 % hodnoty nemovitosti s fixací na pět let.

1. dubna rozhodla o snížení úrokových sazeb GE Money Bank, kterou ten samý den následovala mBank. V dalších dnech oznámily snížení nabídkových úrokových sazeb Komerční banka, Česká spořitelna, Oberbank, Poštovní spořitelna, ČSOB i Hypoteční banka.

Poštovní spořitelna, ČSOB, Hypoteční banka a LBBW Bank navíc přicházejí s úrokovým bonusem, jehož výše se odvíjí od částky hypotéky. Skupina kolem Hypoteční banky poskytuje 0,1% bonifikaci za každý milion korun. LBBW Bank nabízí slevu na úrokové sazbě pro hypotéky s minimální částkou dva miliony korun.

100% slevu na poplatku za vyřízení nabízí o nyní GE Money Bank klientům, kteří si o úvěr zažádají do 30. června a smlouvu podepíší do 31. srpna 2010. Stejně tak Wüstenrot hypoteční banka nabízí do odvolání nulový poplatek za zpracování úvěru. Podmínkou odpuštění poplatku je zafixování úrokové sazby na pět let a hodnota zástavní hodnota nemovitosti nesmí překročit úroveň 85 %.

Souhrn za březen 2010 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,41 % 5,47 % 5,38 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) 4 -5 5 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 666 1 983 1 498 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 826 6 862 6 811 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 121 8 155 8 107 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 62 % 71 % 59% Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 23 % 17% 23 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 15 % 12 % 18 %

Fincentrum Hypoindex hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Více, např. o novinkách na hypotečním trhu, si přečtěte na Hypoindex.cz.