Hypoteční banky se s nabídkou v závěru roku nepřetrhnou

co nabízejí banky na konec roku Česká spořitelna

- úrokové zvýhodnění Ideální hypotéky - o 1 % nižší sazba na polovinu hypotéky do tří milionů korun - bez časového omezení, vyčleněno půl miliardy korun ČSOB

- nižší úroková sazba od 5,19 % (hypotéka do 70 % hodnoty zástavy, vyšší než dva miliony korun, fixace 5 let) - platí do konce listopadu

- nižší úroková sazba od 5,39 % (fixace 10, 15, více než 20 let) - platí do konce listopadu

- Půjčka na lepší bydlení - účel úvěru doloží klient do 6 měsíců GE Money Bank

- bez poplatku za vyřízená hypotéky - platí do konce listopadu HSBC Bank

- nový hypoteční produkt HSBC Premier Hypoteční banka

- nové webové stránky Komerční banka

- snížení úrokových sazeb o 0,55 % procentního bodu - časově neomezeno Poštovní spořitelna

- nižší úroková sazba od 5,29 % - platí do konce listopadu

- Úvěr na bydlení - účel úvěru doloží klient do 6 měsíců Raiffeisenbank

- zvýhodňuje své stávající klienty Wűstenrot hypoteční banka

- snížené úrokové sazby u Hypotéky Wűstenrot od 4,89 % do 5,24 %, u hypotéky REFIN od 4,85 % do 5,19 % - platí do 15. prosince