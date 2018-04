Hypoteční konto: Staré poplatky v novém balení

Ještě donedávna vám ČSOB umožnila získání hypotéky pouze tím způsobem, že vás odkázala na svou dceřinnou společnost - Českomoravskou hypoteční banku. Nyní přišla s nabídkou získání hypotéky přímo na pobočkách ČSOB. K tomuto účelu vyvinula nový produkt, který vám umožní propojit základní produkty, bez kterých se ve spojení s hypotékou takřka neobejdete.

ČSOB Hypoteční konto se skládá ze dvou základních produktů, které jsou povinné – hypotečního úvěru a Osobního konta (nebo Privátního TOP konta, které je určené pro náročnější klienty). Dále pak můžete v souvislosti s Hypotečním kontem využít další produkty, kterými však není založení konta podmíněno: kontokorent, spotřebitelský úvěr, úvěrovou kartu, stavební spoření u ČMSS, Životní pojištění a pojištění nemovitosti a domácnosti.

Hledáte informace o běžných účtech? Pak určitě navštivte naši specializovanou sekci. Poslední dvě služby jsou uvedeny záměrně pohromadě. Sjednáte-li si je totiž ve spojení s hypotečním kontem, můžete využít slev, které se k oběma typům pojištění váží. Pojištění nemovitosti a domácnosti je v tomto případě zvýhodněno desetiprocentní slevou z pojistného a ČSOB Životní pojištění zase dvacetiprocentní slevou ze vstupního poplatku.

Možnost sjednání několika služeb najednou v jediné pobočce banky (většinou – některé druhy pojištění vás stejně donutí zajít přímo na pobočku pojišťovny) a sleva na pojištění jsou ovšem jediné výhody, které jsou spjaty s hypotečním kontem ČSOB. Všechny ostatní podmínky, spojené s jednotlivými produkty, jsou stejné, ať produkty využijete v rámci Hypotečního konta a nebo bez něj. Očekáváte-li také výhody ve smyslu snadnosti či rychlosti získání hypotéky, slevy na její ceně nebo slevu na poplatcích za transakce s běžným účtem, pak na ně prozatím musíte zapomenout. Jakési změny v tomto duchu slibuje ČSOB od počátku příštího týdne, ale zatím se bohužel zdráhá sdělit, o jaké konkrétní změny půjde.

Pokud si však přejete získat hypotéku právě od Českomoravské hypoteční banky, která bezesporu patří mezi současné titány ve svém oboru (patří mezi společnosti, které na našem trhu poskytují nejvíce hypotečních úvěrů), pak možná rádi využijete zmíněných slev. Například pojištění nemovitosti vás totiž stejně nemine.

Poplatky spojené s hypot. úvěrem v rámci ČSOB Hypotečního konta Posouzení žádosti 0 Zpracování žádosti: - na koupi nemovitosti, bytu 0,6%, min. 5 a max 20 tis. Kč - na výstavbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci 0,8%, min. 6 a max 25 tis. Kč Změna smluvních podmínek dodatkem ke smlouvě 2 000 Kč Mimoř. splátka při konci fixace úr. sazby 0 Měs. popl. za vedení úvěru se stát. podp. 220 Kč Měs. popl. za vedení úvěru bez st. podp. 150 Kč Úroková sazba s fixací na 5 let od 5,9%

Zdroj: ČSOB

Informace spolu s články, které se věnují hypotékám, naleznete v TÉTO SEKCI.

Pokud se podíváme na komplexní produkty podobného typu globálně, lze očekávat, že jejich nabídka ze strany retailových bank bude v nejbližší době narůstat. Banky přišly na to, že jedna z věcí, kterou klienti s povděkem vítají, je jednoduchost a minimální časová náročnost na obsluhu produktů. Proto je také možné očekávat, že budou banky čím dál tím více propojovat běžné účty s ostatními produkty svých finančních skupin.

Efektivita takto propojených produktů však nejspíš nebude taková, jakou by si banky přály, a to ze dvou základních důvodů. Předně, ne všichni klienti uvítají složení “balíčku služeb“ a bude se jim zdát zbytečné platit za něco, co nebudou využívat v plném rozsahu a za druhé, větší část tuzemské bankovní klientely by mnohem raději uvítala snížení cen jednotlivých služeb, s čímž banky zřejmě hned tak nepřispěchají.

Jak na vás zapůsobilo Hypoteční konto? Připadá vám tento produkt zajímavý či nikoliv? Těšíme se na vaše názory.

Komerční prezentace: