Hypoteční slovníček

Anuita

Sjednaná měsíční splátka, která je po celou dobu úvěru stejná. Poměr splátky jistiny a úroků se v průběhu splácení mění. Na začátku hypotéky obsahuje splátka větší část úroků, ke konci je jich méně.



Bonita

Posouzení příjmů a výdajů klienta s ohledem na budoucí splácení. Banky chtějí být informovány o všech pravidelných výdajích klienta a o jeho rodinné situaci. Příjmy se uznávají podle potvrzení od zaměstnavatele nebo podle daňového přiznání. Kdo vydělává jen krátce, má smůlu – banky obvykle odmítají žadatele, kteří jsou ve zkušební době nebo začínají podnikat.

Daňové zvýhodnění

Zaplacené úroky si může klient odečíst od daňového základu. Potvrzení o jejich výši mu pošle hypoteční banka, odečíst se dá nejvýše 300 000 korun ročně. Více ušetří ten, kdo má velké příjmy a spadá do daňového pásma 32 procent. Při anuitním splácení jsou odpisy na začátku vyšší, časem se snižují.



Doba splácení

Čím déle klient splácí, tím bude splátka nižší, ale v celkovém součtu přeplatí více. Některé banky nabízejí hypotéku až na třicet let.



Fixace

Úroková sazba je neměnná po pevně danou dobu, po jejím uplynutí banka stanoví klientovi jinou. Čím kratší doba fixace, tím nižší úroková sazba a zároveň dřívější možnost mimořádné splátky. Čím delší fixace, tím větší jistota, že se domluvené podmínky nebudou měnit.

Kombinace s životním pojištěním

Příjemce hypotéky si platí kapitálové životní pojištění a předpokládá, že v době jeho ukončení na něm bude mít naspořenou částku, kterou splatí hypoteční dluh. Mezitím hypoteční bance platí pouze úroky. Splátka úroků je po celou dobu trvání hypotéky neměnná, a tudíž se dá ve stejné výši odepisovat od daňového základu.



Mimořádná splátka

Poslat bance mimořádný vklad lze sice kdykoli, ale obvykle za to banka započítá klientovi penále, které může dosáhnout až desítek procent mimořádné splátky! Bez pokuty je splátka možná v době, kdy dochází ke změně fixace úrokové sazby nebo když je to předem domluveno ve smlouvě o hypotečním úvěru.

Pojištění

Pojištěna musí být kupovaná nemovitost, případně i další, kterou dává klient do zástavy. Pozor, nejde o pojištění zařízení domácnosti, ale o pojištění domu či bytu. Hypoteční banka může stanovit jako podmínku schválení hypotéky životní pojištění žadatele. Dělá to zejména v případech, kdy je klient sám nebo žije s partnerem s nízkými příjmy. Je vhodné životní pojištění rizikové nebo pojištění úvěru se snižující se pojistnou částkou. Kapitálové životní pojištění je pro tuto situaci příliš drahé, zvyšuje klientovy výdaje a snižuje jeho bonitu.

Poplatky

Poplatky jsou poměrně vysokou součástí hypotečního úvěru. Platí se jednorázový poplatek za uzavření smlouvy, který se obvykle vejde do jednoho procenta půjčované částky (bývá omezen spodním i vrchním limitem). Pravidelně si banka strhává měsíční poplatek za vedení účtu. Jejich výše je okolo stokoruny, v případě dvacetileté hypotéky se i na nich nasbírá částka kolem 25 tisíc korun. Pozor, některé typy hypoték mají poplatky podstatně vyšší - i 600 korun měsíčně.

Splátka

Klient si může zvolit částku anuitní (stejná po celou dobu), degresivní (v čase klesá) nebo progresivní (v čase stoupá). Klient, který volí degresivní splátku, musí mít vyšší příjem, celkově zaplatí za půjčku na úrocích méně. Progresivní půjčka je vhodná tam, kde klient počítá s vyššími příjmy v budoucnu, například je-li na začátku kariéry. Nejprve bude mít nižší splátku, čímž vyhoví požadavku na bonitu, celkově však zaplatí na úrocích více peněz.

Státní podpora

Poskytuje se mladým lidem do 36 let na koupi starší nemovitosti určitých parametrů. V současné době je však její výše nulová. Podpora je vyplácena jen těm, kdo uzavřeli smlouvu v době, kdy neměla nulovou hodnotu, a to až do doby, kdy jim skončí doba fixace úrokové sazby.



Úroková sazba

Stanovuje se roční úroková sazba s fixací na různě dlouhá období. Kratší fixace s sebou nese nižší úroky a naopak. Výše úroku by neměla být jediným hlediskem při volbě hypoteční banky, Je dobré se ptát na další podmínky – poplatky, možnosti splátek, pokuty...

Zajištění

Bance je třeba dát do zástavy nemovitost, v případě, že klient nesplácí, může ji banka prodat a nepřijde o peníze. Zástavou může být nemovitost kupovaná, popř. nějaká jiná jako dozajištění. Zastavena může být i stavba rekreační, samozřejmě však musí mít přiměřenou hodnotu. Pozemky považuje většina bank pro záruku jako nevhodné.