Hypoteční turistika se vyplatí, dá se výrazně ušetřit

Začněte se však o novou fixaci zajímat včas, alespoň dva měsíce předem, aby si u vás v domovském finančním ústavu udělali čárku v kolonce „aktivní klient, nenechá věc plavat“.

Zkuste se ale poptat i v dalších bankách. Může se to ještě víc vyplatit. Příkladem je paní Hanka z Prahy. „Hypotéku máme šest let, třikrát už jsme v době fixace měnili banku a vždy se to vyplatilo. Nyní nám banka nabídla sazbu 1,69 procenta,“ napsala čtenářka a dodala: „Neobcházeli jsme banky, obrátili jsme se na poradce, se kterým máme dobrou zkušenost. Porovnal nám nabídky více ústavů.“

Na co si dát pozor?

Termín: Banky hrdě hlásí, za jak dlouho dokážou vyřídit hypotéku. Výjimkou nejsou inzerované tři pracovní dny. Nenechte se však tímto údajem ukolébat, obvykle je takto uváděna doba od podání žádosti po schválení úvěru. Není to špatná rychlost, musíte však počítat s tím, že nějakou dobu budete shromažďovat potřebné doklady, pár dnů bude trvat zaslání peněz atd. „Od prvního kontaktu s klientem po čerpání peněz je třeba počítat se 14 dny až třemi týdny,“ uvádí informaci na pravou míru Tomáš Kučera ze společnosti Finvox.

Odhad: Při refinancování bankám obvykle stačí původní odhad ceny nemovitosti. Mnohé však nevezmou odhad ledajaký, ale nejvýše šest či sedm let starý. Pokud tedy měníte hypoteční banku po druhé pětileté fixaci, budete možná muset dodat nový odhad. Přijít vás může na několik tisíc (například Expo, Equa), jinde ho podle cenových map udělají zdarma.

Sjednání předem: Jestliže se dozvíte, že sazbu si můžete sjednat až rok předem, ptejte se, zda jde o odsunuté čerpání hypotéky, které ukrojí 12 měsíců ze sjednané fixace. Případně zda se za předsjednání platí – u České spořitelny můžete pořídit Dopředné financování za jednorázový poplatek tři tisíce korun.