Hypoteční úvěry slaví úspěchy

V současné době má licenci na vydávání hypotečních zástavních listů, které slouží jako zdroj financování hypotečních úvěrů, deset bank. Naposled ji získala loni v září eBanka a předtím začátkem roku 2003 Wüstenrot hypoteční banka. Je patrné, že banky mají o poskytování hypotečních úvěrů zájem. Konkurence je však veliká a pro každou z bank je důležité získat si co nejvíce klientů. Většinou se je snaží motivovat a přilákat svými nízkými úrokovými sazbami a především v poslední době pak také snižováním některých poplatků.

Vývoj úrokových sazeb hypoték v roce 2004

Pokud shrneme rok 2004, od ledna až do května úrokové sazby hypoték v průměru nepřetržitě klesaly. FINCENTRUM HYPOINDEX, který měří právě průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou v daném kalendářním měsíci poskytovány nové hypoteční úvěry, dosáhl svého minima v květnu. Poté, co centrální banka v červnu zvýšila (od srpna 2003 sazby neměnila) svou klíčovou úrokovou sazbu, rostly dosti rychle i sazby hypotečních úvěrů. Podle očekávání zvýšila ČNB dvoutýdenní repo sazbu znovu koncem srpna a FINCENTRUM HYPOINDEX v září dosáhl svého letošního maxima. Všeobecně se očekávalo, že se sazby do konce roku zvednou minimálně ještě jednou. Jelikož se však poté ukázalo, že důvody pro další zvyšování úrokových sazeb v naší ekonomice prozatím nejsou a centrální banka k jejich dalšímu navýšení nepřistoupí, využily toho i hypoteční banky.

Boj o klienty

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

V současné době se banky vrátily k boji o nejnižší úrokové sazby. Jakmile je některá z nich sníží, musí se chtě nechtě přidat i ostatní. To se stalo právě nyní na počátku prosince, kdy sazby postupně snížily jedna po druhé téměř všechny hypoteční banky (i když jde někdy o úpravy spíše kosmetické). Snižují se často úrokové sazby s fixací na jeden rok, které jsou pro banku nejméně rizikové. Vzrostou-li tržní úrokové sazby, již za rok mohou takovou sazbu klientovi navýšit. Sazby fixované na deset či více let jsou proto o mnoho vyšší a banky se s nimi tolik nechlubí. Dobře také vypadají „minimální úrokové sazby“, často se jim říká „od“. V praxi však na tyto prime rates zpravidla dosáhnou jen nejbonitnější klienti. Některé banky ovšem nabízejí sazby garantované, což znamená, že je zaručují ve stejné výši všem klientům bez rozdílu. Na tuto garanci se pak také poukazuje jako na jednu z konkurenčních výhod.

Počet nových hypotečních úvěrů úspěšně roste

O tom, že se bankám snižováním úrokových sazeb úspěšně daří získávat nové klienty, svědčí i vývoj počtu nově poskytnutých úvěrů. Vždy, když bylo oznámeno, že banky snižují úrokové sazby, zvýšil se následně počet sjednaných úvěrových smluv. Jakmile se sazby začaly v létě zvyšovat, klesal i počet nových hypoték. Avšak po razantním poklesu úrokových sazeb během října bylo následně sjednáno v listopadu hypoték opět o něco více. Pro představu uveďme některá čísla. Data o svých hypotékách nám poskytuje devět z deseti hypotečních bank, chybí pouze Komerční banka. Těchto devět bank poskytlo v roce 2003 celkově přibližně 22 700 úvěrů. Letos od ledna do konce listopadu to bylo 27 440 úvěrů. Během dvou let tedy tyto banky poskytly více než 50 000 hypotečních úvěrů.

O tom, jak je vývoj počtu nových hypoték závislý na vývoji úrokových sazeb, se můžete přesvědčit z grafů v tomto článku. Počet úvěrů se pohybuje vždy přesně opačným směrem než úrokové sazby.

Co bude s hypotékami do budoucna?

Stavební spoření zaplaťte dříve než loni!

Více ZDE .

Očekává se, že by centrální banka v prvním čtvrtletí příštího roku úrokové sazby měnit neměla, takže i hypotéky zůstanou nadále výhodné. Zájem o ně bude trvat a banky toho jistě patřičně využijí. Pokud přemýšlíte o hypotéce, bylo by dobré současné situace využít. Vhodnější je volit spíše úrokové sazby s fixací alespoň na tři, či ještě lépe na pět let. Roční sazby sice vypadají nižší, ale již brzy byste o jejich výhodu mohli přijít, protože v nadcházejícím roce k růstu sazeb zřejmě dojde. U dlouhodobých fixací je zase nutné počítat s menší flexibilitou úvěru, jelikož předčasné splacení hypotéky s sebou většinou přináší nemalé sankční poplatky.

Všeobecné snižování úrokových sazeb v ekonomice nastartovalo hypoteční boom. Díky nízkým sazbám si může hypotéku dovolit mnohem větší množství lidí než dříve, kdy byly úrokové sazby dvojciferné. Dostupné hypotéky pak významnou měrou podpořily a oživily i novou bytovou výstavbu.

Sjednali byste si hypoteční úvěr? Pokud jej již máte, jste s ním spokojeni? Jakou banku doporučujete? Jaká rizika jsou podle vás s hypotékou spojena?