Hypoteční kodex: pomůže žadatelům o úvěr na bydlení?

Evropský kodex má pomáhat žadatelům o úvěr na bydlení

V březnu roku 2001 byl pod záštitou Evropské komise sjednán dokument, jehož celý název zní „Evropské ujednání o dobrovolném kodexu chování pro poskytování informací o úvěrech na bydlení před uzavřením smlouvy“, v originále „European Agreement on a Voluntary Code of Conduct on Pre-contractual Information for Home Loans“. Základem tohoto ujednání je právě zmíněný kodex o poskytování předsmluvních informací o úvěrech na bydlení, někdy se zkráceně nazývá hypoteční kodex. Jeho cílem bylo vytvořit určitý standard poskytovaných informací, které by měli mít k dispozici zájemci o úvěr.

Tyto informace by měly být srozumitelné a přehledné a zároveň by měly dostatečně účinně pomoci žadatelům o úvěr porovnat si nabídky jednotlivých bank. Snahou tvůrců tohoto dokumentu bylo sjednotit a standardizovat rozsah i formu informací určených pro klienty nejen v rámci jednotlivých zemí, ale v rámci celé Evropské unie a tím podpořit „přeshraniční“ trh s hypotečními úvěry. Kodex rozhodně není určen pouze bankám. Na jeho tvorbě se podílely evropské organizace na ochranu spotřebitelů a evropská sdružení působící v odvětví poskytování úvěrů.

Podmínky provedení kodexu

Kromě samotného Kodexu obsahuje zmíněný dokument „Evropské ujednání“ ještě definici úvěru na bydlení (pro účely tohoto Kodexu) a také podmínky pro provedení Kodexu. Mezi ně patří například určení několika časových lhůt. Pokud například bankovní asociace některé země přistoupí ke Kodexu, měla by své členské banky vyzvat, aby – pokud se tak rozhodnou - zveřejnily své přistoupení ke Kodexu do šesti měsíců. Do dvanácti měsíců poté by jej pak měly začít používat. Zde je nutné připomenout, že přijetí a používání pravidel Kodexu je na zcela dobrovolné bázi.

Obsah Kodexu

Instituce, které přistoupí ke Kodexu, se zavazují klientům poskytnout:

1/ obecné informace o nabízených úvěrech na bydlení

Tím se myslí například účel použití úvěru, způsob zajištění, druhy úrokových sazeb (pevná, proměnlivá, kombinovaná), uvedení nákladů spojených s úvěrem i nákladů souvisejících, jako je např. pojištění, správní a zprostředkovatelské poplatky, dále zda existuje možnost předčasného splacení, informace o daňových úlevách, název a adresa poskytovatele úvěru a podobně.

2/ konkrétní osobní informace poskytnuté ve fázi předsmluvního jednání prostřednictvím formuláře „evropský standardizovaný informační přehled“ (European Standardised Information Sheet)

Zde je přímo uveden formulář se seznamem patnácti různých položek, u nichž je popis toho, jaké informace by měly obsahovat. Jde o „osobní“ formulář, který bude každému konkrétnímu klientovi vyplněný údaji o jeho konkrétním úvěru. Jde většinou o údaje, které se uvádějí v úvěrové smlouvě. Měl by zde být také splátkový kalendář alespoň pro první rok splácení a dále navazující roční částky po celou dobu splácení, ovšem s jednoznačným zdůrazněním, že jde pouze o demonstrativní znázornění, a s upozorněním na proměnlivou úrokovou sazbu. Jaksi nad rámec běžných údajů je zde požadavek na uvedení ukazatele roční procentní míry nákladů (APRC), což je obdobou RPSN pro hypotéky. O jeho využitelnosti a informační hodnotě pro klienty se vedou diskuse.

Kodex a české banky

Česká bankovní asociace přistoupila ke Kodexu v září loňského roku. Půlroční lhůta tedy právě dobíhá, proto nyní přistoupení ke Kodexu oznámily stavební spořitelny a Raiffeisenbank. Pravidla stanovená Kodexem by měly přihlášené banky splňovat do března 2007.

Obecně lze říci, že české banky zatím příliš velkou snahu zabývat se tímto Kodexem neprojevily. Kromě Hypoteční banky a Wüstenrot hypoteční banky, které se na hypotéky přímo specializují, se ke Kodexu přihlásily jen HVB Bank, Volksbank a Raiffeisenbank. Mnohem lépe jsou na tom stavební spořitelny. Pod záštitou Asociace českých stavebních spořitelen již dokonce vydaly informační materiál, který splňuje podmínky první obecné části Kodexu. Dvoustránkový text, určený i naprostému laikovi, obsahuje popis základních principů stavebního spoření a jeho úvěrů.

Zde je přehled bank, které se rozhodly přistoupit ke Kodexu, tak jak jej uvádí na svém webu Česká bankovní asociace:

Banka Banka rozhodla o přistoupení ke Kodexu v Kodex bude bankou implementován od HVB Bank Czech Republic říjnu 2005 31.3.2006 HYPO stavební spořitelna říjnu 2005 19.3.2007 Stavební spořitelna České spořitelny říjnu 2005 15.2.2007 Hypoteční banka listopadu 2005 1.4.2006 Volksbank CZ prosinci 2005 15.12.2006 Wüstenrot stavební spořitelna prosinci 2005 15.2.2007 Modrá pyramida stavební spořitelna prosinci 2005 15.2.2007 Wüstenrot hypoteční banka lednu 2006 1.1.2007 Raiffeisen stavební spořitelna lednu 2006 1.3.2007 Raiffeisenbank březnu 2006 7.3.2007

Hypoteční banka a HVB Bank by měly začít poskytovat informace odpovídající požadavkům Kodexu již za pár dní. Obě banky prý budou klientům požadovaný formulář nabízet, bude obsahovat i požadovanou roční procentní míru nákladů.

Význam Kodexu

Jaký je praktický význam tohoto kodexu? Používá se v praxi? Do září 2002 se ke Kodexu přihlásilo více než 3 600 úvěrových institucí, další přibývají. V červnu 2003 byl zveřejněny výsledky podrobného průzkumu, které hodnotily účinnost Kodexu a jeho využívání v praxi. Příliš přesvědčivé nebyly. Požadavkům Kodexu zcela vyhovovalo pouze 6,5 % institucí v části „obecných informací“ a 5 % institucí v části „osobních informací“ o úvěru. 53 % klientů vůbec žádné předsmluvní informace neobdrželo. Někteří kritici konstatovali, že pravidla stanovená na takto dobrovolné bázi nebudou mít nikdy naději na úspěch. Mají-li být klienti žádající o úvěr skutečně chráněni zavedením nějakých pravidel, budou muset být závazná. Pravdivost tohoto tvrzení dokládá i vlažný přístup českých bank k tomuto dobrovolnému Kodexu.

Jaký praktický význam podle vás mají podobná dobrovolná doporučení jako je uvedený „hypoteční kodex“? Co si myslíte o přístupu českých bank k tomuto Kodexu?