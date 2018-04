Hypoteční banky soutěží o nejnižší sazbu

Hodnota příštího HYPOINDEXU s prosincovými výsledky bude pravděpodobně ještě o něco nižší. Od začátku října do poloviny prosince vyhlásilo snížení úrokové sazby pro vybrané fixační doby osm z deseti bank. Některé za tu dobu snižovaly sazby i opakovaně. Sotva některá z bank vyhlásila, že zlevňuje hypoteční úvěry, okamžitě ji následovaly rychle za sebou ostatní banky. K nejrychlejší vlně snižování sazeb došlo právě počátkem prosince, což se v grafu projeví příští měsíc. Kromě toho některé banky přinesly klientům další motivaci v podobě snižování některých poplatků.

Zatím se tedy vůbec neprojevily obavy ze zvyšování tržních úrokových sazeb, které na finančním trhu panovaly v polovině letošního roku a které přinesly značné zvýšení sazeb i u nově sjednávaných hypoték. Tento vývoj je dobře vidět z grafu: rychlý růst, který začal v červnu a skončil na hodnotě 5,05 % v září. Poté, co bylo zřejmé, že ČNB ještě nějakou dobu sazby zvyšovat nehodlá, začaly banky úrokové sazby velmi rychle zase snižovat s cílem získat si tím nové klienty. Ukazuje to značný propad hodnoty HYPOINDEXU v říjnu. Do budoucna je však nutné se zvyšováním sazeb počítat.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Mimo jiné se potvrdilo, že razantní akce na podporu prodeje mohou být pro banku velmi úspěšné. Například značné snížení úrokových sazeb nebo viditelné snížení poplatků může bance skutečně přivést mnoho nových klientů na úkor ostatních bank. A jelikož na trhu panuje mezi deseti hypotečními bankami velká konkurence, musí se přizpůsobit i ostatní. Pro každou z nich je důležité získat si pro sebe co nejvíce klientů a zaujmout tak v rámci svých možností co nejvyšší podíl na hypotečním trhu. Protože klient, který v bance čerpá, si u ní pravděpodobně sjedná i další produkty, od běžného účtu až po životní pojištění, pokud jej banka zprostředkovává. A jelikož je hypotéka produkt dlouhodobý, bance se takový klient zcela jistě vyplatí.

Přestože si nyní hypoteční banky mezi sebe rozdělují trh, není třeba se obávat, že by se v budoucnu další žadatelé o hypoteční úvěry nenašli. Zájemců o nové bydlení ubývat nebude a právě v blízké budoucnosti lze navíc očekávat zvýšený zájem o výstavbu nových bytů a domů předtím, než se zvýší DPH na stavební práce. Kromě toho se snaží o podporu zájemců o bydlení i stát, příkladem je nyní aktuální úvěr pro mladé lidi do 36 let od Státního fondu rozvoje bydlení. Je skutečností, že lidí, kteří si mohou hypotéku dovolit, není zas tak mnoho. V současnosti mají hypotéku jen asi dvě procenta obyvatel České republiky. Přesto se do budoucna počítá s tím, že nemovitostí financovaných hypotékou přibude, tak jak tomu je v ostatních vyspělých zemích. A v současnosti navíc pro volbu hypotéky hovoří stále ještě i nízké úrokové sazby.



Stavební spoření zaplaťte dříve než loni!

Více ZDE .

O tom, že strategie snižování sazeb a poplatků se bankám vyplácí, svědčí i následující čísla. V listopadu banky celkově sjednaly o 240 hypotečních úvěrů více než v předchozím měsíci, objem poskytnutých prostředků se zvýšil o téměř 270 mil. korun. O něco se snížila průměrná výše nových hypoték, a to o necelé 22 000 korun. Stále však převyšuje hodnotu 1, 3 mil. korun.

Souhrn za listopad 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,85% Změna oproti minulému měsíci ò 2 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 306 345 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 516 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 829 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 61 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 27 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 12 %

Zdroj: Fincentrum

*2 bazické body = 0,02 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

Je novomanželská půjčka za 2 % ideální?

Více ZDE .

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: