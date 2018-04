Hypoteční sazby jsou nízko. Refinancovat je radost, když to umíte

Přes tuto počáteční radost a naději však pozor na zdánlivé drobnosti. Banka vás dokáže snadno vyvést z míry, dostat do časové tísně a úrokovou sazbu zvednout. Příkladem je zkušenost jednoho z klientů Komerční banky.

1 Banka pošle dopis doporučeně

V době dovolených to znamená téměř jistě alespoň týdenní zpoždění. Ostatně ti, kdo se odstěhovali z města na venkov, dovolenou jako důvod zpoždění nepotřebují - na poštu se beztak dostanou až v sobotu, jinak se poštovní pracovní doba s tou jejich téměř jistě míjejí.

2 V dopise stojí: jste vážený klient a blíží se konec fixace

Jako by to člověk sám nevěděl! Má se ozvat slečně XY, aby si dohodl nové podmínky. Když to neudělá do konce fixace, banka mu prostě zdvojnásobí současnou sazbu, kterou za hypotéku platí. Když se vám to stane, vracíte se v sobotu z pošty a máte zkažený víkend. Nezbývá než tiše se vztekat - volat můžete stejně až v pondělí.

3 Slečna XY má dovolenou

Naštěstí jen týden, protože nikdo její agendu nepřebral, a tudíž s vámi nikdo nebude o vaší věci jednat. Slečna se prý sama ozve za týden. Spadl vám kámen ze srdce! Už jste si totiž mysleli, že v bance mají přísný zákaz telefonování, když ty první nijaké a nekonkrétní informace posílali poštou.

4 Volá! Ráda by si prý dohodla schůzku

Div si vzteky nesednete na zadek. To tedy ne. Už takhle jste přišli o 14 dní drahocenného času. Chcete navrhovanou sazbu slyšet hned do telefonu. Pracovnice banky se ani moc nebrání a nabízí 4,76 procenta. Klientovi, který 5 let poctivě platil, a v době, kdy se sazby nových hypoték pohybují o procento níž! Když se ohradíte, slečna na druhém konci drátu se ani moc nebrání. Prý zkusí něco přepočíst a zavolá znovu. Během pěti minut další telefonát s už veselejší nabídkou čtyři procenta.

Co nabízejí banky Poplatek za vedení úvěrového účtu je běžně 150 korun měsíčně. U UniCredit Bank zaplatíte 200 korun, naopak u Fio banky a mBank je vedení účtu zdarma.

Samotné refinancování banky vyřídí zdarma, jen Volksbank vám naúčtuje 999 korun a UniCredit Bank 2 500 korun.

Wüstenrot hypoteční banka nepožaduje, abyste u ní měli běžný účet, stejně tak jako Hypoteční banka (ta úrokově zvýhodňuje klienty, kteří mají účet u ČSOB, ale neklade nový účet jako povinnost). Ostatní banky účet požadují, Equa, Fio, LBBW a mBank ho povedou zdarma. Jinde zaplatíte od 34 do 90 korun měsíčně.

Equa a mBank umožňují částečné splacení hypotéky zdarma, a to i mimo dobu, kdy končí fixace.

Komerční banka umí zařídit hypotéku tak, abyste peníze čerpali druhý den. Předpokládá to však samozřejmě, že máte v ruce všechny potřebné doklady.

Poučení pro ty, kdo si berou hypotéku poprvé

Konec fixace není za tak dlouho, jak se dnes zdá. Kvůli případnému refinancování (přechodu k jiné bance) si zajistěte jeden výtisk znaleckého odhadu ceny vaší nemovitosti i pro sebe. To platí zejména v případě, kdy odhad zařizuje banka a vy, ačkoli platíte, ho v podstatě vůbec nedostanete do ruky.

Poučení pro ty, kdo refinancují

Sejděte se s finančním poradcem a nechte si spočítat současné možnosti refinancování u několika bank. Je dobré sazby znát předem, ještě než dostanete novou nabídku od "svého" ústavu.

Pokud šest týdnů před koncem fixace nemáte v ruce či ve svém e-mailu novou navrhovanou sazbu, kontaktujte sami banku s dotazem. Bude vám to k dobru - banka uvidí, že jste sami aktivní a nebude na vás zkoušet moc velké habaďůry.

Smlouvejte. Už víte, co vám nabídnou jiní. Nebojte se tedy říct ne a argumentovat konkurenčními nabídkami. Nejspíš to zabere.

Nebojte se odejít. Když máte měsíc času, je přechod k jiné bance bez problémů. I tři týdny či 14 dní zvládnete. Týden už je termín šibeniční, ale máte-li v ruce znalecký posudek, tak se to u většiny bank zvládnout dá, bude to však stres.

Jaké doklady budete potřebovat k refinancování

První informace z bank většinou zní: stačí původní smlouva a původní odhad. Ale zas tak jednoduché to není, zeptejte se v konkrétní bance, zda požadují níže uvedené doklady. Jinak byste mohli být nemile překvapeni. Když totiž banka slibuje, že hypotéku vyřídí do druhého dne, počítá čas až od chvíle, kdy jste dodali kompletní dokumentaci.

Počítejte raději s tím, že budete muset mít: