Hypoteční makléř pomůže, nejprve si ho ale prověřte

Z dosavadních statistik vyplývá, že pouze 35 % hypoték sjedná klient v bance přímo. Zbylých 65 % hypoték zprostředkují externí partneři bank, tedy hypoteční makléři, drobní zprostředkovatelé a také tzv. tipaři. To mohou být například realitní kanceláře, které dají konkrétní pobočce banky za odměnu tip na klienta

Zájemce o služby hypotečního makléře tak často narazí na firmy či jednotlivce budící dojem hypotečního makléře, ale reálně takové služby vůbec neposkytující.

Při výběru hypotečního makléře si zjistěte: a) jak dlouho společnost pracuje v oboru hypoték,

b) kolik bankovních licencí společnost vlastní,

c) zda se společnost specializuje na obor financí, nebo je to pouze jedna z mnoha činností,

d) kolik hypoték ročně daná společnost zprostředkuje.

Určitě také není od věci se zeptat přátel a známých, zdali některý z nich nemá dobrou zkušenost s konkrétním hypotečním makléřem.

Cena za služby makléřů

Standardní služby hypotečních makléřů jsou pro klienty bezplatné. To ale neznamená, že pracují zadarmo. Veškeré náklady spojené s vyřízením hypotéky platí příslušná banka.

Není pravda, že by se makléři při výběru banky řídili jen podle výše provize - banky totiž největším makléřům poskytují naprosto shodné provize. K tomu je třeba připočíst fakt, že pro makléře je prestižní pracovat se všemi hypotečními produkty. Kdyby z nějakého důvodu upřednostňoval jednu nebo dvě banky, brzy by o licence ostatních bank přišel.

Vedle standardních služeb lze u makléře vyjednat i speciální služby, jako je například vyřízení hypotéky na základě plné moci. Takové zastupování klienta je pro makléře personálně náročnější, proto se za ně platí. Poplatek se pohybuje v rozmezí deset až dvacet tisíc korun a tuto službu využívají zejména cizinci, kteří se v Česku nezdržují.

Jedinými standardními náklady klienta jsou tedy peníze za kolky (ty vyžaduje katastr) a příslušné bankovní poplatky. Zapojení makléře do procesu vyřízení hypotéky tedy klientovo řešení rozhodně nijak neprodraží.

Kdo je hypoteční makléř: Právnická osoba, která se specializuje na zprostředkování hypotečních úvěrů. Pracuje makléřským stylem – tedy nabízí široké portfolio hypotečních produktů (ideálně všechny) - a pomáhá klientům řešit jejich konkrétní potřeby financování nalezením nejvhodnější varianty pro daný případ. Vedle toho přebírá veškerou odpovědnost za komunikaci s bankou, prodejcem nemovitosti, katastrem a dalšími institucemi, takže klientovi zbývá jediná starost – doložit své příjmy.

Za hypotečního makléře bývá často mylně považován každý, kdo je externím spolupracovníkem banky. Odhaduje se, že v České republice existuje až na 40 000 drobných zprostředkovatelů, z nichž velké procento má tuto činnost jen jako přivýdělek.

Tito spolupracovníci ovšem nepracují makléřským stylem, protože většinou mají licence pouze jedné nebo dvou bank. Celkový počet hypotečně-makléřských firem nepřekračuje v České republice dvě desítky. Největší hypoteční makléři českého trhu založili v roce 2006 Asociaci hypotečních makléřů. Všichni její členové se zavázali dodržovat ve vztahu ke klientovi příslušný etický kodex.

Služby hypotečních makléřů: a) výběr nejvhodnějšího řešení

b) komplexní hypoteční služby

Na trhu hypoték existují desítky hypotečních produktů, které mohou mít tisíce různých kombinací parametrů. Když chce klient získat nejvhodnější produkt pro svůj případ, musí obejít všechny banky, nechat si zpracovat závazné nabídky a ty si doma porovnat. Dobrý hypoteční makléř by však měl být schopen nalézt nejvhodnější produkt už během první schůzky, a to za předpokladu, že mu klient správně sdělí všechny relevantní údaje. Hypoteční makléři jsou v nepřetržitém kontaktu s bankami, proto disponují aktuálními informacemi o daných produktech a jejich podmínkách.Vedle toho hypoteční makléři nabízejí podporu při vyřizování administrativy, komunikaci se všemi zúčastněnými stranami a vyřízení úvěru. To pro klienta znamená úsporu času a také méně stresu a starostí. V praxi to vypadá tak, že po výběru nejvhodnějšího produktu klient makléři dodá potřebné dokumenty k doložení příjmů, s makléřem vyplní žádost o hypoteční úvěr a makléř se už postará sám o vše ostatní.

Zkompletuje úvěrovou složku klienta (v ní musí být dokumenty týkající se jak klienta, tak nemovitosti), tu předá bance, sleduje proces schválení úvěru a klienta následně vyzve k podpisu úvěrové smlouvy. Tu klient podepisuje v doprovodu osobního makléře, který tak v případě nejasností může klientovi vysvětlit její formulace.



Podpisem smlouvy práce hypotečních makléřů zdaleka nekončí. Musí se ještě postarat o čerpání úvěru, tedy o převedení peněz z banky na účet prodávajícího. K němu dojde po splnění podmínek specifikovaných v úvěrové smlouvě. Dobrý hypoteční makléř by měl být klientovi k dispozici po celou dobu splatnosti úvěru.



Mnoho klientů se obrací na makléře také proto, že díky velkému objemu hypotečních úvěrů, které makléři ročně uskuteční, mohou získat speciální, zvýhodněné podmínky, jako jsou nižší úrokové sazby nebo slevy na bankovních poplatcích.